הקלה בשביתה בעקבות מכירת צים: ועד העובדים עובר לעיצומים

יו"ר ועד עובדי צים, אורן כספי, אמר לגלובס כי המנכ"ל אלי גליקמן קיבל מהרוכשת הפג-לויד את המנדט לנהל מו"מ עם העובדים • "לא רצינו למוטט את החברה – זו לא המטרה שלנו. נכנסנו למו"מ רציני ומכבד. מתוך אחריות, עשינו הקלה בשביתה: חצי מהעובדים עובדים עכשיו"

שירי חביב ולדהורן 09:44
ספינה של צים / צילום: Lior Patel/jצים
שמונה ימים לאחר שוועד עובדי צים פתח בשביתה על רקע מכירת החברה לידי הפג-לויד וקרן פימי, ובהמשך הרחיב אותה, כעת הוועד מקל בשביתה ועובר לעיצומים.

יו"ר ועד עובדי צים, אורן כספי, אמר לגלובס כי העובדים ממשיכים בעיצומים, וכי מנכ"ל צים, אלי גליקמן, קיבל מהרוכשת הפג-לויד את המנדט לנהל משא-ומתן עם העובדים.

"אנחנו ממשיכים בעיצומים", אמר כספי. "לא רצינו למוטט את החברה - זו לא המטרה שלנו ולא של גליקמן. נכנסנו למשא-ומתן רציני ומכבד. מתוך אחריות, עשינו הקלה בשביתה ועברנו לעיצומים. חצי מהעובדים עובדים עכשיו, ועובדי קבלן לא נכנסים לבניין".

כספי הוסיף כי "ככל שתהיה התקדמות במשא-ומתן - נחזור לשגרה, ואם לא - נחזור לשביתה מלאה".