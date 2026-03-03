ירידות חדות ביפן ובדרום קוריאה; מחירי הנפט ממשיכים לטפס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה שלילית, כאשר ירידות חדות נרשמות בטוקיו ובסיאול. מדד הקוספי צונח בכ-6.4%, לאחר שהבורסה בדרום קוריאה חזרה מיום חג, הניקיי נופל בכ-2.9%, ההנג סנג מאבד מערכו כ-0.5% ומדד שנגחאי יורד בכ-0.1%.

הירידות בדרום קוריאה מגיעות לאחר רצף עליות מרשים במיוחד בבורסה במדינה, שעלתה בשיעור של כ-40% מתחילת השנה הנוכחית, ורק בשבוע שעבר חצתה לראשונה את רף ה-6,000 נקודות. את הירידות הובילו מניות השבבים סמסונג אלקטרוניקס ו-SK Hynix, עם ירידות של מעל 6%, אם כי המניות הביטחוניות זינקו, לעתים בשיעורים דו־ספרתיים.

מחירי הנפט ממשיכים לטפס הבוקר, לאחר שאלו זינקו במעל 7% ביום המסחר החולף, בין היתר, על רקע הודעת איראן על חסימת מיצרי הורמוז. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-72.7 דולר, בעוד מחיר נפט מסוג ברנט עומד על קצת מתחת לרף ה-80 דולר לחבית.

אנליסטים הציגו בימים האחרונים מספר תחזיות בהקשר זה: סול קבוניק, ראש מחלקת מחקר האנרגיה ב־MST Marquee, אמר ל־CNBC כי במקרה קיצוני של שיבוש המעבר בהורמוז "מדובר באירוע שיהיה גדול פי שלושה בחומרתו מהחרם הערבי ומהמהפכה האיראנית בשנות ה־70. הוא עשוי להזניק את מחירי הנפט לסכום תלת־ספרתי - מעל מאה דולר לחבית - ולהחזיר את מחירי הגז הטבעי לשיא שנרשם בפלישה הרוסית לאוקראינה".

אלכס זבז'ינסקי ממיטב אמר לגלובס בתחילת השבוע כי "השאלה הגדולה היא כמה זמן זה יימשך. אם יסגרו את המיצרים לגמרי, ברור שזה גדול. אבל אם זה רק כמה ימים, זה פחות דרמטי. וכמובן הכל תלוי בתרחיש שהשווקים יגלמו".

גם מחיר הזהב ממשיך ברצף העליות שלו, בעוד המשקיעים מחפשים להגביר את החזקותיהם בנכסי "מקלט בטוח". מחיר המתכת היקרה עולה בכ-0.8% למחיר של כ-5,360 דולר לאונקיה.

לאחר ההתאוששות שלו אתמול, מחיר הביטקוין נסחר הבוקר סביב 68 אלף דולר.

וול סטריט

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות של עד 1%.

אתמול, הבורסה בניו יורק הפתיעה לחיוב והגיבה למבצע הצבאי נגד איראן פחות בחריפות ממה שניתן היה לצפות. על אף שהמדדים המובילים פתחו את היום בירידות חזקות למדי של מעל 1%, הנאסד"ק טיפס בכ-0.3%, ה-S&P 500 ננעל ביציבות והדאו ג'ונס ירד בכ-0.2% בלבד. במקביל, הדולר התחזק ברחבי העולם, הביטקוין התאושש והתקרב לרמת ה-70 אלף דולר, מחיר הזהב טיפס ותשואות האג"ח הממשלתיות קפצו בחדות (ראו הרחבה מטה).

המלחמה נגד איראן תופסת את וול סטריט בנקודה רגישה. נזכיר כי בארה"ב, המבצע מהווה הפעולה הצבאית האמריקאית הרחבה ביותר מאז הפלישה לעיראק ב-2003. העלייה באי‏־הוודאות הגאופוליטית מצטרפת למספר חששות המכבידים על השווקים לאחרונה, ביניהם: פגיעה של ה-AI במודלים העסקיים של החברות, הערכות שווי מתוחות עד הקצה בשוק המניות, אינפלציה "דביקה" שמרחיקה הורדת ריבית של הפדרל ריזרב (ועשויה להחריף בעקבות זינוק במחירי הנפט), וכן החוב הממשלתי התופח.

מניות של חברות אנרגיה כמו שברון ואקסון מובייל רשמו אתמול עליות, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם, לצד מניות ביטחוניות כמו נורת'רופ גרומן , לוקהיד מרטין ו-RTX. גם מניית אלביט מערכות חצתה לראשונה את רף ה-800 דולר למניה וטיפסה לשיא חדש של כל הזמנים.

