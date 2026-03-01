ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
התחזות

ניסיון התחזות לפיקוד העורף: להיזהר מהודעות SMS שכוללות קישורים זדוניים

מערך הסייבר הלאומי מזהיר מהודעות SMS המתחזות לפיקוד העורף ומכילות קישורים זדוניים. הקישורים מפנים להורדת אפליקציות מזיקות שעלולות לאפשר גישה למידע אישי • המערך ממליץ: לא ללחוץ על קישורים, לעדכן אפליקציות רק דרך Google Play ו-App Store, ולבדוק עדכונים רק בערוצים הרשמיים של פיקוד העורף • במקרה של פעילות חשודה ניתן לפנות למוקד 119

נבו טרבלסי 16:24

מערך הסייבר הלאומי מתריע היום (א’) מפני הודעות SMS המתחזות לפיקוד העורף, בניסיון לבצע מתקפת פישינג ולגנוב מידע אישי. משתמשים קיבלו הודעה משולח בשם "Oref Alert", הכוללת בקשה לעדכן לגרסה חדשה של האפליקציה באמצעות קישור זדוני.

הישראלים הסתערו על ביטוחי התכולה של רשות המסים
קטן אך דרמטי: פיקוד העורף הוציא פיצ'ר חדש

על פי מערך הסייבר, הקישור מפנה להורדת קובץ התקנה מזיק, שעלול לאפשר גישה למכשיר ולמידע האישי השמור בו. במערך פועלים בשעה זו להסרת הקישור ולהפיכתו לבלתי זמין.

בהודעת המערך פורטו מספר הנחיות: ראשית, אין ללחוץ על קישורים שמתקבלים בהודעות SMS. שנית, יש לעדכן אפליקציות רק דרך החנויות הרשמיות - Google Play ו-App Store. שלישית, מומלץ לבדוק עדכונים והודעות אך ורק בערוצים הרשמיים של פיקוד העורף.

במערך מדגישים כי מי שקיבל את ההודעה מתבקש למחוק אותה ולחסום את השולח. בנוסף, במקרה של פעילות חשודה ניתן לפנות למוקד 119 של מערך הסייבר.

בחברת צ’ק פוינט שבחנו את הקמפיין מצאו כי הקישור המקוצר מוביל להורדת אפליקציית אנדרואיד המתחזה ל-"Red Alert". לפי ההערכות, הקישור הופיע באתר ישראלי בשם "שירי דייטש", שככל הנראה נפרץ - ומשם הופצה ההפניה לאפליקציה הזדונית