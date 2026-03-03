רשות הספנות והנמלים העבירה הוראה לכל נמלי הים התיכון, ובהם נמל חיפה, נמל המפרץ ונמל אשדוד, שלא לאחסן יותר כלי רכב שנפרקים מאוניות בשטח הנמלים אלא למסור אותם ישירות למזמינים. כך נודע לגלובס. משמעות ההוראה היא שצריך להוציא את הרכבים בתוך 3 ימים לכל היותר מחוץ לשטחי הנמלים.

● חברת הדירוג S&P: "התרחיש מול איראן חמור, אבל ישראל הוכיחה חוסן היסטורי"

● הוא בדרך כלל נביא זעם, אבל דווקא ביחס להשלכות המלחמה הוא אופטימי

כיום ניתן לאכסן כלי רכב בנמלים לתוקפה של עד כשלושה חדשים ויבואנים רבים מנצלים את האופציה כדי לאכסן עשרות אלפי כלי רכב. ההוראה נכנסה לתוקף אתמול ותהיה בתוקף עד 31 למרץ או עד להודעה חדשה.

בענף הרכב מעריכים כי המשמעות בפועל היא, שאוניות גלנוע (אוניות ייעודיות להובלת כלי רכב), שאמורות להגיע לישראל בתקופה הקרובה, עתידות שלא לפקוד את נמלי ישראל אלא לפרוק את כלי הרכב שלהם בנמלים במדינות שכנות דוגמת קפריסין, פיראוס ואיי יוון.

עלולים להיווצר עיכובים משמעותיים

בענף הרכב אומרים בתגובה כי הדרישה אינה ריאלית מכיוון שמדובר בעשרות אלפי כלי רכב, שאמורים להיפרק החודש, ולא ניתן להעביר אותם תוך 3 ימים מהנמל. גם בשל היעדר מתקני אחסון חלופיים בטווח הזמן המיידי וגם בשל היעדר מוביליות לשינוע כמות כזו של כלי רכב.

בענף אומרים כי המשמעות היא עיכובים משמעותיים במסירות של כלי רכב חדשים ללקוחות. יצוין כי לחלק מהיבואניות אמורים להגיע עד סוף החודש משלוחים של אלפי כלי רכב, שרובם מכורים מראש ואמורים היו להימסר עד סוף מרץ. אם האוניות המובילות אותן יופנו לנמלים זרים המסירות של כלי רכב אלה יידחו כנראה בשבועות רבים ואולי עד אחרי הפסח.

בבחינה: המלצה לפנות כלי רכב חשמליים מאזורים צפופים

ובתוך כך, נודע לגלובס כי הרשות הארצית לכבאות והצלה בוחנת להוציא בקרוב המלצה לפנות מהחניונים הסמוכים לאזורים צפופי אוכלוסין עשרות אלפי כלי רכב חשמליים, פלאג-אין והיברידיים, שמצוידים בסוללות ליתיום דליקות שעלולות להתלקח בטמפרטורות גבוהות בעת פגיעה. המלצה דומה יצאה גם בסבב הקודם של המלחמה ביוני, אולם, כיום, בשל הסמיכות לתחילת השנה, כמות כלי הרכב שלא נמסרו גדולה משמעותית.