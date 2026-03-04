כמה רחוק יכולים להגיע הטילים האיראניים?

במלחמה הנוכחית התברר שגם אירופה עלתה על הרדאר של תוכנית הטילים האיראנית, כאשר לקפריסין כוונו טילים בליסטיים וכטב"מים מאיראן. מה שמעלה את השאלה: כמה רחוק הטילים האירניים יכולים להגיע?

● טראמפ פתח במלחמה עם איראן. עכשיו הוא חושב איך לסיים אותה

● פרשנות | אירופה פוחדת להיכנס למלחמה, ומתרכזת במסרים פייסניים

את התשובה קיבלנו בעזרת טל ענבר, מומחה לתוכנית הטילים האיראנית ועמית מחקר בכיר בארגון MDAA (Missile Defense Advocacy Alliance) - ואריה אבירם, מהדנס מערכת ומנהל פרויקטים באחד ממפעלי התעשיות הביטחוניות.

הטיל בעל הטווח הארוך ביותר הוא הטיל הבליסטי ח'וראמשהר, שיכול להגיע לטווח של 2,500 ק"מ. לפי ענבר, עם הקטנה ניכרת של משקל הגוף החודר והרש"ק (ראש קרב) זה יכול להגיע ל־3,000 ק"מ. אך לאיראן יש "רק" עשרות טילים כאלה, ואמינותם לא ידועה.

טיל בעל טווח דומה הוא טיל השיוט סומאר שטווחו מוערך בכ־2,000־2,500 ק"מ. טיל זה נחשף לראשונה ב־2015 והוא מבוסס על טיל רוסי, כשסביר להניח שמנועו הוא העתק של מנוע צרפתי או רוסי.

טילים נוספים שכדאי להזכיר הם הטילים הבליטסיים עימאד (טווח של כ־1900 ק"מ) וסג'יל (טווח פוטנציאלי של כ־2000 ק"מ) וטילי השיוט פאווה (כ־1,650 ק"מ) והובייזה (כ־1,650 ק"מ).

אבל, כפי שראינו כעת, לאיראנים יש גם עוד סוגי כלים בארסנל: טילים משוטטים, או כפי שהם לרוב מכונים - כטב"מי נפץ. כפי שהסביר אבירם, הם למעשה "אחים קטנים" של טילי השיוט.

משפחת הטילים המשוטטים מתאפיינת בחימושים המבוססים על פלטפורמה אוטונומית, עם טווחי שיגור של קילומטרים בודדים עד אלפי קילומטרים, הנושאים ראש קרב מסדר גודל של 3-50 ק"ג והם בעלי יכולת פגיעה נקודתית במטרות איכות שהוגדרו להם מראש או נבחרו בזמן אמת על ידי המפעילים. חלק מהטילים מסוג זה שמצויים בידי איראן יכולים להגיע ל־2,200 ק"מ.

אם כן, האיראנים יכולים לשגר טילים גם למרחק שבין 2,000 ל־3,000 ק"מ. אילו מדינות נכנסות לטווח הזה? לקצה הטווח נכנסות גם חלק מהמדינות במרכז אירופה ובמערבה, אך יש מדינות בדרום אירופה ובמזרחה שקרובות אפילו יותר: זה, למשל, המצב ביוון (מרחק של 1,700 ק"מ), בולגריה ומולדובה (1,500 ק"מ לכל אחת) ואוקראינה (1,000 ק"מ).

ועדיין, ההערכת יכולות הטילאות האיראנית היא עניין מורכב יותר מהשוואה פשוטה של טווחים. ענבר מסביר: "הדבר שמאפשר הגעה עתידית, אם לא יהיו תקלות, זה תוכנית משגרי הלוויינים המונעים בהודף (דלק) מוצק, המופעלת בנפרד מפעילות סוכנות החלל האיראנית. זאת תוכנית של משמרות המהפכה.

"יש להם מנועים מתקדמים בקוטר גדול, ולמעשה אלה אבני בניין לתוכנית טילית לטווח של כ־5000 ק"מ. לא ידוע על ניסויים בטיסה לטווחים כאלה שבוצעו על ידי איראן, ואף על פי שעקרונית ניתן להסב משגר לוויינים מהסוג החדש לטק"ק (טיל קרקע־קרקע, ע"ק) - הרי שמשקל הראש הקרבי שלו יהיה אפסי - גם אם תאורטית יוכל להגיע לטווח בין־יבשתי".