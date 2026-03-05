ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיא חדש לבנק הפועלים: הרווח ב-2025 זינק ל-9.8 מיליארד שקל
שיא חדש לבנק הפועלים: הרווח ב-2025 זינק ל-9.8 מיליארד שקל

בנק הפועלים דיווח על רווחי שיא של 9.8 מיליארד שקל ב-2025 - זינוק של 29% לעומת השנה שקדמה לה

חזי שטרנליכט 07:40
מנכ''ל בנק הפועלים, ידין ענתבי / צילום: יונתן בלום
מנכ''ל בנק הפועלים, ידין ענתבי / צילום: יונתן בלום

בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי רשם רווחי שיא של 9.8 מיליארד שקל בשנת 2025 - זינוק של 29% ברווח הנקי לעומת 2024. הבנק סיכם את השנה שעברה עם תשואה על ההון של 15.9%. הבנק מדווח על צמיחה בשיעור דו-ספרתי של 13.4% בתיק האשראי שלו והשיפור ביחסי היעילות ירד ל-34.2%.

דירקטוריון בנק הפועלים הודיע על חלוקת דיבידנד של 1.24 מיליארד שקל, 991 מיליון שקל מהדיבידנד יחולק לבעלי המניות במזומן והיתרה תשמש לתוכנית רכישה עצמית של מניות הבנק.

