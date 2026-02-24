למרות שהדבר נעשה מתחת לרדאר יותר מארבע שנים, החברה הישראלית-אמריקאית נימבל (Nimble), של היזמים אורי (אוריאל) קנורוביץ ומנחם סלינס מאמנת כמה ממודלי השפה הבולטים בעולם. למעשה, קנורוביץ הגה שיטה חדשה לבצע מחקר ברשת הפתוחה, באמצעות פתיחת אלפי דפדפנים בבת אחת וביצוע חיפוש בטכנולוגיה שלא הרבה ידוע עליה. כך, נימבל מצליחה נימבל לסייע למודלים הגדולים, ולכל חברה אחרת, לשפר את הדרך שבה הם אוצרים מידע מהרשת ומציגים אותו למשתמשים. במילים אחרות, ענקיות הבינה המלאכותית משתמשות בנימבל כדי למזער את מספר ההלוצינציות - אותם מקרים בהם מוצג למשתמשים מידע שגוי כאילו היה אמיתי.

היום (ג') נחשפת נימבל לראשונה באמצעות הודעה על גיוס סבב הון מאוחר יחסית, סבב B (השלישי במספרו) בהיקף של 47 מיליון דולר. שווי החברה לא נמסר, אך בכירים בענף הבינה המלאכותית מעריכים כי הוא נע בין 400 ל-450 מיליון דולר, מעט מעל שוויה של המתחרה Tavily ("תביא לי"), גם היא ישראלית, שנמכרה מוקדם יותר החודש לחברת הנאו-ענן נביוס ב 350-400 מיליון דולר.

את הסבב של נימבל הוביל אסף הראל מקרן נורווסט (NVP), בהשתתפות קרן ההון סיכון של ענקית המידע דאטהבריקס, והמשקיעים שהשקיעו בסבבים הקודמים, בהם: חץ ונצ'רס הישראלית, J-Ventures של עודד חרמוני, טרגט גלובל, סלואו ונצ'רס של המשקיע סם לסין, וסקוור פג האוסטרלית. סך הכל גייסה החברה מאז הקמתה 75 מיליון דולר.

נימבל אמנם משרתת כמה מחברות המודלים הגדולות, שאת שמותיהן היא מסרבת לחשוף, אך רוב לקוחותיה הם חברות ממגוון תעשיות שהמשותף לכולם הוא הצורך במידע בטוח ומאומת מהרשת. בהן: LG, דלויט, אובר, לוריאל, קוקה קולה, טריפ אדוויזר. בנקים מבצעים באמצעותה בדיקות נאותות בזמן אמת, כמו גם רשתות קמעונאיות שמקבלות החלטות תמחור דינמיות, ואנליסטים המבצעים מחקרי שוק מהירים, אופטימיזציה של אסטרטגית מדיה, ניתוח שיח ברשתות ושימושים רבים נוספים.

"הבנו שדרושה תשתית חיפוש חדשה לעידן ה-AI"

כמו גיוסי הון רבים בשבועות האחרונים, גם זו קשורה בסוכני הבינה המלאכותית - תוכנות המבצעות תהליכים מורכבים המסוגלים להחליף גם עובדים אנושיים. "אחת המגבלות בהפעלת סוכני AI היא מהימנות המידע", אומר קנורוביץ בשיחה עם גלובס. "הארגון יודע להכניס למודל השפה את המידע שלו, אבל צריך להכניס גם את מידע מבחוץ. חיפוש ברשת הוא בעיה קשה שמונע מארגונים להשתמש ב-AI בצורה רחבה. לקוחות שלנו אומרים שכאנשים פרטיים אין להם בעיה להשתמש בגוגל, אבל כעובדים בארגון, כשמישהו רוצה לדעת דבר מה כדי לקבל החלטות עסקיות, הוא צריך נתונים מהימנים ולעבוד עם המדיניות הארגונית.

"אם אתה רוצה לדעת מי אשתו של מסי, זה חיפוש קלאסי בגוגל או ChatGPT, אבל אם אתה רוצה לדעת מה הביצועים של החברה ברבעון האחרון אתה לא רוצה לקחת את המידע מפוסט ברדיט - אתה רוצה סוכן שיעשה לך עבודה אמיתית כמו שמתמחה היה עושה, וינגיש לך את המידע".

אתם מתחרים בחברות החיפוש כמו גוגל ומיקרוסופט? מה יפריע להם להתחרות בכם?

"ראשית, אנחנו משתפים פעולה עם מיקרוסופט אז'ור ודאטה בריקס, האחרונים גם שותפים להשקעה. שנית, כל מי שבונה תשתית בינה מלאכותית או מודל שפה צריך חיפוש ברשת, אבל אנחנו הבנו שדרושה תשתית חיפוש חדשה לעידן ה-AI. אנחנו מאפשרים לארגונים להריץ את החיפושים שכולם רוצים מבלי להתפשר על רמת הדיוק והאמינות, גם עבור מי שעובד עם מודלים גדולים במיוחד. אנחנו בעצם פותחים המון דפדפנים וירטואלים ואז מבצעים חיפושים ומעבדים את המידע".

קנורוביץ אף מסביר איך זה עובד. "לאחר שלב החיפוש ואימות המידע, נימבל משתמשת ב-AI כדי להמיר דאטה גולמי מהאינטרנט לטבלאות מאורגנות, מעבדת אותן עם ניקוי פריטים לא רלוונטיים והסרת כפילויות, כך שהמידע יהיה נגיש ואמין לשימוש של עסקים בהחלטות קריטיות. בעוד כמה שבועות אחת מחברות הייעוץ הגדולות, עם 180 אלף עובדים, תתחיל לעבוד עם נימבל - אנחנו נהיה מנוע חיפוש בתוך התשתית מודל השפה שלה. רק עבור לקוח שכזה מדובר על מיליוני חיפושים בשעה. אין הרבה חברות בישראל שעושות AI אמיתי, אלא סייבר - אנחנו ממציאים את החיפוש לעסקים מחדש".

כאמור, החברה פועלת בשיתוף-פעולה עם Databricks ומיקרוסופט שמאפשרות לארגונים לשלב את הממצאים המתקבלים מהרשת בזמן אמת ישירות בסביבות הדאטה וה-AI הקיימות שלהם. הפלטפורמה חוסכת לארגונים את הצורך להסתמך על ספקי שירות חיצוניים או על פתרונות scraping (איסוף מידע ציבורי מהרשת), שמצריכים תחזוקה רבה וגורמים לכך שהתשובות שמספקות מערכות ה-AI אינן ניתנות לאימות מלא.

נימבל הוקמה ב-2021 על ידי קנורוביץ המשמש כמנכ"ל, ומנחם סלינס, המשמש כסמנכ"ל המכירות. היא מעסיקה כיום כ-120 עובדים, 70 מהם מועסקים במרכז הפיתוח בישראל והשאר במטה בניו יורק.