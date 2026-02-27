החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים; מגמה מעורבת באירופה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:20

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות, ביום המסחר האחרון של החודש, שלא היטיב עם מניות הטכנולוגיה ברקע בחששות בנוגע לעתיד הבינה המלאכותית. מדד הנאסד"ק צפוי לרשום ירידה של 2.5% במהלך החודש, וכמו כן את הביצועים החודשיים הגרועים ביותר שלו מאז מרץ 2025.

גם מדד S&P 500 בדרך לירידה, אם כי מזערית יותר, של 0.4% בפברואר, בעוד שמדד הדאו ג'ונס צפוי לרשום עלייה חודשית של 1.2%.

בשעה זו, החוזים העתידיים על נאסד"ק יורדים בכ-0.7%, בדומה לחוזים העתידיים של הדאו ו-S&P 500. באירופה, המסחר מתנהל במגמה מעורבת.

מסמך שפרסם השבוע גוף המחקר העצמאי Citrini Research , "The 2028 Global Intelligence Crisis" הצליח להצית ירידות חדות בוול סטריט מוקדם יותר השבוע. הטענה העקרונית שהוא מציג: אם הבינה המלאכותית תמשיך להשתפר בקצב הנוכחי, ייתכן שהבעיה של השווקים לא תהיה אכזבה, אלא הצלחת ה-AI. בפתח הדוח מציבים הכותבים את הפרדוקס במפורש: מה יקרה אם האופטימיות כלפי AI תמשיך להתברר כמוצדקת, ודווקא משום כך תהפוך לשלילית לשווקים.

המסמך הוויראלי לא נותר בגבולות הדיון התיאורטי. ביום שני התפתח בוול סטריט מה שכונה בין היתר בבלומברג "מסחר הפחד מה־AI", כאשר משקיעים מיהרו לצמצם חשיפה למניות שנתפסות כפגיעות במיוחד לשיבושים אפשריים מצד בינה מלאכותית מתקדמת.

כך, מניית IBM צנחה ב־13% ביום אחד, הירידה החדה ביותר שלה מאז שנת 2000. במקביל, חברות כמו דורדאש , אמריקן אקספרס , KKR ובלקסטון איבדו לפחות 6%, בעוד שמאסטרקארד, ויזה , קפיטל וואן ואפולו ירדו בשיעורים של 4% ויותר. גם מניות תוכנה וסייבר ספגו ירידות, וכל האירוע הבהיר כי בשל

אנבידיה המשיכה את הקו השלילי עם ירידה של 1% בטרום המסחר. ביום המסחר הקודם, המניה ירדה ביותר מ-5%. המשקיעים ייחסו את הירידה בחששות סביב העסקה של החברה עם OpenAI, וסנטימנט חלש בסוגיית הבינה המלאכותית.

OpenAI , על כל מקרה, משלימה סבב גיוס של 110 מיליארד דולר עם גיבוי של אמזון, אנבידיה וסופטבנק.

אמזון השקיעה 50 מיליארד דולר, אנבידיה השקיעה 30 מיליארד דולר וסופטבנק השקיעה 30 מיליארד דולר בסבב, כך מסרה OpenAI בהודעה שפרסמה היום. ההשקעה מגדילה את OpenAI לשווי של 730 מיליארד דולר לפני הכסף, המהווה קפיצה גדולה משווי הגיוס של 500 מיליארד דולר בגיוס משני באוקטובר. משקיעים נוספים צפויים להצטרף ככל שהסבב יתקדם, מסרה OpenAI.

"שותפויות אלו מרחיבות את הטווח הגלובלי שלנו, מעמיקות את התשתית שלנו ומחזקות את המאזן שלנו כדי שנוכל להביא את הבינה המלאכותית המובילה ליותר אנשים, יותר עסקים ויותר קהילות ברחבי העולם", מסרה OpenAI.

בנוסף להשתתפותה בסבב הגיוס, אמזון הכריזה על שותפות אסטרטגית רב שנתית עם OpenAI. החברות יפתחו מודלים מותאמים אישית שיסייעו להפעיל את היישומים הפונים ללקוחות של אמזון כחלק מההסכם.

מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.5% בינואר, כשלפי התחזית המוקדמת העלייה היתה צפויה לעמוד על 0.3%.

הדולר מתחזק בשעות האחרונות, ונסחר מעל 3.15 שקלים. יוסי מנשה, מנכ"ל משותף אלטשולר שחם פייננשל סרביסס, התייחס לעלייה בדולר וציין כי "הסיבה העיקרית לכך היא אי-ודאות מתמשכת סביב המצב הגיאופוליטי והשיחות בין ארה"ב לאיראן. למרות ההצהרות האופטימיות משני הצדדים, נראה כי צבא איראן ממשיך להתאמן וארה"ב מרכזת כוחות במזרח התיכון, כך שרוחות המלחמה עדיין מנשבות. במקביל נרשמו ירידות בשווקים בארה"ב - אלמנט נוסף שתמך בהתחזקות הדולר".

