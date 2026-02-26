בלי נופים, טיולים ואטרקציות: ברוכים הבאים לחופשות השינה

אמ;לק יותר ויותר צעירים בוחרים בחופשות שמוקדשות אך ורק לשינה ומנוחה מוחלטת. מלונות מגיבים לטרנד עם חבילות מפנקות הכוללות כריות בהתאמה אישית, מסכות עיניים, שמיכות כבדות ואביזרי שינה יוקרתיים. הנופשים מרגישים שזו הזדמנות נדירה להימלט מהלחצים והמטלות ולזכות בשינה טובה. אך לפי מומחים השלמת שינה לא מפצה על מחסור קבוע.

החופשה האחרונה של קייטלין רוזאטי לא כללה אף אחד מסימני ההיכר של ההרפתקאות הרגילות שלה. לא היו בה טיולים רגליים לפני הזריחה וגם לא מסלולים שכוללים מספר רב של ערים. תוכנית המסע שלה כללה פעילות אחת בלבד: שינה.

בשנה שעברה רוזאטי ישנה במשך 16 שעות בלילה הראשון של שהותה במלון בעיר סרטוגה ספרינגס שבצפון מדינת ניו יורק. כשהתעוררה בשעות אחר הצוהריים המוקדמות, היא אכלה ארוחת בוקר, עשתה אמבטיה, ואז חזרה ישר למיטה לתנומה של ארבע שעות.

"אני מכורה, זה אדיר", אמרה אחרי הלילה הראשון של חופשתה. ביום השני היא כלל לא טרחה אפילו לצאת מהמיטה.

קבוצה הולכת וגדלה של מטיילים בני דור ה־Z ודור המילניום בוחרים בטיולים המונעים מצורך ב־REM (שלב החלימה בשינה), שהם מכנים "חופשינה" (sleepcation). עבורם פסגת הפינוק של חופשה אינה נוף יפה - אלא מזרן.

מסכת עיניים ממולאת לבנדר

בתי המלון משתפים פעולה. רוזאטי (35) נרשמה לחבילת שינה מיוחדת, ובעבור תוספת של 99 דולר חיכו לה בחדר סוכריות גומי עם שמן קנאביס CBD, מוצרי טיפוח לעור, פצצות אמבט, שמיכות כבדות ומסכות עיניים עשויות סאטן הממולאות בלבנדר.

היא יכלה לבחור את הכרית שלה מתוך תפריט נרחב. האם זו תהיה כרית קצף זיכרון עם פחם במבוק, כרית גוף ארוכה בצורת C או אחת עם חורים בצורת חלת דבש? אולי כזו עם גובה מתכוונן לתמיכה בצוואר? בסופו של דבר רוזאטי בחרה בכרית בעלת תמיכה בינונית עם "נגיעה של פוך".

אפילו עם כל האביזרים, לבלוגרית הטיולים נדרש זמן כדי להתרגל לא לעשות כלום, אחרי שטיפסה על הקילמנג'רו ולאחרונה גם חקרה את אנטארקטיקה. למעשה, מי שהציתו במוחה את הרעיון של חופשת שינה היו חברים ששאלו אותה אם היא בכלל מסוגלת להירגע.

"זה היה ההפך הגמור מסגנון הטיולים שאני עושה בדרך כלל", אמרה. "אבל ברגע שאת מפנימה את הרעיון שאת שם רק כדי לישון ולא לעשות שום דבר אחר, זה מדהים".

היא כבר מתכננת עוד חופשה כזאת.

ניו יורק ולונדון לא באות בחשבון (פעילות מדי). כך גם כל מקום חם מדי. המיקום האופטימלי לחופשת שינה, אומרת רוזאטי, הוא עיירה מנומנמת בעונה קרה יותר. כי העניין הוא לא כמה מהעולם אתה רואה, אלא מכמה ממנו אתה יכול להתעלם.

