שיא חדש לבנק הפועלים: הרווח ב-2025 זינק ל-9.8 מיליארד שקל

בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי רשם רווחי שיא של 9.8 מיליארד שקל בשנת 2025 - זינוק של 29% ברווח הנקי לעומת 2024. הבנק סיכם את השנה שעברה עם תשואה על ההון של 15.9%. הבנק מדווח על צמיחה בשיעור דו-ספרתי של 13.4% בתיק האשראי שלו והשיפור ביחסי היעילות ירד ל-34.2%.

דירקטוריון בנק הפועלים הודיע על חלוקת דיבידנד של 1.24 מיליארד שקל, 991 מיליון שקל מהדיבידנד יחולק לבעלי המניות במזומן והיתרה תשמש לתוכנית רכישה עצמית של מניות הבנק.

הרחבה מיד.