ענף הבנייה מוגדר כענף חיוני במלחמה. אך בשטח, נראה שלא מעט אתגרים מאיימים על היכולת לקיים שגרה באתרים. לדברי גורמים שונים, הנחיות הביטחון מצמצמות בפועל את היכולת לעבוד, עד כדי עצירת פרויקטים ושיבוש קריטי בלוחות הזמנים.

● יש שיפור, אבל לא מספיק: הערים שמובילות במספר הדירות ללא ממ"דים

● "יקצר את לוחות הזמנים": מתי פגיעה בבניין יכולה דווקא לזרז פינוי־בינוי

עם פרוץ מלחמת "שאגת הארי", על רקע מצב החירום ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, פרסם משרד השיכון הנחיות עדכניות לפעילות ענף הבנייה. ההנחיות כוללות את כלל שרשרת מערך הייצור - מפעילות באתרי הבנייה ועד ספקי חומרי הגלם, המנופים והשירותים התומכים. לראשונה, היא גם הגדירה את פעילותם של קבלני השיפוץ כעבודה חיונית שממשיכה להתקיים במלחמה.

אלא שלפי עדויות מהשטח, ההנחיות שפורסמו, פוגעות משמעותית בהתקדמות הפרויקטים. קבלנים ויזמים מסבירים כי פעילות מותרת רק באתרים עם מרחב מוגן תקני, מספר העובדים מוגבל, וכל התרעה מביאה להשבתה מיידית. באתרים שאינם עומדים בדרישות - העבודה אסורה. אי־לכך, אתרי בנייה רבים נותרים מושבתים למרות הגדרה הרשמית כחיוניים. לכך מצטרף גם חוסר אחידות בין הרשויות המקומיות, שחלקן בוחרות לא להתיר פעילות באתרי בנייה, על אף שהנחיות פיקוד העורף מאפשרות זאת.

איך מגדירים מי חיוני, וכמה עולה לנו סגירת המשק רשות החירום הלאומית היא שאמונה על הגדרת "מפעל חיוני" לענפים שונים במשק, כך שהם רשאים להמשיך ולעבוד בעת מלחמה. הענפים הללו כוללים בדרך כלל אנרגיה, מזון וחקלאות, בריאות ותקשורת. הפעם ובשונה ממבצעים ומלחמות קודמים הוכנסו לרשימה גם שירותים שונים בתחום טכנולוגיית המידע והמחשבים. למעשה, בהייטק עובדים רבים מורגלים לעבוד מהבית בכל מקרה, אלא שההנחיות הללו מאפשרות גם הגעה למשרדים אם הם עונים על מגבלות ההתגוננות של פיקוד העורף. ניתן להעריך שהאפשרות לעובדי הייטק להגיע למקום העבודה נוספה משום שמדובר בענף משמעותי מאוד למשק ושבמילא ניתן להפעילו מרחוק בקלות יתרה. ביום ב' בערב השבוע הרשימה התעדכנה ונוספו גם תחומים נוספים להגדרת המפעלים החיוניים - ובהם תחום המסעדנות שנפתח למשלוחים בלבד ללא קבלת קהל. בנוסף, לרשימה התווספו גם מכירת ציוד הכרחי גיל הרך באמצעות משלוחים, שירותי מעבדות תקינה, מטווחים למוסדות ושירותי תמיכה ותחזוקה בתשתיות דיגיטל ותקשורת וכן שירותי שכר שאותם לא ניתן לבצע מרחוק. במשרד הביטחון מסבירים שההייטק נכנס אל הגדרת המפעלים החיוניים, בשל חשיבותו הרבה למשק ולכלכלה הישראלית. בד בבד, נוספו הפעם, כאמור, גם משלוחי מזון ממסעדות. בתחום זה לא חיכו להנחיות והפעילו משלוחים גם קודם לעדכון הרשימה וישנם גם עסקים שלא מקפידים על ההנחיות ומאפשרים ישיבה. עלות של 9.5 מיליארד שקל לשבוע בתוך כך, מנכ"ל משרד האוצר אילן רום פנה למפקד פיקוד העורף האלוף שי קלפר ביום ד' ודרש לפתוח את המשק באופן הדרגתי החל מיום ה' השבוע. במשרד האוצר סבורים כי יש להוריד את רמת ההתגוננות מ"אדום" ל"כתום" ובעצם לאפשר לא רק פעילות הכרחית, אלא להרחיבה לפעילות מצומצמת שכוללת ענפים רבים יותר במשק מלבד מערכת החינוך. זאת כאשר הגבלות פיקוד העורף נמצאות בתוקף עד למוצאי שבת לפחות. לפי האוצר, העלות המשקית של השבתת המשק במתכונת הקיימת היא 9.5 מיליארד שקל לשבוע, בעוד שמעבר למתכונת מצומצמת יחסוך 5 מיליארד שקל למשק. גם אז לדבריהם, פעילות מצומצמת ביחס לשגרה "צפויה להביא למחירים משקיים משמעותיים, אך אנו סבורים כי היא מבטאת איזון נדרש במציאות הנוכחית, ומאפשרת את הפעילות הכלכלית ההכרחית המינימלית, תוך שמירה על הגבלות הביטחון הנדרשות". אסף זגריזק קראו עוד

התוצאה היא חוסר ודאות גובר בענף, ובעיקר חשש מהתארכות לוחות הזמנים ועיכובים במסירת דירות שיובילו לתשלום פיצויים לדיירים ואולי גם יתגלגלו לתביעות בבתי המשפט.

