שיא חדש לבנק הפועלים: הרווח ב-2025 זינק ל-9.8 מיליארד שקל

בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי רשם רווחי שיא של 9.8 מיליארד שקל בשנת 2025 - זינוק של 29% ברווח הנקי לעומת 2024. הבנק סיכם את השנה שעברה עם תשואה על ההון של 15.9%. הבנק מדווח על צמיחה בשיעור דו-ספרתי של 13.4% בתיק האשראי שלו והשיפור ביחסי היעילות ירד ל-34.2%.
דירקטוריון בנק הפועלים הודיע על חלוקת דיבידנד של 1.24 מיליארד שקל, 991 מיליון שקל מהדיבידנד יחולק לבעלי המניות במזומן והיתרה תשמש לתוכנית רכישה עצמית של מניות הבנק.
הרחבה מיד.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.