מניות מרכזיות בתחומי השבבים וה-AI התאוששו, ביניהן אנבידיה , מיקרוסופט , פלנטיר , מטא ואורקל . מנגד, אמזון , אלפאבית (גוגל) , AMD , ברודקום ו-TSMC נסחרו בירידות. גם סקטור התוכנה התאושש, לאחר הלחצים הכבדים שספג לאחרונה בשל זעזועי ה-AI בשווקים: קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector עלתה בכ-1.5%.

פלנטיר הייתה אחת המניות בעלות הביצועים החזקים ביותר במדד ה-S&P 500 אתמול. ב-CNBC דיווחו כי ההכנסות מארה"ב היוו כ-41% מהמכירות של החברה ברבעון הרביעי, וכי אלו צפויות לצמוח בעקבות הגידול בהוצאות הביטחון של אמריקה.

מניית ברקשייר האת'וויי , חברת ההחזקות של וורן באפט, בלטה לשלילה וירדה בקרוב ל-5%, לאחר התוצאות הכספיות שפרסמה החברה ביום שבת. הרווח התפעולי של החברה נחתך בכמעט 30% ברבעון האחרון של השנה, שהיה גם הרבעון האחרון של באפט כמנכ"ל, שכיהן בתפקיד במשך 60 שנה. הרווח התפעולי עמד על 10.2 מיליארד דולר ברבעון, לעומת 14.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

לקראת סיום יום המסחר, הדיווחים על חסימת מיצרי הורמוז בידי איראן הכבידה מעט על המדדים המובילים.

בבלומברג דיווחו אתמול כי אסטרטגים של בנק ההשקעות מורגן סטנלי מאמינים שפריצת הקונפליקט במזרח התיכון לא צפויה לשנות את העמדה השורית שלהם לגבי שוק המניות האמריקאי, למעט במקרה של זינוק חד ומתמשך במחירי הנפט. "אלא אם מחירי הנפט יזנקו באופן משמעותי מבחינה היסטורית ויישארו גבוהים, האירועים האחרונים אינם צפויים לשנות את העמדה השורית שלנו לגבי שוק המניות האמריקאי ב-6 עד 12 החודשים הקרובים", כתב הצוות בהובלת מייק וילסון בהודעה ללקוחות.

אסטרטגים של בנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן, בהובלת מיסלב מטג'קה, ציינו כי בעיניהם, ההסלמה הגאופוליטית הנוכחית צפויה להוות בסופו של דבר הזדמנות קנייה בשוקי המניות, מכיוון שהנתונים היסודיים של השוק נותרים חיוביים.

מנגד, לורי קלווסינה מ-RBC Capital Markets, אמרה לבלומברג כי על המשקיעים להיזהר ממתן תשומת לב רבה מדי למחקרים המציעים לקנות מניות תמיד לאחר קונפליקטים גאופוליטיים. היא הזהירה כי הראיות להתאוששות בשווקים לא תמיד משקפות את הסיכונים הכרוכים במלחמות נרחבות יותר.

מנכ"ל בנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן, ג'יימי דיימון, אמר אתמול כי הוא רואה סיכוי משמעותי לכך שהסכסוך במזרח התיכון עשוי להוביל בסופו של דבר לשלום בר־קיימא באזור, והוסיף כי השווקים הגיבו עד כה במתינות.

בהתייחסו לפעולה הצבאית נגד איראן, אמר דיימון בראיון ל-CNBC כי "יש תקווה שזה עשוי להוביל לשלום ארוך וצודק במזרח התיכון. אני חושב שהסיכויים לכך גבוהים יותר. וכמובן, ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך ייטב. ואפשר לראות מה קורה בשווקים - זה לא דרמטי. הכלכלה לא מושפעת לעיתים קרובות מאירוע כזה, אלא אם כן הוא ממושך".

תנועה חדה הורגשה גם בשוק החוב האמריקאי, שם נרשמה ירידה חדה במחירי האג"ח הממשלתיות ועלייה בתשואות, על אף שהאג"ח לרוב משמשות כנכס "מקלט בטוח". התשואה לעשר שנים עלתה בכ-9 נקודות בסיס לרמה של כ-4.05%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה בכ-10 נקודות בסיס לרמה של כ-3.48%. ככל הנראה, הירידה נובעת מכך שהמשקיעים רואים בהתפתחויות הביטחוניות ככאלו שמרחיקות הורדות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב בטווח הזמן הקרוב.