בעיות שינה הן כבר לא "הפרעה" - זו המציאות של רובנו ב-2024, חוקרים מאוניברסיטת קרולינסקה בשוודיה ביצעו מחקר פשוט אך מבריק. הם השוו בין שלוש קבוצות נבדקים: כאלה שדבקו בהרגלי השינה הקבועים, כאלה שבילו שני לילות בתנאי שינה מפנקים ללא השכמה ובפועל נשארו במיטה כתשע שעות, וכאלה ששנתם הוגבלה לארבע שעות במשך שני לילות רצופים, ואז ביקשו מהם לאמוד את תחושתם לגבי גילם המנטלי. מי שישנו שינה מפנקת, הרגישו בממוצע שלושה חודשים צעירים יותר. מנגד, מי ששישנו רק ארבע שעות הרגישו מבוגרים ב-4.4 שנים לעומת הקבוצה שישנה טוב. המחקר גם גילה שלהרגיש עייף, זה כמעט כמו להרגיש זקן. מי שדירגו את עצמם כ-10 מתוך 10 בסולם העייפות, הרגישו גם מבוגרים ב-10 שנים לעומת מי שדירגו את עצמם כערניים למדי. היום, הפרעות שינה הן לא היוצא מן הכלל. מחקר שפורסם השנה בכתב העת Sleep Medicine Reviews, מצא כי כ-16% מאוכלוסיית העולם סובלים מאיכות שינה ירודה ברמה המוגדרת כהפרעת שינה. כ-8% סובלים מהפרעה חמורה. מחקרים נוספים מצאו כי בקרב בני 65 ומעלה, כמחצית מדווחים על איכות שינה ירודה. ועוד לא דיברנו על אנשים שחושבים שהם ישנים טוב, אך בפועל סובלים משינה קלה מדי, או מדום נשימה בשינה. בישראל, כצפוי, המצב גרוע יותר. מחקרים רבים מראים זאת, בהם מחקר שערכו חוקרי האוניברסיטה העברית והדסה, שהראה כי אחרי תחילת המלחמה, חלה עלייה של כ-20% במספר הלילות שאופיינו בפחות משש שעות שינה, עלייה של כ-16%-19% בהפרעת שינה על פי הגדרתה הקלינית ועלייה של 4%-5% בשימוש בתרופות שינה. בדיקה נוספת שנערכה כבר ב-2024, הראתה כי בעיות השינה ממשיכות למרות שהציבור מדווח על ירידה ברמת הסטרס. וזה חבל, כי שינה איכותית היא אחד המנבאים החשובים של אריכות ימים ואיכות חיים. כך למשל, מאמר שפורסם בכתב העת Health Data Science, והתבסס על נתונים של מעל ל-88 אלף נבדקים מהבנק הביולוגי הבריטי, חקר קשר בין דפוסי שינה כפי שנמדדו לאורך 6.8 שנים, לבין 172 מחלות. כמחצית מן המחלות היו קשורות בקשר משמעותי לפחות לאחד מדפוסי השינה שנחקרו: משך השינה, רצף השינה, כמות ההתעוררויות, ועד כמה ישנים באותן שעות בכל יום. מעבדתו של פרופ' יונתן רבינוביץ' מאוניברסיטת בר אילן בוחנת מהן ההתערבויות הפשוטות ביותר כדי להאריך ולשפר את איכות החיים. השינה נבחרה בתור אחת משלוש התערבויות מובילות, לצד יותר שתייה ויותר תנועה. רבינוביץ' ממליץ לשפר את השינה אפילו ברבע שעה ביום, כדי להשיג תוצאות משמעותיות לבריאות. בימים אלה הוא מרצה בנושא גם בתנועות נוער, ומסביר כיצד שינה טובה יכולה לשפר ביצועים ספורטיביים, תוצאות מבחנים ואפילו את מראה עור הפנים. אולי בעקבות זאת, יזרמו עוד מבני דור ה-Z לחופשות שינה. קראו עוד

"השינה הטובה ביותר בחיי"

עבור תעשיית האירוח נופשי השינה הם קהל לקוחות חלומי. אורח שנשאר במיטה לא עושה שימוש בלובי וגורם בלאי, ולא זקוק לשוער. במקום זאת, הם מייצרים הכנסה נוספת - הודות ללאטה הפחם (משקה קפה טרנדי) שהם מזמינים משירות החדרים לפני השינה ולשדרוגים למיטות שמפעילה בינה מלאכותית, שמנתחות את איכות השינה. הם גם נעזרים בשירותיהם של רופאי שינה שהמלון מציע.

