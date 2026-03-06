בשבוע החולף נראה היה שתרחיש האימים של שוק האנרגיה העולמי הולך ומתממש. מצרי הורמוז, שדרכם עוברים כ־20% מאספקת הנפט העולמית, נסגרו הלכה למעשה; מכליות ענק הותקפו וננטשו מול חופי עומאן; וכטב"מים פגעו באחד משדות הנפט הגדולים בסעודיה ובנמלים באמירויות. בכירים במשמרות המהפכה אף "רמזו" שזו עשויה להיות רק ההתחלה בכל הנוגע לפגיעה בתשתיות אנרגיה. כתוצאה, מחירי הנפט והגז בעולם זינקו.

● מהשפעות המלחמה המסתמנות: התייקרות חדה בכלי רכב חדשים

● אחרי הוזלה של 40 אלף שקל: האם המכונית הזו שווה את המחיר?

אם תהיה הכרעה מהירה בזירה האיראנית המחירים עשויים לסגת לרמתם המקורית, אבל די ברור שפגיעה נוספת בתשתיות הפקת והובלת הנפט במזרח התיכון עלולה לגרום למשבר אנרגיה גלובלי.

בעבר משברי אנרגיה הביאו לפגיעה מיידית בתחבורה הפרטית בארץ ובעולם, אבל כיום יש לצרכנים אופציה של "חיסון דלק" בדמות כלי רכב חשמליים, שמבטלים את התלות בתהפוכות מחירי הדלק העולמיים. אולם, כלי רכב כאלה לא יכולים להיות רק פתרון "עוקף מחירי דלק" אלא צריכים בנוסף להציע תמורה הולמת ללקוחות שיכולים להרשות לעצמם הוצאות דלק ללא מגבלות. עבור הפלח הזה נועדה סמארט 5 החדשה מבית המותג המשותף לג'ילי הסינית ומרצדס.

עיצוב חיצוני

מלבד השם, למכונית החדשה אין שום קשר למורשת של המכוניות הקטנטנות והמשעשעות שעמן החל המותג את דרכו. הרכב ארוך בכמעט 2 מ' מהסמארט הדו־מושבית המקורית והוא נמתח לרוחב של כמעט 2 מ' בין המראות ולגובה של 1.71 מ'. אלה ממדים של רכבי קרוס־אובר גדולים.

העיצוב החיצוני מאמץ אסתטיקה מינימליסטית שמזכירה קצת רהיטי איקאה. החלק הקדמי רבוע ותכליתי, עם מכסה מנוע אופקי ורחב שמסתיים ביחידת פגוש ענקית שמגיעה עד לקו הפנסים. הפנסים משתרעים לכל רוחב החלק הקדמי ובנויים ממקטעים קטנים ואליפטיים, ועמודי הגג הקדמיים זקופים וכאילו מתריסים על העיצוב הקמור של טסלה.

פרופיל הצד מציג שמשות גדולות, קשתות גלגלים קלאסיות, עמוד גג אחורי רחב ואנכי ומראות צד בולטות. את העיצוב דמוי התיבה משלים זנב עם שמשה אחורית ענקית ופנסים רוחביים עם יחידות אליפטיות. באופן כללי זה עיצוב שובר שגרה, שנראה קצת כמו רכב צעצוע בקנה מידה ענק.

פנים הרכב

כמו אצל איקאה, גם כאן העיצוב החיצוני מביא לניצולת מיטבית של החלל הפנימי. הדלתות הקדמיות נפתחות בזווית רחבה ומסגרת הגג האופקית מקלה על כניסה מהירה. המושבים הקדמיים רחבים וגבוהים, ושני מבוגרים יכולים להציב מרפקים על הקונסול המרכזי מבלי לגעת זה בזה.

הגג נמצא הרבה מעל קו הראש של נוסעים גבוהים והמושב האחורי רחב מאוד ומציע מרחב רגליים בנוסח רכב שרד בזכות בסיס גלגלים באורך 2.9 מ'. שלושה מבוגרים גבוהים יכולים לשבת בלי דוחק אם כי האמצעי ייענש במסעד גב קשיח.

תא המטען רחב, גבוה ונוח להעמסה ויכול לבלוע מטען בנפח 630 ליטר פלוס נפח של 72 ליטר לאחסון חפצים בתא המטען הקדמי.

הנדסת האנוש מתוכננת היטב ובולט בה המגע של מרצדס. המסכים בטכנולוגיית OLED חדים בעלי תגובה זריזה, הגרפיקה מרהיבה וממשק האנוש נוח להתמצאות מהירה. אין מתגים פיזיים למעט אלה שעל ההגה ובדלתות אבל יש פיקוד קולי מבוסס AI, שהוא אחד המדויקים שבהם נתקלנו. הגרסה המפוארת שבה נסענו מצוידת גם במסך בידור ענק שממוקם מול הנוסע מימין לנהג. בפועל הוא די מסיח דעת ומיותר, אלא אם בכוונתכם להימנע בכל מחיר משיחה עם הנוסע שלצידכם.

