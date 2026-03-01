העיר בה לא נשמעה אפילו אזעקה אחת במערכה הנוכחית מול איראן

שדרות, שסבלה מירי רקטות ואזעקות רבות מתחילת המלחמה הרחבה, כולל כמובן בטבח ה-7 באוקטובר, נהנית כעת משקט יוצא דופן במערכה הנוכחית מול איראן. על פי סטטיסטיקות האזעקות שאסף מדען הנתונים אריה איזנמן, שדרות לא חוותה אפילו אזעקה אחת בין פתיחת המערכה בשבת בבוקר לבין מועד פרסום שורות אלו. ככלל, עוטף עזה נהנה לאחרונה משקט יחסי ביחס לשאר הארץ.

גם יישובים אחרים בעוטף עזה, כמו עלומים, נחל עוז וכפר עזה, חוו אזעקה אחת בלבד מאז פתיחת המערכה מול איראן. גם יישובים אחרים ברחבי הנגב, כמו נתיבות, קטורה, ירוחם ודימונה, חוו חוו עד 3 אזעקות בלבד, נכון ליום ראשון אחה"צ. יישובים אלו לעיתים מקבלים התראות מפיקוד העורף על צורך בקרבה למרחב מוגן, שמגיעות כשהטילים האיראניים עולים לאוויר, אך הרבה פחות אזעקות בפועל שמעידות על צורך להגיע למרחבים המוגנים באופן מיידי.

רובן הגדול של האזעקות מתרכז בשני אזורים, תל אביב והצפון. תל אביב, כנראה בשל היותה המרכז הכלכלי של ישראל, והצפון, כנראה בשל מיקומה של חיפה כנמל הסחורות הראשי של ישראל - מיקומן של תשתיות תעשייתיות כמו בזן, וגם התמקמותה של נושאת המטוסים האמריקאית פורד, הגדולה בעולם, בימים האחרונים מול חופי חיפה. גם בסיס חיל האוויר הגדול ברמת דוד הוא יעד טבעי לטילים האיראניים. ערי גוש דן הן שיאניות האזעקות, ועל פי נתוני אריה איזנמן, בני ברק, מערב רמת גן, גבעתיים ועבר הירקון בתל אביב חוו לא פחות מ-30 אזעקות ביום וחצי מתחילת המלחמה. גם אזורים שונים בירושלים, בייחוד אלו הצפוניים יחסית שנמצאים בדרכם של הטילים לגוש דן, חוו 16 עד 18 אזעקות מתחילת המלחמה ועד צהרי יום ראשון.

מאפיין נוסף של מתקפות הטילים האיראניות הוא ריבוי אזעקות ביחס למיעוט יחסי של טילים. מטח הטילים הגדול יחסית, שהכיל כ-30 טילים איראניים שנחתו בתל אביב ויצרו הרס רב, פצעו אנשים ואף הרגו אישה אחת, היה יוצא דופן יחסית. מלבדו, השיגורים האיראניים הראשונים היו קטנים יחסית, וגם לאחר מכן המטחים נחשבים קטנים.

האזורים בהם נשמעו אזעקות ביממה האחרונה / צילום: מתוך אתר המעקב של אריה איזנמן

הסיבה לירידה במספר השיגורים מאיראן

תא"ל במיל' רן כוכב (רנכו), מפקד ההגנה האווירית לשעבר ודובר צה''ל, מסביר ש"אחרי מכת הפתיחה האמריקאית-ישראלית, והתגובה האיראנית. איראן הגיבה מהר יותר מאשר ב'עם כלביא' ביוני 2025, אבל על בסיס דלק מוצק, כלומר טילים שהיו מוכנים מראש, ולא טילים בדלק נוזלי שהיו אמורים לתדלק שעתיים-שלוש לפני השיגור. זה חלק מהסיבה שמספרי השיגורים ירדו ביחס לכמות האזעקות" עוד אמר כי "יכולת הפיקוד והשליטה של איראן נפגעה באופן משמעותי. לא רק חמינאי חוסל, אלא גם מפקד משמרות המהפכה ורבים אחרים. אז הם עושים מה שהם יכולים".

כוכב מסביר כי יש מאמץ מכוון של חיל האוויר "לצוד" את יכולת השיגור האיראנית כדי להפחית את הלחץ על העורף. זו אחת המטרות המרכזיות של חיל האוויר כעת, לצד העריפה של בכירים, כמו גם סילוק יכולות ההגנה האווירית של איראן עצמה ופגיעה בתשתיות המשטריות והצבאיות. עם זאת, ייתכן שאזרחים חווים אזעקות רבות יחסית דווקא בגלל החלטה של פיקוד העורף. שיטת ההתראה השתנתה, ועל כל טיל יש היום התראה מוקדמת. האזרח חווה שלוש או ארבע פעמים התראה, וזה יוצר תחושה שיש יותר טילים מכפי שיש בפועל

הזמן הנוח ביותר לשיגור מבחינת איראן הוא בשעות הערב, אז אזרחים נמצאים בבתים בצורה מרוכזת יחסית וצופים בטלוויזיה, מה שמעצים את האפקט הפסיכולוגי. בנוסף, בשעות אלו מורכב יותר למטוסי חיל האוויר ולמערך הלווייני לאתר את המשגרים. בסבב הקודם בלט דפוס קבוע יחסית של שיגורים סביב שמונה דקות אחרי השעה העגולה ואחרי מחצית השעה, אולם כעת נראה כי הדפוס פחות מובהק. רן כוכב מציין כי לא השתכנע גם בעבר מהניתוח הזה, אך ייתכן שהפיזור האקראי יותר נובע מהקושי להוציא מטחים משמעותיים. עם זאת, כפי שהמתקפה על תל אביב הוכיחה, היכולת לשגר מטח רחב היקף עדיין קיימת.