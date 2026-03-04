דקה אחר דקה, בתיאום מושלם: כך חוסל חמינאי

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1כך חוסל חמינאי: המבצע הסודי שנבנה 20 שנה

"בשבת בבוקר, המנהיג העליון האייתוללה עלי חמינאי, שבדרך כלל היה יורד לבונקרים שלו בלילה כאשר המשטר האמין שתקיפות ישראליות צפויות להתרחש, היה מעל הקרקע בבית מגוריו. הנהגת איראן לא ראתה את התקיפה מגיעה בבוקר", פורסם בוול סטריט ג'ורנל בכתבה שמשחזרת את המבצע לחיסול חמינאי דקה אחר דקה באמצעות ראיונות עם גורמים ישראלים ואמריקאים וכן באמצעות צילומי לווין.

"התקיפה הבלתי צפויה באור יום, מבצע ג'נסיס (Operation Genesis), הרגה את חמינאי והייתה המכה הפותחת במלחמה של ישראל וארה"ב נגד איראן", נכתב.

בשעה 7:30 בבוקר שעון איראן בוצעה ההמראה. "מטוסי קרב ישראליים מסוג F-15 וכלי טיס אחרים המריאו בסביבות 7:30 בבוקר שעון איראן. חמינאי היה על הכוונת שלהם בעבר, אך הפעם היה להם האישור להרוג אותו".

במשך יותר משני עשורים, "8200 עקבה אחר חמינאי והנהגת איראן הבכירה, ומיפתה את שגרות היומיום וההרגלים שלהם". בנוסף נכתב בוול סטריט ג'ורנל כי "ישראל גייסה מרגלים ופרצה למצלמות תנועה ברחבי הבירה האיראנית כדי לקבל מידע בזמן אמת".

גם שיתוף הפעולה האמריקאי סייע לחסל את האייתוללה. "סוכנות הביון המרכזית (CIA) חלקה מידע עם ישראל. בשבת הם למדו על פגישות בין מנהיגים בכירים ועל כך שחמינאי יהיה בבית מגוריו באותו בוקר עם בני משפחתו".

כדי לשמור על גורם ההפתעה, "היה עליהם להרוג את חמינאי בנקודת הפתיחה הראשונה של המלחמה, עוד לפני שהם משביתים את מערכות ההגנה האווירית של איראן. אם הוא היה שורד את התקיפה, ישראל חששה שהוא יועבר למיקום מאובטח מעבר להישג יד".

התקיפות התחילו בשעה 9:40 בבוקר. "עשרות חימושים ישראליים שנורו ממטוסי קרב מסוג F-15, כולל טילי Blue Sparrow, החלו לפגוע במטרותיהם". כבר בסביבות 9:45 "אנשים ברחבי טהרן צפו בעשן המיתמר ממתחם המנהיג".

לאחר הריגתו של חמינאי ארה"ב והן ישראל "החלו לתקוף את מערכות ההגנה האווירית של איראן ותשתיות צבאיות אחרות". מהצד האמריקאי, "הצי האמריקאי שיגר טילי שיוט טומהוק ורקטות HIMARS, וביצע תקיפות ברחבי דרום איראן והשמיד ספינות של הצי האיראני יותר מ-1,000 מטרות נפגעו ב-24 השעות הראשונות". מהצד הישראלי, "ישראל שלחה 200 מטוסי קרב, כמעט כל חיל האוויר של המדינה. זמן קצר לאחר מכן הם תקפו 500 מטרות שונות".

בשעה 17:47 התבררו תוצאות התקיפה ושיתוף הפעולה הישראלי-אמריקאי. "תצלום לוויין תיעד נזק מעשן במתחם, הכולל מסגד עצום, מתחם נשיאותי ובית המנהיג האיראני. התקיפה גרמה נזק לפחות לשישה מבנים, כולל גגות מתכת ומבנים המחברים בין בניינים", לפי צילומי לוויין שניתחו בג'ורנל.

חמינאי היה מעל הקרקע בביתו עם משפחתו בזמן התקיפות. "צילומי הלוויין מראים שהאזור הזה ספג את הנזק הבולט ביותר".

2סקרים בארה"ב מראים: רוב הציבור מתנגד לתקיפות טראמפ נגד איראן

"רוב האמריקאים אינם מאשרים את התקיפות שהורה הנשיא דונלד טראמפ לבצע נגד איראן, כך עולה מסקרים ראשוניים", פורסם בטיים האמריקאי.

לפי סקרים שערכו רויטרס\איפסוס, "רק 27% מהאמריקאים תמכו בהפצצות של ארה"ב וישראל באיראן, בעוד 43% התנגדו". סקר נוסף של CBS שנערך בימים הראשונים של המלחמה מצא כי "יותר מ־60% מתוך כמעט 1,400 אמריקאים מבוגרים סבורים שממשל טראמפ לא סיפק הסבר ברור למטרותיה של ארה"ב באיראן". גם סקר של ה-CNN שנערך על ידי חברת הסקרים האמריקאית SSRS מצא כי "כ־59% מהאמריקאים אינם מאשרים את החלטתו של טראמפ לתקוף את איראן, בעוד כ־41% מהמשיבים אמרו שהם תומכים במהלך".

הסקר של ה-CNN מצא גם כי "יותר מ־80% מהדמוקרטים אמרו שהם מתנגדים לתקיפות, בעוד שרק 23% מהרפובליקאים אמרו שהם מתנגדים". גם הסקר של CBS מצא פער מפלגתי דומה: "רוב הרפובליקאים תומכים בפעולה הצבאית של ארה"ב באיראן וסבורים שהיא תהפוך את ארה"ב לבטוחה יותר, בניגוד לרוב האמריקאים בכלל המחנות הפוליטיים".

