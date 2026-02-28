השימוש בגז במשק החשמל יורד: ישראל עברה לשימוש בדלקי חירום

השימוש בגז במשק החשמל צונח ביותר מחצי, מה שעשוי להעיד על השבתת אחד ממאגרי הגז של ישראל, כמו תמר. בו זמנית, השימוש בסולר (דלק החירום של ישראל) מזנק, לעומת שימוש אפסי ביום יום. גם התחנות הפחמיות מגבירות תפוקה מעבר לרגיל. כך על פי מערכת "נגה", החברה הממשלתית המנהלת את משק החשמל, רגע לפני שהאתר הורד מהאוויר.

רוב ייצור החשמל של ישראל מגיע מגז, כאשר אנרגיות מתחדשות (כמעט כולן אנרגיה סולארית) מגיעות בדרך כלל למקום השני, ועוקפות רגעית בשיא הצהריים בחלק מהימים. תחנות הפחם שומרות על קצב ייצור קבוע יחסית, שהחל לעלות בשעות האחרונות עם הירידה בהפקת הגז. תחנות הכוח הפחמיות יכולות להגביר ייצור לאיטן, בזמן שתחנות הכוח מונעות הגז יכולות לעבור במהירות לשימוש בסולר, שהן מחויבות להחזיק ממנו 100 שעות של ייצור מלא למקרה כזה בדיוק.

לאחרונה, נחתם הסכם בין משרד האנרגיה והגנת הסביבה להיתר הפליטה מיחידות הייצור הפחמיות שנשארו בחדרה. אלו יחידות הייצור המזהמות ביותר בישראל, שכן לא רק שהן ישנות ופחות יעילות - אין עליהן אפילו התקנה של סולקנים, מה שאומר שכל שעת הפעלה שלהן נחשבת בעייתית במיוחד. הוסכם על 350 שעות בשנה בהן תחנות הכוח יופעלו לצורך תחזוקה שוטפת, 150 שעות לשם שמירה על אמינות משק החשמל במצבי מזג אוויר קיצוניים, כמו גם הפעלה בהחלטת מנכ"ל משרד האנרגיה ובהתייעצות עם מנכ"ל משרד הגנת הסביבה להפעלה בחירום כמו כעת, זאת ללא הגבלה של שעות בשנה.