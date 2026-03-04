בגודל של מקרר או משאית: למה צריך להיזהר גם מ"רסיסים"

"מערך ההגנה האווירית של צה"ל משתדל לפגוע בטילים המשוגרים לכאן כאשר הם נמצאים עדיין במרחק רב משטח ישראל, וכמה שיותר גבוה; אולם לא תמיד זה מצליח. ואז, כאשר הפגיעה היא מעל שטח ישראל, נוצרים שברי יירוט. שבר יירוט יכול להיות לפעמים גם בגודל של מקרר או אפילו של משאית. זה דבר עצום שיכול לגרום בעצמו לנזק אדיר". כך מסביר רו"ח גיא עמוסי, מנכ"ל אביסון יאנג ישראל בימים שבשגרה ואל"מ במיל' במערך ההגנה האווירית, את הסכנה המתלווה למתקפת טילים מאיראן.

מתמודדים עם איומים מסוגים שונים

"מערך ההגנה האווירית מתמודד עם סוגים שונים של איומים - טילים בליסטיים, טילי שיוט, כטב"מים ועוד. כל אחד מהם הוא בעל אופי אחר וההתמודדות איתו היא אחרת. טילים יכולים להגיע למשקל של מאות קילוגרמים ואף לכמה טונות - וגם ללא חומר נפץ הם יעשו נזק רב, שכן המסה והמהירות מייצרות אנרגיה עצומה בעת פגיעה.

"טיל המשוגר לכאן מאיראן מורכב משלושה חלקים עיקריים: חומר הבעירה - דלק, מנוע וראש קרבי שבו ממוקם חומר הנפץ. חומר הנפץ לבדו שוקל כמה מאות ק"ג. בדרך כלל, שבר יירוט מהטיל יהיה מאזור המנוע, שהוא חלק עצום".

לפני כמה ימים פורסם על אדם שלקח לביתו במודיעין עילית ראש נפץ של מיירט (חלק מטיל של כיפת ברזל או מערכת יירוט אחרת) - והוביל לפינוי כמה בניינים באזור. עמוסי מסביר: "חומר הנפץ עצמו לרוב מתפוצץ בעת הפגיעה, אבל תאורטית יכול להיות מצב שבו שבר יירוט יכלול גם שאריות חומר נפץ שלא התפוצץ. במצב כזה הוא מוגדר כנפל מסוכן".

מה עושים אם נתקלים בשבר יירוט, נפל או חפץ לא מזוהה? ● לא ניגשים ולא נוגעים - גם אם החפץ נראה תמים למראה

● מתרחקים מהמקום ומרחיקים תושבים וסקרנים המתקהלים סביב החפץ

● מדווחים למשטרת ישראל באמצעות מוקד 100, לא מצלמים ולא מפרסמים מיקום

על ההבדל בין שבר יירוט לרסיס

לא פעם גורמים שונים מגדירים את אותם חלקי טיל או חלקי מיירט כ"רסיסים" - אך זו הגדרה שגויה. כפי שמסביר לגלובס דניאל בכמט, בעל עבר של שנים במערכת הביטחון וכיום כותב פופולרי בנושא ברשת החברתית X, רסיסים הם תוצר של פיצוץ חומר נפץ, והם אלו שגורמים לרוב הפגיעות בשטח פתוח במקרה של פיצוץ. שברי יירוט מגיעים מהטיל עצמו - לרוב מהמנוע או מהמיירט (לדוגמה, טיל הטמיר של כיפת ברזל). זהו לא רסיס, אלא חלק גדול הרבה יותר.

רו''ח גיא עמוסי, אל''מ במיל' במערך ההגנה האווירית / צילום: יח''צ

"חשוב שניקח את האיום משברי היירוט ברצינות"

החשש מפגיעת שברי היירוט כאשר הם צונחים אל הקרקע, הוא שמוביל את פיקוד העורף ואת גורמי ההגנה האזרחית לקרוא לציבור להישאר במרחבים מוגנים גם לאחר שהטיל יורט והאזעקה הסתיימה. אותם שברים עשויים ליפול זמן לא מבוטל לאחר מכן, ולגרום בעצמם נזק עצום.

"ההגנה האווירית הצבאית מורכבת מכמה שכבות, והיא מצליחה ליירט את רוב רובם של הטילים בצורה מרשימה", מסכם עמוסי. "אבל חשוב שאנחנו כאזרחים ניקח את האיום משברי היירוט ברצינות: התגוננות אזרחית נכונה משלימה את ההגנה הצבאית, ורק כך נוכל להבטיח הצלחה טובה מאוד במניעת היכולת של האויבים שלנו לפגוע בנו".