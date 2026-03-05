גלי שיגורים ליליים: ירי בלתי פוסק מאיראן ומלבנון

עדכונים שוטפים

05:20 - דיווח: מפציצים איראניים היו קרובים לפגוע בחיילים אמריקאים בבסיס הענק בקטאר

מפציצים איראניים היו במרחק של דקות ספורות מתקיפת הבסיס הגדול ביותר במזרח התיכון, שמארח אלפי חיילים אמריקאיים - כך לפי דיווח שפורסם הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-CNN. מטוסי קרב קטאריים הפילו אותם לפני שהספיקו להוציא לפעול את התקיפה.

האירוע התרחש ביום שני בבוקר, כשמשמרות המהפכה הזניקו שני מפציצים טקטיים מדגם Su-24, מתקופת ברית המועצות. התקיפה כוונה לבסיס חיל האוויר אל-עודייד, שבו שוכנים בדרך כלל כ-10,000 חיילים אמריקאים.

אחד המקורות סיפר ל-CNN כי המטוסים האיראניים היו "במרחק של שתי דקות" ממטרותיהם. מקור נוסף תיאר כי המטוסים זוהו וצולמו "נושאים פצצות ותחמושת מונחית". לפני תקיפת המטוסים, הקטארים ניסו להזהיר אותם ברשת הקשר.

לפי CNN, בשל "אילוצי זמן" ו"בהתבסס על הראיות הקיימות", המטוסים סווגו כעוינים. מטוסי קרב קטאריים הפילו אותם בקרב אוויר.

03:56 - ירי נוסף מאיראן: אזעקות באזור ירושלים ובשפלה

מדובר בפעם השלישית שמופעלת אזעקה בעקבות ירי מאיראן בתוך פחות משעתיים. מד"א: לא דווח על נפגעים

03:34 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן בצפון

03:05 - בפעם השנייה בתוך פחות משעה: אזעקות במרכז ובשומרון בעקבות ירי מאיראן

טיל מאיראן יורט, האזעקות הופעלו בעשרות יישובים, בהם תל אביב, רעננה, רמת השרון ונתניה. ההתרעות נשמעו גם באזור הבקעה. מד"א: לא דווח על נפגעים.

03:03 - שיגורים בלתי פוסקים מלבנון

אזעקות הופעלו ביישובים רבים לכל אורך גבול לבנון.

02:55 - בישראל טוענים: הפגיעה בבית הספר לבנות באיראן בוצעה על ידי שיגור כושל של המשטר

יועצו המדיני של ראש הממשלה, אופיר פלק, אמר ל-CNN כי הפגיעה בבית הספר לבנות בעיר מינאב, שם נהרגו לפי הדיווחים יותר מ-150 תלמידות, בוצעה על ידי שיגור כושל איראני שפגע בבנות בית הספר.

02:47 - בלבנון דיווחו: צה"ל תקף דירה בצפון המדינה

לפי הדיווחים, התקיפה בוצעה במחנה הפליטים אל-בדאווי שבטריפולי. באל-חדת' נטען - מדובר בחיסול בכיר בחמאס לבנון.

02:23 - ירי לילי מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז ובשומרון

התרעות הופעלו בערים רבות, בהן תל אביב, הרצליה, רמת השרון ואריאל. תושבים דיווחו על שמיעת פיצוצים. במוקד מד"א הבהירו: לא התקבלו דיווחים חריגים.

במקביל, אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו בגבול לבנון. לא דווח על נפגעים גם באירוע הזה.

01:57 - מיליציות בעיראק מאיימות: מי שיצטרף למערכה יהיה יעד לגיטימי

המיליציות הפרו-איראניות בעיראק: "האויב הציוני ממשיך לגייס את בעלי בריתו נגד הרפובליקה האסלאמית ומתחנן לתמיכתן של כמה מדינות אירופיות. כל מי שתשתתף במערכה הזו - תיחשב לאויבת של עמנו, וכוחותיה ואינטרסיה בעיראק ובאזור יהיו יעד לגיטימי לפגיעה, כעונש על מעורבותה בתוקפנות".

01:19 - ללא הודעת פינוי - דיווח: צה"ל תקף בדאחיה

בלבנון מדווחים: צה"ל תקף בניין בדאחיה שבביירות ללא התרעת פינוי. הבניין ממוקם סמוך למועצה האיסלאמית השיעית העליונה.

אחרי הדיווח בלבנון, בדובר צה"ל מסרו: "צה"ל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, פרטים נוספים בהמשך".

01:16 - הירי מאיראן למדינות המפרץ נמשך

משרד ההגנה של סעודיה הודיע שיירט בעיר אל-ח'רג' שלושה טילי שיוט מאיראן. במקביל, ברשתות הופץ תיעוד של כטב"ם איראני שמשייט בשמי דובאי.

00:41 - דיווח על פיצוצים בשיראז, תבריז, פאווה, סננדג' ואספהאן

00:35 - פעם נוספת הלילה: חשד לחדירת כלי טיס עוין בגליל העליון

00:25 - גם באיראן מכחישים את הדיווחים על פלישה קרקעית

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מצטטת מקור ביטחוני שמכחיש את הדיווח על כניסת לוחמים כורדים מעיראק. על פי הדיווח, "הגבול מאובטח", וכי לאחר שישראל וארה"ב "כשלו להשיג את מטרותיהן בשדה הקרב - הן פועלות לפלג את העם באיראן באמצעות מבצעי השפעה".

00:12 - בכיר כורדי-איראני הבהיר בשיחה עם N12: עדיין לא החלה מתקפה קרקעית של המיליציות הכורדיות

00:12 - כטב"ם יורט בגליל העליון

לא דווח על נפגעים מיירוט הכטב"ם. אזעקות הופעלו בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל.

23:49 - הסנאט בלם יוזמה שתכריח את טראמפ לאשר את המלחמה באיראן בקונגרס

רוב בסנאט האמריקאי בלם יוזמה שתכריח את טראמפ לאשר את המלחמה באיראן בקונגרס.

23:37 - ראש ממשלת עיראק לעראקצ'י: "לעולם לא נאפשר שגבולותינו ישמשו להציב איום על איראן"

באיראן מדווחים ששר החוץ עבאס עראקצ'י שוחח בטלפון עם ראש ממשלת עיראק מוחמד א-סודאני. על פי הדיווחים באיראן, א-סודאני התחייב בשיחה שעיראק "לעולם לא תאפשר שגבולותיה ישמשו להציב איום על איראן".

פורסם לראשונה ב-N12