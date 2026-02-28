בתי החולים ברחבי הארץ נערכו בשבועות האחרונים לתרחיש של מלחמה נוספת באיראן, לרבות קיום "משחק מלחמה" בתיאום עם צה"ל, אגירת ציוד רפואי והעלאת רמת המוכנות של בנק הדם. כך מסר היום משרד הבריאות.

המבלך הבוקר בתי החולים העבירו מטופלים למתחמים מוגנים, וחלקם שוחררו לביתם, אך במקביל הם ממשיכים לתת מענה למטופלים הזקוקים לשירותים דחופים.

לדברי מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, "בהתאם למעבר של פיקוד העורף למצב מיוחד בעורף העברנו את כל המערכת לשכבת הכוננות הגבוהה ביותר.

"אנחנו כבר נערכים ימים ושבועות ארוכים לזמן הזה. העלינו באופן עקבי ורציף את המוכנות של המערכת והבאנו את זה לשיא בימים אחרונים כדי לתת את המענה המיטבי בשעת החירום הזו. להיערכות שלנו יש שלוש מטרות מרכזיות. סוגיית המוגנות שתאפשר לתת את שאר הרבדים. נערכנו כדי שהמעבר הזה משגרה לחירום יהיה קצר ככל הניתן, ובתוך כך המענה יהיה רחב ככל הניתן.

"במקביל אנחנו מוכנים לכל אירוע רב נפגעים, ומקווים כמובן שלא יקרה. נדבך שלישי הוא הרציפות התפקודית. המערכת תמשיך לתת את המענה למקרים שהם דחופים גם אם לא קשורים לאירוע".

בר סימן טוב ציין כי לפני כשבועיים נערך משחק מלחמה משותף עם הצבא כחלק מהיערכות זו. המשנה למנכ"ל המשרד, ספי מנדלוביץ, ציין כי ישראל נערכה עם מלאי חירום של ציוד רפואי ומנות דם. לדבריו, מלאי הדם מצוי במצב טוב, אך הציבור מוזמן להגיע ולתרום דם. עוד מסר כי צוותים רפואיים נשלחו לבית החולים יוספטל כדי לתגבר את המערך הרפואי במהלך האירוע.

טיפות החלב נותרות בשלב זה פתוחות, והתורים שנקבעו מתקיימים כסדרם. בשעות הערב צפוי עדכון נוסף בנושא.

באסותא ממגנים גם את מערך הדגימות

בתי החולים עצמם פרסמו הודעות נפרדות בדבר ההיערכות בכל מוסד. מרכז שניידר הודיע כי בתוך פחות משעתיים הועברו כלל המטופלים המאושפזים למתחם החירום הממוגן בבית החולים.

מבית החולים סורוקה, שנפגע במלחמה הקודמת עם איראן אך הספיק אז להעביר את כלל החולים למרחב מוגן וכך נמנעו פגיעות בנפש, נמסר כי רמת הכוננות הועלתה לדרגה הגבוהה ביותר, לרבות תגבור צוותי מערך מציל החיים. הפעילות האמבולטורית והאלקטיבית בבית החולים לא תתקיים עד להודעה חדשה.

מהמרכז הרפואי שיבא נמסר כי בעקבות מצב החירום שהוכרז בישראל, מתבצעת היערכות להורדה הדרגתית של המחלקות למתחמי הקרקע הייעודיים. בשיבא מדגישים כי המענה לכלל הצרכים הרפואיים של האוכלוסייה יימשך.

ברשת אסותא מרכזים רפואיים נמסר כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומשרד הבריאות, מתבצע שחרור של מטופלים ומטופלות מהמחלקות השונות, במצב רפואי המאפשר זאת. חלק מהפעילות האלקטיבית המתוכננת ליום הקרוב תבוטל, ומטופלים שנקבעו להם תורים יקבלו הודעה פרטנית במסרון על דחיית התור. במקביל מוכשר מתחם האשפוז התת־קרקעי באסותא רמת החייל.

במבצע "עם כלביא" איבדו בתי חולים ומכוני מחקר שהותקפו דגימות יקרות ערך ומכשור מדעי נדיר. באסותא נמסר לגלובס כי ארכיון הדגימות של בית החולים בנס ציונה מועבר בדקות אלה למרחב מוגן.