למרות הגודש הטכנולוגי זה רכב שקל להסתגל אליו. המושבים נוחים מאוד לנסיעות ארוכות, הישיבה בהם גבוהה ומשטחי השמשות הגדולים מספקים ראות טובה לכל הכיוונים.

איכות הייצור והגימור משקפת את טביעות האצבע של מרצדס. התא עטוי בחומרים פלסטיים ומתכתיים איכותיים ונאים ובידוד הרעשים ברמה גבוהה. גם תאורת הלילה הפנימית המרהיבה, שמקיפה את כל התא, לקוחה מבית היוצר של מרצדס.

האבזור התקני בכל הגרסאות מקיף וכולל גג פנורמי מקורה, ריפוד עור וכו'. בגרסה הבכירה הוא כולל גם מערכת קול לאודיופילים עם 20 רמקולים והספק של למעלה מ־1,000 וואט, שהיא חוויה בפני עצמה.

מנוע וסוללה

הגרסאות הבכירות של הסמארט 5 מצוידות במנוע אחורי בודד בהספק מכובד של 363 כ"ס ובסוללה מסיבית של 100 קילוואט-שעה עם טווח מוצהר של עד 590 ק"מ. יש גם גרסת "בראבוס" כפולת מנועים, אבל האמת היא שהיא די מיותרת לרכב עם ייעוד משפחתי.

אפילו הגרסה החד־מנועית מסוגלת לזנק מאפס ל־100 קמ"ש ב־6.5 שניות, והיא צוברת מהירות בעליות ובמישור בקצב שמותיר את רוב התנועה מאחוריה. ברוב המקרים הסתפקנו במצב התכנות הרגוע ביותר לצורך נסיעה בתנאי יומיום.

הטווח המוצהר די אופטימי, כצפוי. משטחי הזכוכית הגדולים מכניסים לא מעט חום לתא ואפשר לשער שעם מזגן מסביב לשעון בקיץ הישראלי, שנמתח לאורך עשרה חודשים, הטווח הריאלי יעמוד על 450-500 ק"מ. הרכב גם תומך בטעינה אולטרה־מהירה, בהנחה שתצליחו למצוא מטען הולם בישראל. את פינת היעילות האנרגטית סוגרת מערכת יעילה למיחזור אנרגיית הבלימה, כולל אפשרות לבלימה מלאה ללא שימוש בדוושת הבלמים.

על הכביש

הסמארט For2 המקורית מ־1998 צוידה במנוע בנזין קטנטן אבל היא שקלה 730 ק"ג בלבד כך שהרגישה די זריזה בנהיגה. לשם השוואה, הסמארט 5 עם הסוללה הגדולה שוקלת 2.33 טונות לפני נוסעים ומטען, וקרוב ל־3 טונות כשהיא בעומס מלא.

זהו אתגר לא קטן למהנדסי השלדה וברוב המקרים הם עמדו בו. תחושת ההיגוי מרגישה די מדויקת ומאוזנת ומרכז הכובד הנמוך יחסית מרסן את נטיית הגוף בפניות מהירות. עם זאת, ניסיונות לבצע העברות משקל חדות על כבישים מתפתלים עלולים לטלטל את המרכב. כדאי להישאר בתוך אזור הנוחות ה"משפחתי" של הרכב. מנגד, היציבות הכיוונית במהירויות גבוהות טובה וקל לשייט עם הרכב למרחקים ארוכים. המתלים מנטרלים ביעילות מהמורות עירוניות במהירויות בינוניות, אבל סדרת מהמורות בין־עירוניות עדיין מקפיצה את המשקל הנכבד. זו בעיה מוכרת בכלי רכב חשמליים נטולי מתלי אוויר.

מחיר

המחיר של סמארט 5 בגרסת הבסיס (סוללה של 75 קילוואט וטווח של 465 ק"מ) מתחיל כבר ב־230 אלף שקל. הדגם עם הסוללה הגדולה עולה 260 אלף שקל, והגרסה המפוארת, עם אבזור יוצא דופן, עולה 280 אלף שקל. אלה מחירים בטריטוריה של טסלה Y. כך או כך, מי שיגלה פתיחות כלפי העיצוב ימצא שהמכונית משלבת איכויות של מותג פירמיום גרמני עם מחיר "סיני", לצד החסינות בפני מחירי הדלק המטפסים. מ־0 ל־100 קמ"ש.

חלק מהמתחרות

XPENG G9 2026

מ־260 אלף שקל לגרסה כפולת המנועים של G9 המחודש. הרכב גדול מהסמארט ובעל תא נוסעים מרווח ומפואר. מנוע בהספק 351 כ"ס וטווח נסיעה של עד 502 ק"מ

XPENG G9 2026 / צילום: יח''צ

זיקר 7X

263 אלף שקל לגרסת לונג ריינג' של זיקר 7X. ממדים דומים לסמארט, תא נוסעים מפואר, מרווח ושמרני. מנוע בהספק 422 כ"ס וטווח של עד 610 ק"מ