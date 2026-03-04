היועמ"שית לבג"ץ: יש להדיח את בן גביר מתפקידו

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (ד') את עמדתה לבג"ץ לגבי העתירות הדורשות מראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח את איתמר בן גביר מתפקיד השר לביטחון לאומי לנוכח התערבותו הפוליטית בעבודת המשטרה. היועמ"שית תומכת במתן צו מוחלט שיורה על הדחת בן גביר מהתפקיד, וקובעת כי "לא ניתן להגן על הציבור מפני ההתנהלות השיטתית של השר לפגיעה בעצמאות המשטרה".

בעמדתה כותבת היועמ"שית כי "בחלוף כשלוש שנים מאז החלה כהונתו של השר בן גביר בתפקיד (בניכוי תקופה קצרה של כחודשיים בהם התפטר מהתפקיד ושב אליו), הביטויים הרבים של התערבות פסולה מצדו בעבודת המשטרה, לרבות תוך הפרת דין והחלטות מפורשות של בית המשפט בהקשר זה, מציירים תמונה ברורה, קשה מאוד וחסרת תקדים של פגיעות חוזרות ונשנות בעיקרון עצמאות המשטרה".

בהרב-מיארה מדגישה כי התערבות בן גביר בעבודת המשטרה "יוצרת תודעה" בקרב שוטרים כי קידומם ייפגע אם פעולותיהם לא יעלו בקנה אחד עם האינטרסים הפוליטיים של השר.

היועמ"שית מותחת ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו, המעניק לדבריה גיבוי לבן גביר. היא כותבת: "ראש הממשלה קיבל החלטה שלא לפעול מול השר ולא להעביר את השר מכהונתו. הודעה זו, בצד השתיקה הממושכת מצד הממשלה וראש הממשלה לאורך זמן, וחוסר המעש אל מול התנהלות השר עד כה, נותנים רוח גבית להתנהלות השר לביטחון לאומי ולגיטימציה להמשך הפגיעה הקשה ביסודות המשטריים".

"מקרה קיצוני"

בג"ץ הוציא בחודש שעבר צו על-תנאי המורה לנתניהו לנמק מדוע לא ידיח את בן גביר. בית המשפט צפוי לדון בעתירות בהמשך החודש, כאשר הממשלה נדרשת להגיש את עמדתה עד 10 במרץ.

בחודש שעבר אף דחה בג"ץ את הדיון בעתירות, אחרי שנתניהו נמנע מלהעביר התייחסות עניינית לטענות שעלו בעתירות, והורה על הרחבת ההרכב שידון בתיק משלושה לתשעה שופטים.

בעמדה שהגישה הבוקר קובעת עוד היועמ"שית כי "מדובר במקרה קיצוני בהרבה מהמקרים שעד כה הוחלה לגביהם 'הלכת דרעי-פנחסי' (הפסיקה האוסרת על כהונת שר הנאשם בפלילים - ע"ג), בשל חומרתו והיקף השפעתו השלילית. העניין דנן עוסק בהפסקת פגיעה בערכי היסוד הגרעיניים של הדמוקרטיה הישראלית ובזכויות אדם והגנה עליהם מפני שימוש אקטיבי, מכוון ומתמשך בסמכויות המוקנות לשר, תוך ניצול כלי המינויים כאמצעי השפעה והפעלת לחץ על המשטרה ומתן הנחיות ישירות ועקיפות לפעילות אופרטיבית".

נתניהו: חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה

מטעמו של ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה: "בלתי נתפס שבעיצומה של מלחמה קיומית מול איראן בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת מבג"ץ להוציא צו מוחלט שיורה לראש הממשלה לפטר את השר לביטחון לאומי האחראי על ביטחון הפנים בעת המלחמה.

"בקשת היועצת המשפטית לממשלה לפטר שר בכיר בממשלה - שלא נפתחה נגדו אפילו חקירה פלילית - חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה, מנפצת את עיקרון הפרדת הרשויות ומנוגדת לחוק יסוד: הממשלה.

"כפי שהודיע ראש הממשלה כבר לפני מספר שבועות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ימשיך לכהן בתפקידו".