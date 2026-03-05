ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה מאות תביעות הוגשו למס רכוש בגלל מכוניות שנפגעו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
השבוע בענף הרכב

מאות תביעות הוגשו למס רכוש בגלל מכוניות שנפגעו

כ-669 תביעות בגין נזק לכלי רכב התקבלו בקרן הפיצויים ברשות המסים עד כה • סוכנויות הרכב החלו לפעול היום באופן חלקי • וגם: הנתח של המותגים הסיניים במכירות בישראל המשיך לגדול בינואר-פברואר • השבוע בענף הרכב

דובי בן גדליהו 18:45
רכבים שניזוקו מטיל איראני בתל אביב / צילום: אלה לוי וינרייב
רכבים שניזוקו מטיל איראני בתל אביב / צילום: אלה לוי וינרייב

עד יום חמישי הוגשו למס רכוש תביעות בגין נזקים ל-669 כלי רכב כתוצאה מפגיעות במלחמה. על פי הערכות מדובר בנתון ראשוני, כאשר מספר רב של תביעות, בעיקר של כלי רכב מצפון הארץ, טרם הוגשו.

מהשפעות המלחמה המסתמנות: התייקרות חדה בכלי רכב חדשים
ההודעה שעלולה להוביל לעיכובים כבדים במסירות רכבים

ביום חמישי חזרו לעבודה חלקית סוכנויות רכב העוסקות בעיקר במסירת רכב ללקוחות שכבר הזמינו אותם, ולציי רכב. בנוסף פועלים כבר מספר ימים מערכי השירות של יבואני הרכב בטיפול בכלי רכב.

בענף מעריכים שנזקי ההשבתה בגלל המלחמה, שמתרחשים ב"תקופה בוערת" של מסירות ומבצעים, הם עשרות מיליוני שקלים ביום.

גם מבחני הנהיגה המעשיים והעיוניים מושבתים בינתיים. עד כה האריך משרד התחבורה בתקופה של חודש רישיונות רכב ורישיונות נהיגה שתוקפם פג החל מ-1 במרץ.

המותגים הסיניים ממשיכים לכבוש את השוק

תעשיית הרכב הסינית ממשיכה לחזק את אחיזתה בישראל. לפי נתוני ינואר-פברואר, שפורסמו השבוע, סך מסירות הרכב מסין הסתכמו ב-27,177 כלי רכב, עלייה של 50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ונתח של 39.4% מהשוק. מסירות כלי הרכב הסיניים בינואר-פברואר אף היו גבוהות מאלו של כלי הרכב מתוצרת קוריאה הדרומית ומתוצרת יפן ביחד באותה תקופה (21,454 כלי רכב). יצוין כי זהו נתח השוק הגדול ביותר של כלי רכב מתוצרת סין בעולם, למעט סין ורוסיה.

ואולם, בפלחים מופחתי הזיהום, שהם הפעילים ביותר בשוק הישראלי, נתח השוק של הסינים גדול אף יותר. בפלח הרכב החשמלי, שחלקו מכל המסירות בתקופה עמד על כ-10%, כולל רכבי "אפס קילומטר", תפסו המותגים הסיניים נתח של 92%.

בפלח רכבי הפלאג-אין הייבריד, שחלקו בינואר-פברואר עמד על כ-22%, הדומיננטיות של המותגים הסיניים הייתה גדולה אף יותר, והם תפסו כ-95% מהפלח. גם בפלח ההיברידיות, שחלקו בתקופה האמורה היה כ-31% מסך המכירות, הרחיבו המותגים הסיניים את אחיזתם ותפסו בינואר-פברואר נתח של כ-25%.

קבוצת צ'רי מבססת את מעמדה

קבוצת צ'רי הסינית עיגנה בינואר-פברואר את מעמדה כיצרנית המובילה בטבלה, עם 15,144 מסירות של המותגים צ'רי, ג'אקו ואומודה (כולל אפס קילומטר), נתח של 22% מכלל השוק בתקופה זו. בכך היא עברה, לראשונה, את קבוצת יונדאי מוטורס, עם המותגים יונדאי וקיה, שמסרה מתחילת השנה 13,762 כלי רכב, נתח של 20% מסך המסירות.