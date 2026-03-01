מערך הסייבר הלאומי מתריע היום (א’) מפני הודעות SMS המתחזות לפיקוד העורף, בניסיון לבצע מתקפת פישינג ולגנוב מידע אישי. משתמשים קיבלו הודעה משולח בשם "Oref Alert", הכוללת בקשה לעדכן לגרסה חדשה של האפליקציה באמצעות קישור זדוני.

על פי מערך הסייבר, הקישור מפנה להורדת קובץ התקנה מזיק, שעלול לאפשר גישה למכשיר ולמידע האישי השמור בו. במערך פועלים בשעה זו להסרת הקישור ולהפיכתו לבלתי זמין.

בהודעת המערך פורטו מספר הנחיות: ראשית, אין ללחוץ על קישורים שמתקבלים בהודעות SMS. שנית, יש לעדכן אפליקציות רק דרך החנויות הרשמיות - Google Play ו-App Store. שלישית, מומלץ לבדוק עדכונים והודעות אך ורק בערוצים הרשמיים של פיקוד העורף.

במערך מדגישים כי מי שקיבל את ההודעה מתבקש למחוק אותה ולחסום את השולח. בנוסף, במקרה של פעילות חשודה ניתן לפנות למוקד 119 של מערך הסייבר.

בחברת צ’ק פוינט שבחנו את הקמפיין מצאו כי הקישור המקוצר מוביל להורדת אפליקציית אנדרואיד המתחזה ל-"Red Alert". לפי ההערכות, הקישור הופיע באתר ישראלי בשם "שירי דייטש", שככל הנראה נפרץ - ומשם הופצה ההפניה לאפליקציה הזדונית