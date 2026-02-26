כמה שבועות כבר חלפו מאז ההכרזה על אקזיט הענק של קרביין, שבמסגרתו נמכרה החברה הישראלית לאקסון ב-625 מיליון דולר. אולם רק ביממה האחרונה הושלמה העסקה רשמית, וקרביין הפכה לחלק מהענקית האמריקאית.

מבחינת אמיר אליחי, מייסד ומנכ"ל קרביין, זהו לא רגע של סיכום, אלא תחילתו של שלב חדש: אינטגרציה, הקמת חטיבה חדשה בתוך אקסון והעמקת המהלך בשוק מוקדי החירום בארה"ב.

אקסון, הרוכשת, שנודעה עד כה בעיקר בזכות טייזרים, מצלמות גוף ומערכות ניהול ראיות בענן לכוחות אכיפה, נכנסת לראשונה ישירות לליבת מוקדי החירום (911 בארה"ב). קרביין הישראלית, שפיתחה מערכת ענן לניהול קריאות חירום מתחילתן ועד סופן, צפויה להפוך לשחקנית מרכזית במהלך הזה, והמשמעות היא גם הרחבה של פעילות הפיתוח בישראל. בראיון לגלובס מדבר אליחי על התקופה שבין החתימה להשלמת העסקה, על ההחלטה למכור דווקא בעיצומה של מהפכת הבינה המלאכותית, ועל הקרב הבא על שוק מוקדי החירום.

אליחי, בן 40, גדל באשדוד ושירת חמש שנים כלוחם וקצין ביחידת אגוז. לאחר שחרורו עבר לארצות הברית ובהמשך שב לישראל ולמד משפטים ומנהל עסקים. אליחי סיפר בעבר איך את הרעיון לקרביין גיבש בעקבות אירוע שוד שחווה בחוף הים בתל אביב, אז גילה עד כמה מערכת החירום מתקשה לאתר את מיקומו ולקבל מידע בזמן אמת. החוויה הפכה לנקודת מוצא להקמת מערכת שמבקשת לשנות את אופן ניהול קריאות החירום. מאז הקמתה גייסה קרביין למעלה מ־200 מיליון דולר, והיא פועלת מול מאות גופים ציבוריים וממשלתיים, בעיקר בארצות הברית, שהיא עיקר פעילותה העסקית.

איך הרגישו השבועות האחרונים, טרם ההכרזה הרשמית על השלמת העסקה? איך זה לנהל חברה שנמצאת בין סטארט־אפ עצמאי לחלק מתאגיד ענק?

"מהרגע שחותמים על ההסכם המחייב ועד שהעסקה נסגרת רשמית קורים לא מעט דברים. בסוף אתה צריך לנהל את החברה. גם אחרי שחתמנו עדיין יש יעדים שצריך לעמוד בהם ולסגור שנה. כל הדינמיקה היא קצת מוזרה כשאקסון כבר בבורד, ואתה רוצה להתחיל לעבוד כחלק מהתאגיד אבל עדיין לא יכול. אתה נמצא במצב מאוד מוזר". לדבריו, "בגדול ההנחיה הייתה עסקים כרגיל. יש אנשים שפעלו ונדרשו להשלמת העסקה, אבל מעבר לזה הפעילות ממשיכה כרגיל".

מה ייראה כעת אחרת בפועל, גם בקרביין וגם באקסון?

"אחת הסיבות שאקסון רוכשת חברות היא לשמר DNA צעיר, סטארט־אפים וחדשנות בתוך חברה גדולה של אלפי עובדים. אחד הכללים המעניינים אצלם הוא שברבעונים הראשונים צריך לתת לחברה שכל כך התלהבנו ממנה להמשיך כיישות עצמאית. ‘בואו ניתן להם להמשיך, לא נעשה שינויים שיכולים לפגוע בפעילות', כי אנחנו מאמינים שרק מעצם ההודעה על הרכישה יכולה להגיע עוד עבודה.

"במקביל יש תהליכים של מפת דרכים ושילוב הדרגתי. אבל כלל האצבע הוא שעד סוף 2026 החברה תמשיך את המומנטום שלה, ובהדרגה תשתלב. המטרה היא להציג מערכת שלמה, ולתת ערך מוסף מתחילת האירוע ועד סופו". לדבריו, החיבור עם אקסון מאפשר כעת לקרביין לממש את החזון שלה בהיקפים רחבים בהרבה. "החזון שלנו הוא מערכת שמנוהלת על ידי אנשים אבל מקבלת החלטות באופן אוטומטי באמצעות בינה מלאכותית, ויודעת לקבל קריאה בתוך 30 שניות ולצמצם את זמן התגובה משמעותית. מדובר באלפי אנשים שאפשר להציל ברחבי העולם בכל יום. החיבור עם אקסון נותן לנו יכולות שלא היו לנו עד היום".

אמיר אליחי אישי: נשוי ואב לשניים

מקצועי: מייסד־שותף ומנכ"ל קרביין. בעל תואר במשפטים ומנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה (אוניברסיטת רייכמן)

עוד משהו: גולש סקי מגיל 15

מהלך חדש בשוק חדש

כשאתה מסתכל על זה מהצד של אקסון, מה הם בעצם קונים בקרביין?

