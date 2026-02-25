סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:50

אסיה

בעקבות ההתאוששות שנרשמה אתמול בוול סטריט, בורסות אסיה נסחרו הבוקר בעליות. הניקיי והקוספי זינקו בכ-2.2% ובכ-1.9% לשיאים חדשים, בעוד בורסת הונג קונג ובורסת שנגחאי התקדמו בכ-0.4% ובכ-0.7%, בהתאמה.

בבלומברג דיווחו לפני שעה קלה כי הבורסה בסיאול (דרום קוריאה) עקפה את בורסת פריז במונחי שווי שוק, והפכה כך לבורסה התשיעית בגודלה בעולם. שווי השוק של בורסת סיאול עלה ל-3.76 טריליון דולר, אחרי שהוסיף 2.23 טריליון דולר מאז תחילת 2025. שווי השוק של בורסת פריז עומד על 3.69 טריליון דולר.

וול סטריט

וול סטריט התאוששה אתמול מהירידות החדות שנרשמו ביום שני - מדד הנאסד"ק עלה בכ-1%, ה-S&P 500 טיפס בכ-0.8% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.7%.

מניות התוכנה חזרו לעלות, לאחר שאירוע ה-Enterprise Agents של Anthropic סיפק למשקיעים מסר מרגיע: הבינה המלאכותית לא עומדת "להחליף" את תעשיית התוכנה, לפחות לא בקרוב.

הסטארט־אפ הציג עדכונים ל-Claude Cowork, שמאפשרים לארגונים לשלב את הכלי בתוך מערכות קיימות כמו Slack שבבעלות סיילספורס , וכן פלטפורמות של אינטואיט , דוקוסיין , ליגלזום.קום , FactSet ו-Gmail של גוגל. בנוסף, הוצגו תוספים מותאמים לענפים כמו ניתוח פיננסי, הנדסה ומשאבי אנוש - מהלך שמדגיש אינטגרציה, לא החלפה.

השווקים הגיבו בהתאם: מניות סיילספורס , דוקוסיין ו-LegalZoom זינקו. תומפסון-רויטרס זינקה ב-11% ו-פקטסט ריסרץ' סיסטמס בכ-6%. גם מניות סייבר נהנו מהרגיעה: קראוד סטרייק ואוקטה עלו, כמו גם זיסקיילר , סנטינל וואן ו- קלאוד פלייר .

ב-Wedbush העריכו כי החשש שה-AI יחליף מערכות תוכנה שלמות הוא "מוגזם", והדגישו שמודלים אינם מסוגלים כיום לעקור תהליכי עבודה עמוקים המוטמעים בתשתיות ארגוניות. לדבריהם, כלי AI יעילים רק ככל שהנתונים שאליהם הם מחוברים - ולכן, הם צפויים להשתלב באקוסיסטם הקיים, לא לקרוע אותו לגזרים.

היום, לאחר נעילת המסחר, עיני המשקיעים יהיו נשואות לאנבידיה , שתדווח את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2025 ולשנה כולה. הקונצנזוס בקרב האנליסטים הוא שאנבידיה תעקוף את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. ברויטרס דווח כי לפי נתוני LSEG, האנליסטים צופים שהחברה תדווח כי הרווח ברבעון שהסתיים בינואר זינק ביותר מ-62% - האטה מסוימת לעומת צמיחה של 65.3% ברבעון הקודם.

ההכנסות יזנקו ככל הנראה במעל 68% ל-66.16 מיליארד דולר. אנליסטים מצפים מאנבידיה לתחזית צמיחה של 64.4% בהכנסות הרבעון הראשון, שיעמדו על 72.46 מיליארד דולר. החברה עקפה את תחזיות המכירות ב-13 הרבעונים האחרונים, אם כי שיעור הסטייה מהתחזיות הצטמצם.

