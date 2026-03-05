תוכנית המגירה של משמרות המהפכה

אמ;לק משמרות המהפכה הם כוח עצום, אידאולוגי וממוסד, שממשיך לתפקד. לארגון ממשלה מקבילה, בסיסים בכל רחבי איראן, כוח כלכלי וצבאי אדיר ותשתית נאמנים עמוקה. גם לאחר חיסול הבכירים ובראשם חמינאי, אנליסטים מעריכים שהסיכוי שהארגון ישנה את עורו נמוך מאוד, ובלי זה לא יתרחשו הפלת המשטר ורפורמה במדינה. התרחיש הסביר: המשטר יתקשח ואף ינוע לכיוון דיקטטורה צבאית מלאה.

בתוך שעות ספורות תקיפות אוויריות של ארה"ב וישראל הרגו רבים מצמרת מנהיגי איראן, בהם המנהיג העליון האייתוללה עלי חמינאי. אלא שלמרות המהלך הדרמטי, מנגנון הביטחון העצום שהם פיקחו עליו ונועד להבטיח את הישרדותו של המשטר עדיין מתפקד.

משמרות המהפכה האסלאמית ידועים בעיקר ככוח צבאי למחצה המונה 200 אלף איש. הם גם מתפקדים כממשלה מקבילה וזרוע כלכלית ומשימתם המרכזית היא להגן על המשטר האסלאמי שהוקם לאחר המהפכה ב־1979 ולהרחיב את השפעתו ברחבי המזרח התיכון.

אם משמרות המהפכה לא יובסו, או שבאופן כלשהו יעברו צד או ישנו את דרכם, הם ישמרו על יכולתם לייצר מזומן דרך פעילויות בלתי חוקיות ולסייע לכוחות פרוקסי כמו החות'ים בתימן להטריד את ארה"ב ובעלות בריתה. יש להם זרועות צבא ומודיעין משל עצמן, הנפרדות מהכוחות המזוינים הסדירים, והם משולבים עמוק בכלכלת המדינה.

כוח קודס החשאי מטפל ביחסיה של איראן עם מיליציות ברחבי האזור, ואילו חלקים אחרים של משמרות המהפכה אחראים על תוכנית הטילים של המדינה ועל ביטחון הפנים.

שיתוק הארגון עלול לקחת שבועות ואף חודשים של תקיפות אוויריות נוספות וצעדים צבאיים אחרים, כך אמרו אנליסטים ומנהיגי אופוזיציה איראניים.

מבלי לעשות כן, סביר להניח שהמשטר האיראני ישמור על כוחו ויהפוך אפילו לדכאני עוד יותר. זאת בשעה שקיצונים ששרדו את התקיפות הראשוניות של ארה"ב וישראל ישסו אף יותר את הנאמנים החמושים של משמרות המהפכה בתקווה להיאחז בשלטון.

שלט בלבנון לאחר חיסול מפקד כוח קודס קאסם סולימאני. הארגון נאמן לקיצוניות הדתית / צילום: ap, Ariel Schalit

אופציית הדיקטטורה צבאית

מותו של חמינאי "מחזק את הגורמים הקיצוניים והמילטריסטיים ביותר בתוך המשטר", אמר מוחמד אלבשה, מייסד Basha Report, חברת ייעוץ סיכונים מוושינגטון. "אין אופוזיציה מאורגנת שמוכנה לנצל את הרגע הזה. התוצאה הסבירה אינה רפורמה, אלא חיזוק השליטה, קרוב יותר למדינה צבאית סגורה".

הנשיא טראמפ קרא ביום שבת למשמרות המהפכה ולמשטרה "להתמזג באופן שקט" ו"לעבוד יחד" עם איראנים מן השורה שמתנגדים לממשלה. "אנחנו שומעים שרבים ממשמרות המהפכה, מהצבא ומכוחות ביטחון ומשטרה אחרים כבר לא רוצים להילחם ומעוניינים בחסינות", אמר בפוסט ברשת החברתית. אבל שינוי כיוון מ־47 שנות שלטון אסלאמי קיצוני ועוינות כלפי ארה"ב הוא התרחיש הכי פחות סביר בטווח הקצר, אמרו אנליסטים.

ישנם פרגמטיסטים בתוך משמרות המהפכה, אך המחויבות שלהם לפונדמנטליזם דתי אינה פחותה משל חמינאי ואנשי הדת ששלטו לצדו. רבים ממנהיגי הארגון התבגרו כחיילים שהשתתפו במלחמה האכזרית נגד עיראק בשנות השמונים, עידן שביסס את תפקידו המרכזי בתמיכה במשטר. תחת חמינאי האינדוקטרינציה האידיאולוגית הפכה נפוצה אף יותר, אמרו אנליסטים.

הממשל האיראני עלול להתפתח לסוג כלשהו של דיקטטורה צבאית תחת שליטת משמרות המהפכה. קשה לדמיין כיצד תופיע דמות כמו דלסי רודריגס, סגנית נשיא ונצואלה, שצעדה בתלם שהתוותה וושינגטון מאז חטיפתו של ניקולס מדורו (נשיא ונצואלה לשעבר) בפשיטה אמריקאית בראשית ינואר, אמרו אנליסטים.