מומחים רבים חוששים שחופשה כזו היא רק פלסטר, פתרון זמני לאיזון בית־עבודה שהופר. מחקרים מעידים שהשלמת מנוחה בסוף השבוע לא באמת מפצה על ההשפעה של חוסר שינה.

"תיירות שינה אינה פתרון משמעותי לחוסר", אומרת ג'ויס אדסינה, מומחית לרפואת שינה בבית החולים Keck Medicine של אוניברסיטת דרום קליפורניה. "שינה מספקת באופן עקבי מועילה יותר לבריאות לטווח ארוך מאשר פרקי שינה ארוכים מדי פעם".

אך עבור אנשים רבים הנסיעות מספקות הזדמנות נדירה להשאיר מאחור את הלחצים והמטלות היומיומיות שעשויים למנוע מהם לישון טוב בלילה בבית.

לה־שאריה טיילור, אחות מוסמכת עם הכשרה בתחום המשפחה, ישנה בדרך כלל רק שלוש־ארבע שעות בלילה בגלל משמרות העבודה שלה. ליום הולדתה ה־33 כל מה שרצתה היה לישון קצת. במקום לבלות עם משפחתה או לצאת עם חברים, טיילור חגגה לבד במלון יוקרה ליד ביתה באטלנטה.

מרגע הצ'ק־אין ועד לרגע הצ'ק־אאוט היא ישנה או נחה. "זה חסר תקדים עבורי לנוח כל־כך הרבה כאחות", היא אומרת. "זו הייתה השינה הטובה ביותר שהייתה לי בחיי".

חופשת השינה היא לא רק חלק מסבב החופשות שלה כעת, אלא שטיילור מתכננת למצוא דרכים לשלב תנומות גם בטיולים אחרים.

שוניק היל (36), שמאסה בעייפות, היא כבר מקצוענית בחופשות שינה. היא מזמינה אחת כזו לפחות פעם ברבעון, לבד או עם החבר שלה.

מפתחת התוכנה, שגרה בדאלאס, נוסעת באובר 20 דקות במעלה הכביש למלון לסוף השבוע. במשך יומיים היא ישנה עד 13:00 או 14:00, מזמינה שירות חדרים, מנמנמת לפני ארוחת הערב ואז ישנה לילה שלם. "אני חושבת שאני מקצוענית בשינה", היא אומרת.

היל חוזרת הביתה רעננה ומלאת אנרגיה. "אני מרגישה כאילו חזרתי מחופשה מחוץ למדינה".

לאחר שאהבה כל־כך את חופשות השינה המקומיות, היא מתכננת כעת לנסוע למקומות מחוץ למדינה ולבלות סופי שבוע של שינה בניו יורק, מיאמי ולוס אנג'לס.

"אנחנו חיים בעולם עצוב"

עבור סוגים אחרים של מטיילים זה נשמע כמו עינוי. "אם אני משלמת הרבה כסף כדי לנסוע לאיזשהו מקום ולטוס ברחבי העולם, למה שארצה לבזבז את הזמן בשינה?", אומרת כריסטין וול (28), בעלת עסק מאורגון.

וול לא תבזבז לעולם זמן בחופשה. היא מתכננת כל חלק בטיול כדי להימנע אפילו מרגע אחד מבוזבז. "אני לא יוצאת בלי לדעת מראש מה המסלול ולוחות הזמנים", לדבריה.

נטלי ספאק (33) מרחמת על כל מי שיוצא לחופשת שינה. "האנשים האלה בטח ממש צריכים לישון". הסופרת מלוס אנג'לס מעדיפה לטייל, לשוט בקיאקים ולטפס על הרים. "המנוחה הטובה ביותר בשבילי היא הרפתקה", היא אומרת. "זה מזין אותי יותר מאשר לישון כל היום".

רוזאטי שמעה את כל זה בעבר. כשבלוגרית הטיולים סיפרה לאנשים על חופשת השינה שלה, היא שמעה בעיקר את אותה התשובה: "אנחנו חיים בעולם עצוב אם אנשים נוסעים רק כדי לישון".

היא חולקת על כך: "זה רעיון גאוני". היא לא מתרגשת מהטיפוסים השיפוטיים. היא פשוט מטביעה אותם עם מכונת הסאונד כשהיא נסחפת לשינה עמוקה.