בחזרה ליום המסחר החולף, גם IBM , שמנייתה צנחה בחדות ביום שני, בעקבות הצגת כלי אוטומציה לשפת תכנות הרצה על מחשביה, התאוששה אתמול - עדות לכך שהמשקיעים מתחילים להפנים שה-AI הוא יותר שכבה משלימה מאשר איום קיומי מיידי.

מניית אפל עלתה ביותר מ־2% והייתה השנייה בעלת הביצועים החזקים ביותר אתמול (אחרי טסלה), לאחר שהחברה הודיעה כי תעמיק את פעילות הייצור שלה בארצות הברית. יצרנית האייפון מתכננת להעביר את ייצור מחשבי ה־Mac mini מאסיה למתקן חדש ביוסטון, ובאותו אתר גם להרחיב את ייצור שרתי הבינה המלאכותית המתקדמים - כחלק מהתחייבות כוללת של כ־600 מיליארד דולר להשקעות ייצור בארה״ב, שניתנה בשנה שעברה על רקע לחץ מצד ממשל טראמפ.

בנוסף, לפי דיווח ב־ The Wall Street Journal, אפל מנצלת את כוח הקנייה שלה כדי לחזק את תעשיית השבבים המקומית באמצעות הזמנות ממפעל חדש של TSMC צפונית לפיניקס, אריזונה. המהלכים משקפים מגמה רחבה של "החזרת ייצור הביתה" (reshoring), המשלבת שיקולים גיאופוליטיים, שרשראות אספקה וביקוש גובר לתשתיות AI.

אתמול, ענקית הטכנולוגיה מטא הודיעה כי חתמה על הסכם אסטרטגי רחב היקף עם יצרנית השבבים AMD , במסגרתו תרכוש עד שישה ג'יגה ואט של עוצמת מחשוב מבוססת בינה מלאכותית לאורך חמש השנים הקרובות.

שווי העסקה מוערך ביותר מ-100 מיליארד דולר, מה שמציב אותה כאחת מעסקאות התשתית הגדולות שנחתמו עד כה בתחום הבינה המלאכותית. ההסכם משקף ביתר שאת את היקפי ההשקעה האדירים שמטא מזרימה להקמת חוות שרתים ולבניית תשתיות מחשוב מתקדמות, כחלק מהמאמץ להעמיק את יכולות הבינה המלאכותית שלה בכל מוצרי החברה, מפייסבוק ואינסטגרם ועד מערכות פרסום וכלי יצירה מבוססי מודלים מתקדמים.

שוקי הסחורות והמטבעות

בעקבות ההתאוששות שנרשמה בוול סטריט, השקל שב להתחזק אתמול מול הדולר, ולפי שעה שער הדולר-שקל עומד על 3.09 שקלים.

אתמול, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס העריכו כי השקל נמצא בתמחור־יתר של 13% לעומת הדולר והימרו נגד המטבע הישראלי. במסמך שפרסם בנק ההשקעות, צוין כי "ביצועי החסר של מניות הטכנולוגיה והעלייה בסיכונים הגאופוליטיים במזרח התיכון היו שניים מהמנועים המרכזיים בשוק בתקופה האחרונה. השקל הישראלי רגיש במיוחד לשני הגורמים הללו, מה שלעמדתנו הופך פוזיציות שורט על השקל לכלי גידור אטרקטיבי בשוק המט"ח".

מחירי המתכות היקרות ממשיכים לטפס, על רקע אי־הוודאות הגאופוליטית הגוברת סביב מכסי טראמפ החדשים והמתיחות בין ארה"ב ואיראן. הזהב עולה בכ-1% ונסחר במחיר של כ-5,200 דולר לאונקיה, בעוד הכסף עולה במעל 3% ונסחר במחיר של כ-90 דולר לאונקיה.

מחיר הביטקוין מתאושש הבוקר מעט מהירידות בימים האחרונים. לפי שעה, הוא עולה בכ-3% ומחירו נע סביב 65 אלף דולר.