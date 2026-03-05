בדרך לאישור: עגורנים באתרי בנייה יוכלו לפעול בשליטה מרחוק

ייתכן שבקרוב ניתן יהיה להפעיל עגורנים מהקרקע - ולאפשר עבודה רציפה באתרי בנייה גם בזמן מלחמה או בתקופות של רגישות ביטחונית: כך עולה מטיוטת הנחיה שהפיץ אתמול (ד') מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה.

● ענף הבנייה מוגדר חיוני, אך הקבלנים בשטח מתריעים על עיכובים ושיבושים

● "פתרונות מיידיים"? החוק שאמור להבטיח שיקום מהיר של אתרי הרס עדיין מתעכב

ההנחיה הופצה בהמשך לקריאתם של גורמים בענף, ובראשם התאחדות הקבלנים בוני הארץ, לאפשר הפעלה של עגורנים בשליטה מרחוק, ולא מתא השליטה הנמצא בראש אותם עגורנים - בגובה של עשרות מטרים מהאדמה ואף יותר מזה.

בטיוטת ההנחיה, שעליה חתום ראש מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, אינג' יחזקאל שוורצמן, נכתב כי "החלטתי לעדכן את הנחייתי מיום 8.7.2021, שלפיה חל איסור להפעלת עגורן צריח באמצעות שלט רחוק באתרי בנייה, ולאפשר הפעלת עגורן צריח באתרי הבנייה באמצעות שלט. זאת במסגרת מיזם ניסיוני (פיילוט) לתקופה שנקבעה בהכרזה על מצב מיוחד בעורף".

הטיוטה כוללת תנאים למתן האישור, ובהם הסמכה להפעלת עגורן צריח וניסיון מוכח של שנתיים לפחות בהפעלתו; אישור בתוקף על ביצוע השתלמות עיונית ומעשית למפעיל עגורן בשלט רחוק; ספר היצרן של העגורן עצמו כולל ציון בתוקף כי ניתן להפעילו מרחוק; בדיקת עגורן הצריח על ידי בודק מוסמך וציון תקינות השימוש בשלט רחוק בתסקיר הבדיקה.

אם אכן תאושר הטיוטה החדשה, ההנחיה תישאר בתוקף כל עוד לא שונתה בהנחיה אחרת שפורסמה באתר מנהל הבטיחות - או עד תום תקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף (המוקדם מביניהם). טיוטת ההנחיה פורסמה אתמול, כאמור, ותישאר פתוחה להערות הציבור עד ליום שבת הקרוב, 7 במרץ. כבר נכון לכתיבת שורות אלו הוגשו כמה עשרות הערות לטיוטה, רובן מצד מפעילי עגורנים - שמתנגדים לה.

כמה יושפע מכך הענף?

בהנחה שההנחיה אכן תיכנס לתוקף - עד כמה תהיה ההשפעה על הענף גדולה? כיום קיימים שלושה סוגים של עגורנים ומנופים, השכיח מביניהם הוא עגורן הצריח שסביבו סובבת ההנחיה החדשה. זהו מנוף גבוה מאוד, המתנשא לגובה עשרות מטרים ויותר. צורתו כשל האות דל"ת, והוא נראה כיום כמעט בכל אתר בנייה גדול. לצד עגורן הצריח ישנו גם עגורן אשר נצמד לקיר בניין, ומשמש בעיקר אתרי בנייה קטנים ואתרים במקומות צפופים; ומנוף הפועל על גבי משאית.

כיום בכל אתר בנייה, שבו נבנה בניין עם יותר מארבע קומות, נעשה שימוש במנוף כלשהו. במרבית המקרים נעשה שימוש בעגורן צריח - גם בבניינים בגובה בינוני, כאלו הכוללים 7-8 קומות - משום שהשימוש בהם כלכלי ומשתלם יותר. המשמעות: חלק גדול מאוד מאתרי הבנייה הפעילים משתמשים כיום בעגורן צריח.

על פי הערכות מדובר על כ־1,000 אתרי בנייה פעילים שבהם מופעל עגורן צריח - וברבים מהם יש יותר מעגורן אחד. כל עוד האיסור על הפעלת עגורן צריח מהקרקע נמצא בתוקף, אותם אתרים לא יכולים לפעול, משום שלמפעיל העגורן, בגובה רב מעל הקרקע, אין אפשרות להגיע למרחב מוגן בזמן.

במכתב ששלחה התאחדות הקבלנים בוני הארץ לשר העבודה, ח"כ יריב לוין, עוד לפני פרסום טיוטת ההנחיה החדשה של משרד העבודה, היא ציינה כי "במתכונת ההפעלה הרגילה של עגורני צריח, אין היתכנות מעשית לכך שמנופאי השוהה בגובה רב יוכל להגיע למרחב מוגן בפרקי הזמן שהוגדרו. מצב זה יוצר סיכון בטיחותי מחד, ומאידך מביא להשבתה כמעט מיידית של פעילות אתרי בנייה נרחבים ברחבי הארץ.

"במהלך מבצע 'עם כלביא' הוצגו בפני גורמי המקצוע במשרד העבודה ובפיקוד העורף חוות דעת מקצועיות, טכנולוגיות ובטיחותיות, המצביעות על כך שהפעלת עגורני צריח באמצעות יחידות שליטה קרקעיות מפחיתה סיכון חיי אדם; עומדת בסטנדרטים טכנולוגיים מתקדמים ; מאפשרת רציפות תפקודית מבוקרת; ותואמת את עקרונות ניהול הסיכונים המודרניים . מהלך זה יבטיח שמירה מיטבית על חיי אדם, מניעת השבתה גורפת של אתרי בנייה ופגיעה כלכלית אנושה בענף, המשך קידום פרויקטי תשתית לאומיים ודיור ושימור אמון המשק ביכולתו של ענף הבנייה להמשיך לפעול גם בתנאי חירום".

"נזק של יותר מ־10,000 שקלים ליום"

בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ מציינים כי יישום ההנחיה החדשה יסייע מאוד לענף, שנכון להיום מתמודד עם קשיים רבים בשל האיסור להפעלת העגורנים מהקרקע. על פי נתוני ההתאחדות, המשמעות של השבתת אתר כזה לקבלן המשנה - קרי למבצע העבודה ישירות - היא נזק של יותר מ־10,000 שקלים בכל יום באתרים קטנים ובינוניים, וסכום גדול הרבה יותר באתרים הגדולים.

עם זאת, נדגיש כי גם יישום ההחלטה לא יביא להפעלה מיידית של העגורנים מהקרקע - בשל הצורך בהסמכה ובהכשרה מתאימה. גורמים שאיתם שוחחנו ציינו כי שלב זה דורש זמן לא מבוטל, וכי לא מן הנמנע שעד שיושלם המלחמה כבר תסתיים.