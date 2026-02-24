ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חן גולן | בלעדי

ההשקעה החדשה של יו"ר נקסט ויז'ן

לגלובס נודע כי חן גולן, יו"ר נקסט ויז'ן, הופך לשותף בבית ההשקעות פרופאונד, והזרים עשרות מיליוני דולרים להשקעה דרך מוצרי החברה • בית ההשקעות מנהל כ-3 מיליארד שקל והוקם על־ידי המנכ"ל עודד שטרנברג ושי אנגל, מנהל ההשקעות הראשי

נתנאל אריאל 09:35
חן גולן, יו''ר נקסט ויז'ן / צילום: שלומי יוסף
חן גולן, יו''ר נקסט ויז'ן / צילום: שלומי יוסף

לאחר שמכר מניות במאות מיליוני שקלים, חן גולן, יו"ר החברה הביטחונית נקסט ויז'ן הופך לשותף בבית ההשקעות פרופאונד. הוא יחזיק במניות של החברה והזרים עשרות מיליוני דולרים להשקעה דרך מוצרי החברה, כולל קרנות הגידור שלה, "תעשיות וטכנולוגיה", "לונג" וגם קרן החוב "אליוד קפיטל".

גולן הוא ממייסדי חברת המצלמות המיוצבות לרחפנים והתעשייה הביטחונית, שהונפקה בבורסה לפני פחות מחמש שנים בשווי של 400 מיליון שקל, והפכה תוך שנים ספורות לאחת הגדולות ביותר בבורסה בת"א, כשהיא היום החברה בעלת שווי השוק מספר 13 בבורסה בת"א, עם שווי שוק של 32 מיליארד שקל.

פרופאונד הוא בית השקעות שמנהל כ-3 מיליארד שקל והוקם על־ידי עודד שטרנברג המנכ"ל ושי אנגל, מנהל ההשקעות הראשי.

