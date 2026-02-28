הפלת המשטר באיראן? כדאי קודם לדעת איך הוא בכלל בנוי

המנהיג העליון של איראן והנשיא על הכוונת הישראלית-אמריקאית - כך אישרו גורמים ישראלים לכלי התקשורת. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא באופן פומבי לעם האיראני: ״זאת ההזדמנות שלכם להקים איראן חדשה וחופשית. קחו את גורלכם בידיכם! הרימו ראש, שאו מבט אל השמיים - כוחותינו שם, טייסי העולם החופשי. כולם באים לעזרתכם. Help has arrived".

נדמה, אם כן, שבעוד שבתקיפה הקודמת באיראן הפלת שלטון האייתוללות הייתה מטרה מעומעת משהו - הפעם היא הופכת ליעד הרבה יותר גלוי. אלא שהמשטר האיראני ברפובליקה האסלאמית של איראן לא נבנה על בסיס הסתמכות רק על דמות אחת או שתיים. ממה הוא כן מורכב? בשורות הבאות ננסה לעשות סדר.

מבנה שלטוני סבוך

מבחינה פורמלית, בראש הרפובליקה האסלאמית של איראן ניצבת "מועצת המומחים". המועצה היא גוף המונה 88 אנשי דת - שלפי החוקה אחראי לבחור את המנהיג העליון, לפקח על פעולותיו, למנות לו יורש ואף להדיחו במידת הצורך. המועצה נבחרת על ידי אזרחי איראן בבחירות שנערכות אחת לשמונה שנים, כאשר הבחירות האחרונות התקיימו במרץ 2024.

המועצה לא פעילה בחיים הפוליטיים היומיומיים - ומי שמרכז את הכוח הוא "המנהיג העליון", אייתוללה, שנבחר על ידה לכל החיים (אם כי, כאמור, יש לה אפשרות להדיחו). המנהיג העליון - שמאז 1989 הוא סייד עלי חמינאי - קובע את מדיניות החוץ והפנים, משמש בתור מפקד הכוחות המזוינים, ממנה את מפקדי צבא איראן, משמרות המהפכה, כוח קודס, מפקדת החירום (ח'אתם אלאנביאא') ואת ראשי הרשות השופטת, רשתות הרדיו, הטלוויזיה והעיתונות - והוא היחיד שמוסמך להכריז מלחמה.

אחרי המנהיג העליון, בעל התפקיד הבכיר ביותר ברפובליקה האסלאמית הוא נשיא איראן, שנבחר על ידי האזרחים אחת לארבע שנים. מאז יולי 2024 משמש בתפקיד מסעוד פזשכיאן. הנשיא ממנה את חברי הממשלה, מפקח עליהם, מתאם את פעילות הממשלה ומחליט בנוגע להצעות החוק הממשלתיות שיוצגו לפרלמנט.

הפרלמנט האיראני, המכונה "מג'לס", מורכב מ-290 מחוקקים שנבחרים גם הם על ידי האזרחים לכהונה בת ארבע שנים. המג'לס אחראי לחקיקת חוקים, אישור שרי הממשלה, אישור התקציב ואישור אמנות בינלאומיות.

הפיקוח על המג'לס נעשה על ידי מועצת שומרי החוקה. המועצה מורכבת מ-12 משפטנים: חצי מהם הם אנשי דת המתמנים על ידי המנהיג העליון וחצי מהם הם משפטנים לא דתיים שנבחרים על ידי המג'לס מתוך רשימה שמגיש ראש הרשות השופטת (שממונה בעצמו על ידי המנהיג העליון). המועצה מפרשת את החוקה, ויכולה לדחות חוקים שהתקבלו בפרלמנט, בטענה כי הם סותרים את החוקה או את חוקי הדת (השריעה). החל משנות ה-90, המועצה גם פועלת לפסילת מועמדים לבחירות לפרלמנט.

במקרה של מחלוקת בין המג'לס למועצת שומרי החוקה, עשויה להיכנס לפעולה "המועצה האיראנית לאבטחת אינטרס המשטר". המועצה היא ועדה בת 48 חברים (המורכבת מ-35 מינויים ייעודיים ועוד 13 חברים שמכהנים בה מתוקף תפקידם) שיש לה תפקיד כפול: לשמש כגוף מייעץ למנהיג העליון וליישב חילוקי דעות בין המג'לס למועצת שומרי החוקה.