"בהתחלה אין ממ"דים"

לדברי עפרה חדד, סמנכ"לית ומבעלי חברת יורו ישראל, "מצפים מאיתנו להמשיך לעבוד כרגיל, אבל בלי כלים לעשות זאת". לדבריה, עובדים רבים חוששים להגיע לאתרי הבנייה, כחצי מכוח האדם מגויס למילואים או צריך להישאר בבית עם הילדים, ולא בכל אתר קיים מרחב מוגן תקני שמאפשר עבודה רציפה ובטוחה: "צריך לזכור שיש אתרים שנמצאים רק בתחילת הדרך כמו חניונים למשל, ושם אין ממ"ד תקני והאתר מושבת".

​בינתיים, היא אומרת, אפילו לא ברורה ההתנהלות מול העובדים בכל הנוגע לתשלומים ולמתווה פיצויים. "אומרים לנו לשלם לעובדים, ואולי אחר כך המדינה תחזיר".

ההנחיות לענף הבנייה במצב החירום הנוכחי חובת מרחב מוגן

הפעילות תותר במקום שבו יש מרחב מוגן תקני ונגיש ובהתאם לזמן ההתגוננות מינימום עובדים

יש לצמצם נוכחות עובדים למינימום הנדרש לצורך פעילות חיונית בלבד הפסקת עבודה בעת התרעה עם קבלת התרעה, חובה להפסיק עבודה ולהיכנס למרחב המוגן המיטבי גישה למיגון

באתרים שבהם אין גישה למרחב מוגן תקני - לא תתאפשר עבודה אבחנה בין פעילויות

הפרדה בין אתרי בנייה לבין מפעילי עגורנים ומנופאים, להם נהלים מותאמים

ערן פרי, סמנכ"ל הנדסה ותכנון בחברת ענב, טוען גם הוא שיש צורך להבחין בין שלבים שונים של פרויקטים: אלה שכבר נמצאים בשלב מתקדם, שם קל יותר להמשיך בעבודות לאור העובדה שבחלקם יש אמצעי מיגון וממ"דים בדירות. ומנגד, בשלבים הראשונים של הבנייה המצב מורכב, והעובדים צריכים למצוא מרחב מוגן סמוך, מה שלא תמיד בנמצא. מעבר לכך, פרי מסביר כי ישנן הגבלות גם על עבודות עם מנופים בגובה, שמשפיעות על קצב העבודה.

לדברי רן ינאי, מנכ"ל ובעלי חברת הבנייה צ.פ, באתרים שנמצאים בשלבים ראשוניים, וטרם כוללים ממ"דים החברה פועלת "לייצר פתרונות מיגון זמניים, לרבות הצבת מיגוניות, כדי לאפשר המשך עבודה רציף ככל שניתן".

עם זאת, במשרד השיכון מנסים לתת פתרונות לקבלנים ופרסמו כי יעניקו לקבלנים המבצעים עבודות בפרויקטים של המשרד עד 50 אלף שקל להצבת פתרון מיגון זמני באתרי הביצוע עבור כל חוזה עבודה.

"לא ניתן להתקדם לגמר"

אתגר נוסף, לדברי חדד, הוא המורכבות בעבודה מול ספקי חומרי הגלם ועבודות הגמר. "גם ספקי הקרמיקה, המלט והטיח עובדים במתכונת מצומצמת, ולכן אי אפשר לרצף או להתקדם בעבודות גמר, אבל עדיין מצפים מאיתנו לעמוד בלוחות זמנים ולמסור דירות בזמן".

עו"ד עוז כהן קורן, שותף מייסד וראש מחלקת הליטיגציה במשרד נגבי כהן ושות', מתריע שההגדרה של ענף חיוני לא פוגשת תמיד את המציאות. לדבריו, "בחוק אין כוח עליון שמאפשר לדחות מסירות או לפצות אוטומטית על עיכובים. ציוד שמגיע מחו"ל מתעכב, ואם מנהל עבודה נקרא למילואים, שום פעילות לא יכולה להתבצע".

החשש מעיכוב במסירה

כאמור, גם חוסר האחידות בנוגע למדיניות הרשויות המקומיות לא מוסיף ודאות לענף. נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק, ציין כי "ראשי ערים שפועלים בניגוד להחלטות פוגעים ברציפות התפקוד המשקית ובמאמץ הלאומי הכלכלי חברתי שתומך את המלחמה והישגיה". ואילו פרי מלין "שיש רשויות כמו רמת גן ורחובות שבוחרות לעצור את העבודות, ושם אין פעילות באתרים".

לדברי עו"ד כהן קורן הקבלנים והיזמים מנסים להבין איך להמשיך לפעול תחת מצב מלחמתי, מבלי להפר את חובותיהם כלפי הרוכשים. החוק בישראל קובע, כאמור, כי אירועי כוח עליון אינם פוטרים את היזם מהתחייבויותיו וכי הוא חייב לפעול ככל הניתן, גם בעת חירום, על מנת למסור את הדירה בזמן.

בית המשפט קבע כי כדי שעיכוב ייחשב ל"אירוע מסכל", על הקבלן להוכיח קשר סיבתי ישיר בין המלחמה לעיכוב ספציפי. כהן קורן מדגיש כי קיימת חשיבות לתיעוד: כל השפעה של מלחמה על גיוסי עובדים, עיכובי אספקה ועוד, חייבת בתיעוד, בלעדיו "החשיפה של היזם והקבלן לפיצויים לדייר תהיה גבוהה".יש מי שמוסיפים התניות בחוזה, כדי לצמצם פיצוי. עם זאת, מדגיש כהן קורן, גם במקרים אלה על הקבלן לפעול להשלמת העבודה ומיזעור העיכובים ככל שניתן.