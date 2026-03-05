מאות תביעות הוגשו למס רכוש בגלל מכוניות שנפגעו

עד יום חמישי הוגשו למס רכוש תביעות בגין נזקים ל-669 כלי רכב כתוצאה מפגיעות במלחמה. על פי הערכות מדובר בנתון ראשוני, כאשר מספר רב של תביעות, בעיקר של כלי רכב מצפון הארץ, טרם הוגשו.

● מהשפעות המלחמה המסתמנות: התייקרות חדה בכלי רכב חדשים

● ההודעה שעלולה להוביל לעיכובים כבדים במסירות רכבים

ביום חמישי חזרו לעבודה חלקית סוכנויות רכב העוסקות בעיקר במסירת רכב ללקוחות שכבר הזמינו אותם, ולציי רכב. בנוסף פועלים כבר מספר ימים מערכי השירות של יבואני הרכב בטיפול בכלי רכב.

בענף מעריכים שנזקי ההשבתה בגלל המלחמה, שמתרחשים ב"תקופה בוערת" של מסירות ומבצעים, הם עשרות מיליוני שקלים ביום.

גם מבחני הנהיגה המעשיים והעיוניים מושבתים בינתיים. עד כה האריך משרד התחבורה בתקופה של חודש רישיונות רכב ורישיונות נהיגה שתוקפם פג החל מ-1 במרץ.

המותגים הסיניים ממשיכים לכבוש את השוק

תעשיית הרכב הסינית ממשיכה לחזק את אחיזתה בישראל. לפי נתוני ינואר-פברואר, שפורסמו השבוע, סך מסירות הרכב מסין הסתכמו ב-27,177 כלי רכב, עלייה של 50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ונתח של 39.4% מהשוק. מסירות כלי הרכב הסיניים בינואר-פברואר אף היו גבוהות מאלו של כלי הרכב מתוצרת קוריאה הדרומית ומתוצרת יפן ביחד באותה תקופה (21,454 כלי רכב). יצוין כי זהו נתח השוק הגדול ביותר של כלי רכב מתוצרת סין בעולם, למעט סין ורוסיה.

ואולם, בפלחים מופחתי הזיהום, שהם הפעילים ביותר בשוק הישראלי, נתח השוק של הסינים גדול אף יותר. בפלח הרכב החשמלי, שחלקו מכל המסירות בתקופה עמד על כ-10%, כולל רכבי "אפס קילומטר", תפסו המותגים הסיניים נתח של 92%.

בפלח רכבי הפלאג-אין הייבריד, שחלקו בינואר-פברואר עמד על כ-22%, הדומיננטיות של המותגים הסיניים הייתה גדולה אף יותר, והם תפסו כ-95% מהפלח. גם בפלח ההיברידיות, שחלקו בתקופה האמורה היה כ-31% מסך המכירות, הרחיבו המותגים הסיניים את אחיזתם ותפסו בינואר-פברואר נתח של כ-25%.

קבוצת צ'רי מבססת את מעמדה

קבוצת צ'רי הסינית עיגנה בינואר-פברואר את מעמדה כיצרנית המובילה בטבלה, עם 15,144 מסירות של המותגים צ'רי, ג'אקו ואומודה (כולל אפס קילומטר), נתח של 22% מכלל השוק בתקופה זו. בכך היא עברה, לראשונה, את קבוצת יונדאי מוטורס, עם המותגים יונדאי וקיה, שמסרה מתחילת השנה 13,762 כלי רכב, נתח של 20% מסך המסירות.