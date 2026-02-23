"חוק דרעי 2" חוזר: ועדת הכנסת בראשות ח"כ אופיר כץ (ליכוד) צפויה לאשר הבוקר (ב') את הקמתה מחדש של הוועדה המיוחדת בכנסת, אשר תכין לקראת ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית את הצעת החוק שתמנע התערבות בג"ץ במינויים ובפיטורים של שרי הממשלה. מדובר בתיקון לחוק יסוד: הממשלה, אשר עבר בקריאה הראשונה במרץ 2023 ברוב של 63 תומכים לעומת 55 מתנגדים. הצעת החוק לא קודמה מאז, וחידוש המהלך לקידומה כעת דורש להקים מחדש את הוועדה המיוחדת להכנתה. זאת, בהתאם לדרישת הייעוץ המשפטי ולנוכח הזמן שחלף מאז.

● איך ייתכן שעמית חדד מייצג כל־כך הרבה מסביבת נתניהו?

● "לא מחפש הרפתקאות וסיכונים": מי הוא צביקה לביא מחקירת מידע הפנים בארית

הצעת החוק קובעת, כי "לא תהא ביקורת שיפוטית מטעם כל ערכאה שיפוטית לגבי כל עניין הקשור או הנובע ממינוי של שר והעברתו מכהונה". בכך, נועדה הצעת החוק לבטל את הלכת דרעי-פנחסי, אשר בה פסק בג"ץ בשנת 1993 כי אין למנות לתפקיד שר או סגן שר מועמד שהוגש נגדו כתב אישום. הפסיקה, שהתבססה על כך שמינויים כאלו אינם סבירים, ביטלה את החלטתו של ראש הממשלה, יצחק רבין, למנות כחלק מההסכם הקואליציוני עם ש"ס את אריה דרעי לשר הפנים ואת רפאל פנחסי לסגן שר הדתות.

בקואליציה מבקשים לקדם מחדש את הצעת החוק בראש ובראשונה כדי לאפשר את המשך כהונתו של איתמר בן גביר כשר לבטחון לאומי. כזכור, בג"ץ הוציא באחרונה צו על תנאי, המורה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנמק מדוע לא יעביר את בן גביר מתפקידו לנוכח התערבותו הפוליטית בעבודת המשטרה. אם התיקון לחוק היסוד יעבור, נתניהו יוכל למנות מחדש את בן גביר גם אם בג"ץ יפסול אותו מלכהן בתפקיד - ומבלי שביהמ"ש יוכל להתערב שוב במינוי. לפי הצעת החוק, המגבלות היחידות על מינוי שר יהיו במקרה שהמועמד איננו אזרח ישראלי, שהוא חייב בתקופת צינון ושהוא נדון לעונש מאסר בפועל בעבירה שיש עמה קלון.

התיקון לחוק היסוד, במידה ויעבור, יאפשר גם לנתניהו עצמו להחזיק בתיקים שאינם מאויישים על ידי שרים קבועים. לנוכח הלכת דרעי-פנחסי, הדבר נאסר על נתניהו, שכן תלוי ועומד נגדו כתב אישום בתיקי האלפים. בעקבות התפטרות שרי ש"ס ופרישת החרדים מהקואליציה לנוכח העיכוב בחקיקת חוק הגיוס, נתניהו לא יכול היה להחזיק בתיקים שהתפנו, ולו לתקופה קצרה, ומינה להם ממלאי מקום מהליכוד.

היועמ"שית הזהירה מפגיעה בשלטון החוק

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, התנגדה ל"חוק דרעי 2" במהלך הליך החקיקה המקורי של ההצעה לפני שלוש שנים. היועמ"שית הזהירה אז כי הצעת החוק פוגעת בשלטון החוק, בטוהר המידות, במינהל התקין ובאמון הציבור בעקרונות אלה.

"חוק דרעי 2" מגיע אחרי שבדצמבר 2022, בסמוך להקמת הממשלה הנוכחית, אישרה הכנסת בשלוש קריאות את "חוק דרעי 1". אותו חוק, שעבר גם הוא כתיקון לחוק יסוד: הממשלה, התיר ליו"ר ש"ס לכהן כשר למרות שביהמ"ש גזר עליו עונש מאסר. זאת, באמצעות קביעה בלשון החוק, כי תימנע כהונת שר ממי שנגזר עליו מאסר בפועל - אך לא מאסר על תנאי, כפי שנגזר על דרעי. באותו מקרה, לא נעשה שימוש בחוק שעבר שכן בג"ץ פסל את החלטת נתניהו למנות את דרעי וקבע כי ההחלטה לוקה בחוסר סבירות קיצוני. הנימוקים המרכזיים לפסיקה היו צבר ההרשעות הפליליות של דרעי והמצג שהציג לביהמ"ש שאישר את הסדר הטיעון איתו, ולפיו יפרוש מהחיים הפוליטיים.



