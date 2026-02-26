אחת המשקיעות הגדולות בעולם חשפה כלי חדש לאיתור סיכונים

קרן העושר הנורבגית, אחת המשקיעות הגדולות בעולם, חשפה היום כי היא עושה שימוש בבינה מלאכותית לצורך סינון השקעות ואיתור מוקדם של סיכונים פוטנציאליים למוניטין וכן לסיכונים אתיים.

הקרן, שמנהלת נכסים בהיקף של כ־2 טריליון דולר, הוקמה בשנות ה־90 במטרה להשקיע את הכנסות נורבגיה מתעשיית הנפט והגז. כיום היא מחזיקה השקעות ביותר מ־7,200 חברות ב־60 מדינות, ויש לה אחזקות בכ־1.5% מכלל המניות הציבוריות בעולם.

לקרן השפעה משמעותית על השוק העולמי ועל עיצוב סטנדרטים בתחום השקעות ה־ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי). באמצעות זכויות ההצבעה שלה והיקף אחזקותיה, היא מציבה ציפיות לחברות ולשווקים שבהם היא פועלת. בדוח ההשקעות האחראיות השנתי ציין צוות הניהול של הקרן כי הבינה המלאכותית משמשת כיום להפקת תובנות בנושאי ממשל וקיימות עבור מנהלי התיקים.

הטכנולוגיה מאפשרת לה להרחיב משמעותית את היקף המידע שהיא מנתחת - ולהביא ל"זיהוי מהיר יותר של סיכונים מהותיים".

ברשת CNBC דווח כי צוות ניטור סיכוני ה־ESG החל להשתמש באופן שוטף במודל Claude של חברת אנתרופיק כבר בנובמבר 2024. מאז, כך לפי הדיווח, הוא הפך ל"כלי חשוב בניטור סיכוני ESG שלנו ברחבי תיק ההשקעות".

הקרן מקבלת מדי יום הערכות סיכונים שנוצרות על ידי בינה מלאכותית ביחס להשקעות שבוצעו ביום הקודם, ולדברי מנהל הקרן, הדבר מאפשר לצוות שלה לשקול באופן מיידי דרכים לצמצם אותן.

"בתוך 24 שעות מההשקעה שלנו, כלי הבינה המלאכותית מסמנים חברות חדשות בתיק המניות של הקרן עם קשרים פוטנציאליים, למשל, לעבודות כפייה, שחיתות או הונאה", נכתב בדוח.

"לעתים קרובות, מידע זה לא נקלט בסיקור התקשורת הבינלאומי או בהתראות ספקי נתונים. אנו תמיד בודקים את המידע לפני שאנו מקבלים החלטת השקעה או סיכון. במקרים רבים, זיהינו ומכרנו את ההשקעות הללו לפני שהשוק הרחב הגיב לסיכונים, ונמנענו מהפסדים פוטנציאליים".

כמה הפסידה הקרן עקב חיסול ההחזקות בישראל?

לפני כחצי שנה הודיעה קרן העושר על מכירה של חלקים נרחבים מתיק המניות שלה בישראל על רקע המלחמה בעזה. ההחלטה, שנומקה ב"ארגון מחדש" של הפורטפוליו ובמעורבות של חלק מהחברות בלחימה או לפעילותן מעבר לקו הירוק, עוררה הד תקשורתי נרחב בארץ ובעולם.

נתוני הקרן שפורסמו בתחילת החודש חשפו כי במחצית השנייה של 2025 היא מכרה כמחצית מהמניות הישראליות שברשותה. בדיקת גלובס שפורסמה לפני שלושה שבועות מצאה כי מדיניות זו, שבימים אלו נבחנת מחדש בעקבות התערבות אמריקאית, הובילה לפספוס תשואה של למעלה מ־30% במדדים הישראליים המובילים מאז המכירה. בפועל, מדובר ברווח פוטנציאלי של יותר מרבע מיליארד דולר - קרוב למיליארד שקל - בתוך מעט יותר מחצי שנה.