אחרי שבועות של הכנות, נראה שהמתיחות הגלובלית מגיעה לשיאה בשעות האחרונות. סין קוראת לאזרחיה שלא להגיע לאיראן ולאלה שנמצאים כעת באיראן לעזוב את המדינה, משרד החוץ של קנדה קרא לאזרחיו לעזוב את איראן עכשיו כל עוד ניתן לעשות זאת בבטחה, ושגרירות ארה"ב בישראל הודיעה על פינוי עובדים שאינם נדרשים בחירום ובני משפחות של עובדים בשל "סיכונים ביטחוניים".

הניו יורק טיימס דיווח שהשגריר האמריקאי בישראל מייק האקבי פנה לעובדי השגרירות במייל: "מי שרוצה לעזוב, שיעשה זאת היום". עוד נכתב בדיווח שהשגריר הפציר בעובדים לעלות על טיסה לאן שיוכלו. "תנסו למצוא מושב בכל טיסה שלבסוף תוכלו להמשיך לוושינגטון די סי, העדיפות הראשונה שלכם היא לצאת מהמדינה".

אלו על רקע ההיערכות הצבאית הגדולה באזור המזרח התיכון, כשבנתב"ג נחתו הלילה קרוב ל-20 מטוסי תדלוק אמריקאיים כבר הגיעו לישראל, ונושאת המטוסים ג'רלד פורד מגיעה לחופי ישראל ומצטרפת לכוחות גדולים שהצטברו באזור בשבועות האחרונים.

חברת וורנר ברדרס דיסקברי מסרה אתמול (ה') כי הצעתה של חברת פרמאונט בסך 111 מיליארד דולר לרכישת החברה היא "עסקה עדיפה" מזו שחתמה עם ענקית הסטרימינג נטפליקס בחודש דצמבר, עסקה שהוערכה ב-83 מיליארד דולר. הדיווח הזה מגיע לאחר שבשבוע שעבר פורסם כי החברה הודיעה שתחזור לשיחות עם פרמאונט, לתקופה של שבוע במהלכו אפשר יהיה לקבל הצעות מתחרות. המשמעות היא, כך לפי דיווחים ברחבי העולם, שדירקטוריון WBD נותן לנטפליקס כעת אפשרות של ארבעה ימי עבודה כדי לתת הצעה משופרת או לוותר על מירוץ הרכישה.

בארה"ב, מספר תביעות האבטלה הראשוניות בארה״ב עמד על 212 אלף בשבוע שהסתיים ב־21 בפברואר - עלייה מתונה לעומת 208 אלף בשבוע הקודם. עם זאת, הנתון היה נמוך מהתחזיות, כ־215 אלף תביעות.

המשמעות: שוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין יציבות יחסית. אמנם נרשמה עלייה קלה במספר המובטלים החדשים, אך הרמה עדיין נמוכה היסטורית - נתון שעשוי לתמוך בתפיסה שהכלכלה האמריקאית שומרת על חוסן, גם על רקע תנודתיות בשווקים וחששות מהאטה.

הנפט טיפס מעל 67 דולר לחבית לאחר ירידה זמנית, בעקבות ההודעה מאתמול כי ארה״ב ואיראן ימשיכו בשיחות הגרעין ברמה טכנית בשבוע הבא, לאחר שלדבריהן הושגה "התקדמות משמעותית" בשווייץ. השילוב בין נתוני תעסוקה יציבים, ירידת תשואות ומתיחות גיאופוליטית ממשיך לייצר תנודתיות ולפצל את תגובת המשקיעים בין נכסי סיכון למקלטים בטוחים.

הביטקוין שנחלש מאז אוקטובר שעבר (אז נסחר בשיא של מעל 126 אלף דולר), התאושש מעט בימים האחרונים ונסחר סביב 67 אלף דולר, לאחר שמוקדם יותר השבוע כבר ירד מתחת ל־64 אלף דולר.

בבלומברג ציטטו את אנליסט הנכסים הדיגיטליים גאוטם צ'וגני מבנק ההשקעות Bernstein שנותר אופטימי: "רמות המחיר של הביטקוין כיום הן רק משבר אמון. שום דבר לא נשבר ולא ייצא שום שלד מהארון", כתב האנליסט, והעריך כי עד סוף 2026 המחיר יעלה ל־150 אלף דולר. בתוך כך, הזהב נסחר בתנודתיות מסוימת השבוע, ומחירו מעל 5,200 דולר.