"אקסון היא שחקנית גדולה מאוד בעולמות של מערכות קריטיות. הם רואים כאן יכולת לקחת את מה שקרביין בנתה ולחבר אותו לפתרון רציף. להם יש הצד של כוחות התגובה בשטח, ואנחנו מביאים את ניהול השלב הקריטי של האירוע דרך מערכת ענן.

"כחברה שמספקת מערכות קריטיות, המטרה היא לייעל, לשפר ולהפוך את התהליך לבטוח יותר".

זו הפעם הראשונה שאקסון מבצעת מהלך משמעותי בישראל. למה דווקא עכשיו?

"לאקסון יש פעילות בישראל כחלק מעבודה מול רשויות, אבל אין לה כאן נציגות רשמית. הם מזהים פוטנציאל להתרחבות גלובלית ויש אזורים שבהם דריסת הרגל עדיין התחלתית. אבל זה לא היה מהלך של 'בואו ניכנס לישראל', אלא עניין בטכנולוגיה שפיתחנו וביכולת לתת שירות״. אליחי מוסיף כי "אנחנו צופים גדילה והתרחבות משמעותית בישראל, בעיקר בעולמות של הפיתוח והמחקר והפיתוח. בשלב הראשון מדובר בהגדלת מרכז הפיתוח בארץ שיתמוך בקרביין".

סוכני AI במוקדים

אליחי מסביר, כי "בשוק האמריקאי קורה משהו מעניין: פחות ופחות אנשים הולכים לעבוד במוקדי 911. האוכלוסייה גדלה, יש יותר נתונים שמגיעים ופחות אנשים שעונים לשיחות. לכן יש פתיחות גדולה יותר לשילוב סוכני בינה מלאכותית במוקדים".

לדבריו, "קרביין לוקחת את כל השיחות ומעבירה לסוכנים שיחות שאינן מקרי חירום, ואז מפנים את הקו למוקדנים. עם הזמן, כשיהיה יותר ביטחון במערכות, נעבור ממצב של מוקדן אחד לשיחה אחת למודל שבו מוקדן אחד מנהל כמה שיחות במקביל לצד סוכנים אוטומטיים. בעתיד יהיה פיקוח אנושי, אבל חלק גדול מהמענה יינתן על ידי סוכנים".

הוא מוסיף, כי "לאקסון יש יכולות לשלוח רחפנים באופן אוטומטי לזירת אירוע. אם אזרחים מבוהלים מתקשרים, יש וידיאו מהאזור וניתן לכוון אותם. יש גם נתונים מהשטח, הכול מתחבר למאגר מידע אחד והבינה המלאכותית מפיקה ממנו תובנות. החיבור יאפשר לנו לפתח יישומים נוספים, כי עד היום חסר לנו חלק במערכת הכוללת". עוד לדבריו, "היום, כשמתקשרים לאמבולנס אי אפשר לדעת מתי הוא יגיע. אנשים רוצים לדעת שהוא מגיע בעוד שתי דקות. וזה לא קורה היום כי המערכת מבוזרת. כשנאחד הכול, החוויה תהיה דומה למה שאנשים מכירים משירותי נסיעה, אבל בעולמות של חירום".

לקרביין פעילות מול גופים רגישים כמו משטרת ניו יורק. האם שינוי הבעלות משפיע על היחסים עם הלקוחות?

"אקסון היא שחקנית מוכרת מאוד בעולם ה־911, וברוב המקרים כבר פועלת שם. לכן מבחינת הלקוחות יש המשכיות ולא שינוי דרמטי. היום חלקים שונים במערכת פועלים בנפרד, והחיבור ביניהם יכול לייצר תמונה מלאה יותר. הוא מוסיף גם כי "הפידבק שקיבלנו מלקוחות היה חיובי מאוד. הם מעדיפים מערכת אחת שנותנת מענה שלם".

בניו יורק קיימת גם ביקורת ציבורית סביב טכנולוגיות אכיפה. איך אתם פועלים בסביבה כזו?

"קרביין היא מערכת מצילת חיים. זאת לא מערכת מעקב. היא מאפשרת לאזרחים לדווח לרשויות בצורה נגישה יותר, אבל לרשויות אין דרך להיכנס לטלפון. אנחנו פועלים בצורה חד־כיוונית וגם לא שולחים הודעות המוניות. המערכת נותנת כוח לאזרחים ומייצרת שקיפות".

ולמה למכור דווקא עכשיו, גם חודשים ספורים אחרי גיוס של 100 מיליון דולר?

"הצלחה של חברה היא לא רק טכנולוגיה. כמנכ"ל אתה צריך להבין את תנודות השוק, את התחרות ואת היכולת של לקוחות לשלם. ההחלטה הייתה אם להמשיך לבד. גייסנו 100 מיליון דולר זמן קצר לפני הרכישה, אבל ראיתי מה קורה בעולמות הבינה המלאכותית ואיך דברים מסוימים הופכים למוצר מדף. הרגשתי שהחיבור הזה הוא הדבר הנכון. להמשיך לבד לא בהכרח היה מביא אותנו לאן שאנחנו רוצים בעוד שלוש או ארבע שנים.

"ולפעמים נכון למכור ולהחזיר ערך למשקיעים. מעבר ל־625 מיליון דולר יש גם מרכיב הון משמעותי בחברה, שאפשר לבנות עליו ערך עתידי. בשקלול הכול, זה היה הצעד הנכון".