לבנון מכריזה על גירוש משמרות המהפכה. עד כמה זה משמעותי?

ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם הורה לגורמי הביטחון למנוע כל פעילות צבאית בידי משמרות המהפכה האיראניים במדינה. לדבריו, כל מי שיימצא, ייעצר ויגורש. לבנון גם חזרה לדרוש ויזה מכל אזרח איראני שמעוניין להיכנס ללבנון.

עם זאת, למרות ההצהרות - לבנון לא עושה הרבה בפועל כדי להשליט את המונופול שלה על האלימות, וגם תהליך פירוק חיזבאללה מנשקו התקדם בעצלתיים עד כה.

לבנון היא מדינה שלא ידועה בשלטון המרכזי החזק שלה, ובמשך למעלה מ-20 שנה חיזבאללה שלט ללא עוררין בדרום לבנון, בנוסף להשפעה הניכרת שלו בפוליטיקה הלבנונית הדמוקרטית, כגוף הצבאי הלא-מדינתי החזק בעולם. אך בשנים האחרונות, ובייחוד מאז מתקפת הביפרים ומבצע "חיצי הצפון" שהוציא את חיזבאללה משיווי-משקל ופגע בו אנושות, כולל חיסול המזכ"ל המיתולוגי שלו חסן נסראללה, מעמדו בלבנון נחלש משמעותית.

גם בשנה האחרונה, ותחת לחץ אמריקאי כבד, צבא לבנון פשט על מצבורי נשק של חיזבאללה ואף החל להחליף את מוצביו בדרום לבנון לצד הנקודות השולטות בגבול שצה"ל עוד לא נסוג מהם. אך עימות ישיר לא היה, ולמרות הכרזות על ריכוז הנשק בידי המדינה הלבנונית - מעט מאוד מעשים נעשו לצורך כך בפועל.

כעת, משחיזבאללה הצטרף למערכה לצד איראן, וצה"ל פתח נגדו במערכה בעומק שטח לבנון, נוצר לחץ גדול עוד יותר על לבנון להחליש את איראן ואת גרורותיה בפוליטיקה הלבנונית. זו, כנראה, אחת הסיבות שהובילו להצהרה האחרונה של ראש ממשלת לבנון סלאם שמשמרות המהפכה האיראניים - הכוח הצבאי של המשטר האיראני שפועל ברחבי המזרח התיכון ומפעיל את ה"פרוקסים" שלו כמו חיזבאללה - יוצאו מחוץ לחוק.

"לבנון היא לא מדינה"

עם זאת, פרופ' אייל זיסר, מזרחן מאוניברסיטת תל אביב ומומחה לסוריה וללבנון, אומר כי הוא "נוטה לפקפק בכל הדיווחים האלה, כי הם פחדנים ורק מדברים". הוא מספר כי "היו דיווחים שהם עצרו אנשים עם נשק, לא אמרו שאלה אנשי חיזבאללה, בלבנון לכל אחד יש נשק בבית. האיראנים עושים בלבנון מה שהם רוצים מאז ומעולם, לא ראיתי שממשלת לבנון עושה משהו פעיל".

פרופ' אייל זיסר / צילום: שחר שחר, דוברות אונ' תל אביב

גם מאז ההחלטה לאסור על חיזבאללה לשאת נשק ולהשיב את הזכות לשאת נשק אך ורק למדינה הלבנונית, "בכלל לא מדברים על חיזבאללה. היה נאום של נעים קאסם (מזכ"ל חיזבאללה לאחר חיסול נסראללה, ע"א), ואחריו הממשלה לא דיברו על חיזבאללה ישירות אלא רק בצורה כללית".

פרופ' זיסר משתמש במילים קשות ואומר כי "זו המהות של לבנון לא לעשות שום דבר ורק לסמוך על אחרים". מבחינתו "לבנון היא לא מדינה, כל אחד דואג לאינטרסים שלו. אז למה שמישהו יעז להיות גיבור? הם מעדיפים שישראל תעשה להם את העבודה".

מהצד השני, נראה כי זה בדיוק מה שקורה. ישראל הודיעה לאחרונה על פינוי חלקים עצומים מהפרבר הדרומי (ה"דאחיה") של ביירות, המעוז הראשי של חיזבאללה, וכבר עלו סרטונים לרשת של פקקי תנועה ביציאה מביירות. לגבי זה אומר זיסר: "צריך להכות את חיזבאללה. מה הם יעשו בפועל? נגלה בהמשך".