הפערים ניכרים גם ברחובות. "באטלנטה, בולטימור, בוסטון, שיקגו, סינסינטי, דנוור, לאס וגאס, לוס אנג'לס, מיאמי, מיניאפוליס, ניו יורק וערים נוספות יצאו אמריקאים להפגין נגד המלחמה, בעוד אחרים התכנסו כדי לחגוג את מותו של חמינאי", נכתב.

הסקר של CBS מצא כי "בעוד האמריקאים חלוקים בשאלה כמה זמן תימשך מלחמה עם איראן (ימים או שבועות, חודשים, שנים, או שאינם יודעים), שיעור התמיכה יורד בצורה חדה ככל שהעימות נראה ממושך יותר. כמעט 70% מהאמריקאים אמרו שטראמפ צריך לקבל אישור מהקונגרס כדי להמשיך בפעולה צבאית נגד איראן - אישור שאין לו כיום".

השבוע כתבו הדמוקרטים בוועדת החוץ של בית הנבחרים ברשת X כי בעוד שהנשיא "הבטיח לסיים מלחמות, הוא התחיל יותר מלחמות מכל נשיא בהיסטוריה האמריקאית המודרנית. במקום שירותי בריאות ומצרכים במחירים סבירים, הציבור האמריקאי נדרש לשלם את החשבון של מיליארדי הדולרים עבור מלחמות החוץ שטראמפ בחר בהן".

בנוסף, היום דווח בפורן פוליסי כי הדמוקרטים יצביעו השבוע בסנאט ובבית הנבחרים על "הוראה לסיום המלחמה". הדמוקרטים טוענים כי התקיפות נגד איראן "אינן חוקיות ואינן משרתות את האינטרסים של ארה"ב". בנוסף הם מאשימים את טראמפ בכך "שפתח במלחמה מבחירה, תוך הפרת האחריות החוקתית של הקונגרס להחליט מתי המדינה יוצאת למלחמה". אולם, "גם כאשר מטרותיו ונימוקיו של הנשיא למלחמה ממשיכים להשתנות, רוב הרפובליקאים המחזיקים ברוב בקונגרס - צפויים לתמוך בו", נכתב.

יש לציין כי "הפעולות הצבאיות של ארה"ב וישראל נגד איראן מגיעות חודשים ספורים לפני בחירות האמצע בארה"ב, ועלולות להפוך לנושא מרכזי בקמפיין". טראמפ עצמו לא נראה מודאג במיוחד מדעת הקהל למרות בחירות האמצע המתקרבות. "אני חושב שהסקרים טובים מאוד, אבל לא אכפת לי מסקרים. אני צריך לעשות את הדבר הנכון. זה היה צריך להיעשות כבר מזמן", אמר.

3המלחמה מחלישה את המשטר בטהרן, אך האיראנים חוששים מהכאוס שאחריו

"המצב באיראן הוא פרדוקסלי: כל מה שמתרחש בשטח משרת את האינטרסים של מי שמעוניינים להפיל את המשטר". אך בעוד שהנשיא טראמפ הבטיח להציל את האיראנים, "האיראנים מבינים שארה"ב אינה מעניקה לעמים ממשלות, אלא יוצרת לעצמה אזורי השפעה", פורסם בשבועון הלונדוני The Arab Weekly.

"המצב הנוכחי מציג בפני האיראנים הזדמנות נדירה: האפשרות לראות כי לחץ חיצוני, יהיו מניעיו אשר יהיו, עשוי ליצור סדק בחומה של משטר תיאוקרטי סגור שאינו מסוגל עוד להגן על עצמו או לנהל מדינה בגודל של איראן", נכתב.

"האיראנים יודעים שהפלת המשטר איננה הבעיה, הבעיה היא מה שיבוא אחר כך. לאחר כיבוש עיראק בידי הכוחות האמריקאיים, המדינה הידרדרה לשני עשורים של כאוס, פירוק, שלטון מיליציות ותלות בכוחות זרים. חוויה זו משמשת עבור האיראנים אזהרה, לא מקור השראה. לכן הם רואים בתקיפות האמריקאיות־ישראליות אמצעי מועיל להחלשת המשטר, אך לא מנדט לבנייה מחדש של המדינה מבחוץ", נכתב.

יש לציין כי גם בפני העיראקים האמריקאים סימלו "שחרור" מעול השלטון. עיראק הפכה עבור איראנים רבים "לדוגמה כיצד נפילת משטר עלולה להוביל לקריסת המדינה עצמה. לכן, גם אם הם זועמים על המשטר התיאוקרטי, האיראנים מבינים שהישועה האמיתית לא תגיע באמצעות התערבות אמריקאית או ישראלית, ולא באמצעות פתרונות מוכנים המוכתבים מבחוץ. היא תגיע רק באמצעות בניית מדינה דמוקרטית בידי האיראנים עצמם".

המצב באיראן פרדוקסלי: "כל מה שמתרחש בשטח משרת את מי שמבקשים להפיל את המשטר. אך הוא עלול להפוך לאסון אם אחרים יורשו לקבוע את עתידה של איראן במקומם. לכן, השאלה האמיתית אינה האם האיראנים נותנים אמון בטראמפ, אלא האם הם יכולים להפוך לחץ חיצוני להזדמנות פנימית מבלי לחזור על המודל העיראקי ומבלי שאיראן תהפוך לזירת השפעה חדשה המנוהלת מחוץ לגבולותיה", נכתב.

