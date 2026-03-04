ספרד לצד טהרן: "מלחמה לא חוקית. נאיבי לחשוב שפצצות יפתרו סכסוך"

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז החריף היום (ד') את העימות מול ארה"ב, וישירות מול הנשיא דונלד טראמפ, כשביקר בחריפות את המלחמה נגד איראן והצהיר כי ארצו "אינה מפחדת" מאף מדינה אחרת, ולא תשנה את עמדתה "בשל הפחדות". "אנחנו אומרים לא לדריסת החוק הבינלאומי שמגן על כולנו, לא לפתרון של סכסוכים בעזרת פצצות, אנחנו אומרים 'לא למלחמה'", ציין.

סנצ'ז, המוביל ממשלת סוציאל-דמוקרטית התלויה במפלגות שמאל קטנות כדי להישאר בשלטון, אמר היום בהצהרה מיוחדת כי לא ניתן להגיב לאי-צדק אחד על ידי אי-צדק אחר. הוא הוסיף כי המלחמה מנוגדת לחוק הבינלאומי, וכי ממשלתו "תבחן" מה היא יכולה לעשות כדי להתמודד עם איומים כלכליים מצד ארה"ב. ספרד גירשה מטוסים אמריקאים מבסיסים במדינה מתחילת המלחמה, וסנצ'ז גינה בחריפות את מה שהגדיר כ"התקפה חד צדדית" מצד ישראל וארה"ב נגד איראן. הוא השווה את התנגדותו למלחמה הנוכחית להתנגדותו למלחמה בעזה.

ההצהרה לתקשורת פורסמה אחרי שאתמול הביע טראמפ את חוסר שביעות רצונו מהספרדים. "הם אנשים טובים, אבל יש להם הנהגה גרועה", אמר. הנשיא האמריקאי ציין כי הורה לשר המסחר לנתק את כל הקשרים המסחריים עם ספרד, אך לאחר מכן אמר כי אמברגו הוא "אפשרות". סנצ'ז כבר התעמת עם טראמפ בחודשים האחרונים סביב ההוצאה הלאומית הנמוכה על הביטחון, כאשר החליט כי ספרד לא תוציא כ-5% מהתקציב שלה על תחום הביטחון, בניגוד ליתר 30 החברות בנאט"ו, כולל ארה"ב. ספרד באופן היסטורי היא אחת מהמדינות שבהן ההוצאה הביטחונית היא הקטנה ביותר.

ספרד יכולה להרשות לעצמה לאיים

ספרד יכולה להרשות לעצמה לאיים על ארה"ב, בין היתר משום שהיא חברה בשוק המשותף האירופי. מנהיגי האיחוד האירופי הביעו בעבר התנגדות לכל סנקציות שיוטלו על אחת מ-27 המדינות החברות בגוש. עקרונות של סולידריות הדדית וסחר חופשי יכולים לשמש כנימוק לאיחוד האירופי להגיב לסנקציות על מדינה אחת באיחוד כאילו מדובר במלחמת סחר בין הגושים. זאת, בין היתר, משום שכל סמכויות הסחר הבינלאומי הועברו לניהול בריסל. עד כה, ארה"ב או מדינה אחרת לא הטילו אמברגו על מדינה אחת מבין 27 המדינות החברות באיחוד, כפי שטראמפ איים לעשות.

סיבה נוספת לכך שספרד מרגישה בטוחה ובלתי תלויה בארה"ב היא העובדה שהבנק המרכזי האירופי תומך במשך שנים באג"ח הספרדי והאיטלקי, על ידי תוכניות רכש שלהם במאות מיליארדים. פעולה זו מנעה מהחוב הלאומי של ספרד להסתחרר ולצאת מידי שליטה, על ידי יצירת ביקוש מלאכותי לאג"חים אלו. זאת, למרות שהחוב הלאומי של ספרד עומד על 101%. "עצם תוכנית הרכש מעודדת גורמים חיצוניים לקנות אג"ח ספרדי במחשבה כי פרנקפורט (מקום הבנק המרכזי האירופי) תעשה כל מה שדרוש כדי למנוע חדלות פירעון מספרד", כתב האנליסט רובין ברוקס.

בעבור המנהיג הספרדי, הנמצא במרכז חקירות שחיתות משפחתיות ומעמדו הפוליטי רעוע ותלוי בגחמות של שותפים, ההתייצבות מול טראמפ היא הזדמנות לחזק את מעמדו בציבור. המלחמה באיראן אינה פופולרית, ובמדינה עדיין מסתכלים על ההצטרפות למלחמה בעיראק כמעין "טראומה לאומית" שהובילה המפלגה השמרנית. אז, תנועת "לא למלחמה" סייעה למרכז-שמאל להשתלט על המדינה בבחירות, מול התמיכה של השמרנים בבוש ובארה"ב. "לחשוב שניתן לפתור סכסוכים באמצעות אלימות היא נאיביות", אמר סנצ'ז.

ההצהרות החריפות מפלגות למעשה את האיחוד האירופי בנוגע למלחמה באיראן, ושוברות את החזית המאוחדת שהפגין עד כה בענייני סחר. ספרד וצרפת גינו את המלחמה והגדירו אותה כבלתי חוקית, בעוד גרמניה וקומץ מדינות אחרות הביעו תמיכה באמריקאים. חילוקי הדעות הפכו לגלויים אתמול במהלך ביקור קנצלר גרמניה בבית הלבן. הקנצלר פרידריך מרץ הצטרף לגינוי של טראמפ על כך שספרד אינה מוציאה מספיק על ביטחון, גיבה את דרישתו של הנשיא האמריקאי ואמר כי "נצטרך לשכנע את ספרד לעשות זאת".