"משמרות המהפכה הם כוח שעבר מידה רבה של אינדוקטרינציה ורדיקליזציה", אמר כסרה ערבי, המנהל את המחקר על הכוח

ב־United Against Nuclear Iran, ארגון למדיניות שמתנגד למשטר האיראני, "כך שהרעיון שהם יעברו צד, לדעתי, אינו סביר".

בטהרן משמרות המהפכה מפקחים על בסיסים בכל אחד מ־22 הרבעים של העיר, אשר מאוישים בידי הבסיג', מיליציית המתנדבים הצבאית למחצה שהובילה את דיכוי המחאות בידי הממשלה בינואר, כך לפי דוח שחיברו ערבי וסעיד גולקאר, פרופסור באוניברסיטת טנסי בצ'טנוגה. עוד 3,000 מתקני בסיג' קטנים יותר ממוקמים ברוב השכונות של טהרן. תשתית דומה קיימת ברוב המדינה, נכתב בדוח.

מבלי לכבוש את המדינה ולהציב כוחות על הקרקע, הפלת המשטר תהיה "קשה במיוחד", אמר ריצ'רד פונטיין, מנכ"ל המרכז לביטחון אמריקאי חדש (CNAS), מכון מחקר בוושינגטון, בפוסט ברשת. "משמרות המהפכה והבסיג' עדיין יחזיקו בנשק והעם עדיין לא".

בזמן שארה"ב וישראל תקפו באיראן בשעה מוקדמת בשבת, כוחות הביטחון נקטו צעדים כדי למנוע ממפגינים נגד המשטר לצאת לרחובות, כפי שעשו במספרים עצומים בדצמבר ובינואר, לפני פעולות הדיכוי העקובות מדם. המשטרה הקימה מחסומים ברחבי טהרן והבסיג' ארגנו הפגנות נגד ארה"ב באוניברסיטאות, שהן לרוב מוקד לפעילות אנטי־משטרית.

אסטרטגיה של פיקוד מבוזר

מנהיגי איראן נערכו למתקפה על המשטר שעשויה להוביל לניתוק שרשרת הפיקוד. משמרות המהפכה הודיעו בפברואר על תוכניות להחיות את אסטרטגיית ההגנה שלהן, המכונה מוזאיקה (פסיפס), שמאפשרת למפקדים להוציא באופן עצמאי פקודות ליחידות שלהם. היא תוכננה במיוחד כדי להפוך את המדינה לעמידה יותר למתקפות זרות.

הרפובליקה האסלאמית קבעה ארבע שכבות של מחליפים לכלל ההנהגה, כולל מפקדי הצבא, למקרה של מערכה צבאית ממושכת, אמרו בכירים איראנים.

נוסף לחמינאי, מתקפות ארה"ב וישראל הרגו את מפקד משמרות המהפכה מוחמד פוכאפור ואת עלי שמח'אני, שעמד בעבר בראש המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, וכן מפקדים בכירים אחרים - סימן לניסיון של ארה"ב לשחוק את כוחם.

מתקפות על מתקנים של משמרות המהפכה עשויות לסדוק את שליטתם על פעילים מדרג נמוך ולהקטין את יכולתם לדכא אופוזיציה פנימית, אמרו אנליסטים.

משמרות המהפכה נשבעו בהצהרה לאחר ההכרזה על מותו של חמינאי "לעמוד בנחישות נגד קנוניות פנימיות וחיצוניות ולהעניש את התוקפנים נגד המולדת האסלאמית".

המשטר הכין תוכניות מגירה למקרה מותו של חמינאי, אמרו בכירים איראנים. למחליפים אפשריים, ובהם חסן חומייני, נכדו של מייסד המשטר, אייתוללה רוחאללה ח'ומייני, אין את שיעור קומתו ואת קשריו רמי הדרג, אמרו אותם בכירים. אפשרות אחת היא שיהיו שני אנשי דת בכירים שינהלו את המדינה עם ראש מערכת המשפט גולאם־חוסיין מוחסני אז'אי, אמרו הבכירים.

המודיעין האיראני גיבש תוכניות למצב שבו מפקד צבאי יחזיק בשלטון, אמרו בכירים איראנים וגורמים אחרים שנאמנים למשטר. התרחקות משלטון אנשי הדת מתרחשת זה שנים, שעה שמשמרות המהפכה השתלטו על חלק משמעותי מהכלכלה, הקימו קבוצות של נאמנים באוניברסיטאות ובמשרדים והסתננו לצבא הסדיר ולממשלה.

שני מפקדים בכירים לשעבר בארגון - עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, ומוחמד באקר קאליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני - הם מועמדים מובילים לתפוס את השלטון.

בפוסט ב־X ביום שבת נשבע לאריג'אני כי איראן תלמד את ישראל ואת ארה"ב "לקח בלתי נשכח". קאליבאף מילא תפקיד בתיאום התגובה הצבאית כאשר שתי המדינות תקפו באיראן בחודש יוני.

למרות זאת, שלטון צבאי אינו ודאי, במיוחד אם לאריג'אני וקאליבאף או מחליפיהם יהרגו, אמר גולקאר מאוניברסיטת צ'טנוגה בטנסי. "אם תערוף את ראש משמרות המהפכה, הגוף יתחיל לרעוד", הוא אמר.