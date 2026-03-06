עליות באסיה; בורסת הונג קונג קופצת בכ-1.5%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:30

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעליות. מדד הניקיי עלה בכ-0.6%, בורסת שנגחאי התקדמה בכ-0.3%, הקוספי ננעל ביציבות והבורסה בהונג קונג מטפסת בכ-1.6%.

וול סטריט

בוול סטריט, בתום יום סוער, המסחר ננעל בירידות - אם כי ירידות מתונות באופן משמעותי לעומת אלו שנרשמו בפתח יום המסחר, בשיעורים של עד 2.5%. ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.6%, הנאסד"ק ירד בכ-0.3% והדאו ג'ונס נפל בכ-1.6%. הירידות באו במקביל לעליות חדות שנרשמו במחירי הנפט, בעקבות תקריות במהלכן נפגעו מכליות בעת חצייתן את מיצרי הורמוז (ראו הרחבה תחת סעיף 3).

גל מכירות במניות השבבים דחף את שוקי המניות לרמות הנמוכות ביותר שנרשמו השנה, בעוד מחירי הנפט זינקו והאג"ח הממשלתיות נחלשו, על רקע כותרות המצביעות על החרפה במלחמה באיראן ובמזרח התיכון.

בנוסף, העיב על המסחר דיווח של של בלומברג כי ארה"ב שוקלת לחייב קבלת היתרים למכירת שבבי בינה מלאכותית. SOXX , מדד של ענקיות שבבים, צנח בכ-2.8%, אך בהמשך מחק את חלק מהירידות ונחלש בכ-1.5%.

כל הסקטורים במדד ה-S&P 500 ירדו מלבד סקטור האנרגיה . גם מניות הבנקים נחלשו, כאשר המשקיעים ממשיכים לבחון את החששות סביב שוק האשראי הפרטי ואת החולשה בקרב חברות התוכנה. בתוך כך, בנק ההשקעות מורגן סטנלי הודיע כי יבצע סבב פיטורי עובדים.

מניית ברודקום זינקה, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות בליל יום רביעי - יצרנית השבבים דיווחה על צמיחה של 29% בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם למניה של החברה, שעמד על 2.05 דולר, והכנסות של 19.31 מיליארד דולר, היו גבוהים מציפיות האנליסטים לרווח של 2.03 דולר למניה והכנסות של 19.18 מיליארד דולר. גם תחזית ההכנסות לרבעון הנוכחי עלתה על ההערכות.

גרג אייבל, יורשו הנבחר של וורן באפט בברקשייר האת'וויי , רכש מניות של החברה בכ־15 מיליון דולר מכספו האישי. כך לפי דיווח רגולטורי. בנפרד, החברה החלה גם ברכישה עצמית של מניות (buyback) - צעד שמסמן שינוי מסוים לעומת התקופה האחרונה, בה באפט נמנע מביצוע רכישות חוזרות. אייבל הסביר כי לברקשייר קיימת מדיניות ארוכת שנים לבצע רכישות כאלה כאשר ההנהלה סבורה שהשווי הפנימי של המניה גבוה ממחיר השוק, והוסיף כי ההחלטה התקבלה בהתייעצות עם באפט.

בגזרת הישראליות בוול סטריט:

מניית וויקס שוב זינקה אתמול - שלשום, הדוחות הכספיים וההודעה על השקעה של 250 מיליון דולר בחברת האינטרנט הקפיצו אתמול את המניה בנאסד"ק ב-12.7% למחיר של 83.78 דולר, שמשקף לחברה שווי של כ-4.7 מיליארד דולר. החברה הודיעה על כך שתקצה עד 1.75 מיליארד דולר לרכוש מניות של עצמה (כחלק מתוכנית קיימת עליה הודיעה בעבר) - בדרך של מעין מכרז. בעלי המניות יוכלו למכור לחברה את המניות במחירים של 80-92 דולר, כאשר ההצעה פתוחה עד ה-1 באפריל.

מניית סטרטסיס נפלה במסחר בוול סטריט, לאחר שהחברה, יצרנית מדפסות תלת־ממד, פרסמה את דוחות 2025. החברה סיימה את השנה עם הכנסות של 551 מיליון דולר, ירידה בהשוואה ל-572 מיליון דולר ב-2024, ועם גידול ב-EBITDA המתואם ל-28.5 מיליון דולר, לעומת 26 מיליון דולר ב-2024. החברה צופה חזרה לצמיחה ב-2026, עם הכנסות של 565-575 מיליון דולר, וה-EBITDA יהיה דומה ל-2025 ויסתכם ב-25-30 מיליון דולר.

אמש, דווח כי מנכ"ל טבע ריצ'רד פרנסיס מכר השבוע מניות בסך כולל של 14.3 מיליון דולר, במחיר ממוצע של כ-32.36 דולר למניה; זאת, בהמשך למימושים עליהם דווח לפני כשבועיים, בהיקף של כ-15.4 מיליון דולר. גם במקרה הנוכחי, מדובר במכירה עיוורת - כלומר, מועדי המכירה וההיקף נקבעים מראש. המניות שנמכרו הן מניות חסומות שהבשילו.

בגזרת המאקרו: בצהרי היום, יפורסם בארה"ב דוח התעסוקה החשוב, לאחר שבימים האחרונים, מספר נתונים העלו כי ייתכן שהחולשה בשוק העבודה מתחילה להתמתן (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת שוק המט"ח המקומי, השקל מתחזק הבוקר בכ-0.3% מול הדולר, כאשר שער הדולר-שקל עומד על 3.08 שקלים.

בעולם, הדולר בדרך לשבוע הטוב ביותר שלו זה יותר משלוש שנים, לאחר שהתקיפה האמריקאית באיראן הובילה לבריחה של משקיעים לנכסי חוף מבטחים. מדד הדולר (DXY) עלה בכ־1.6% מתחילת השבוע, ואם העליות יישמרו, יהיה זה השבוע החזק ביותר של המדד מאז ספטמבר 2022.

העלייה בדולר מגיעה לאחר תקופה של חולשה יחסית שנגרמה בין היתר מאי־ודאות במדיניות הכלכלית בוושינגטון ומהציפיות שהפד עשוי להוריד ריבית במהלך השנה. עם זאת, ההסלמה במזרח התיכון החזירה את הביקוש לדולר כנכס בטוח בתקופות של מתיחות גיאופוליטית, מה שמחזק את המטבע האמריקאי מול מטבעות מרכזיים אחרים.

במבט על שוק הנפט, המחירים שבו לזנק אתמול וקפצו בשיעור חד של עד 6.5%. מוקדם יותר השבוע, החששות בנוגע לאספקה נרגעו לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ארה"ב תספק ביטוח סיכונים וליווי ימי לאוניות החוצות את מצר הורמוז, אך הפגיעה בתשתיות ובמכליות באזור החזירה את המתיחות לשוק. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות של עד 0.5%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-80 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-85 דולר.

חברת ביטוח האשראי Coface מזהירה שמחיר חבית נפט עלול לזנק ל־147 דולר, ובכך לשבור את שיא כל הזמנים שלו, שנרשם ב־2008. להערכת Coface, גם ללא פגיעה פיזית ישירה באספקת האנרגיה, עצם האיום על מיצרי הורמוז (שדרכו עוברת 20% מצריכת הנפט העולמית) הופך את המשבר לאירוע בעל השפעה מאקרו־כלכלית, שחורגת הרבה מעבר לשוק הנפט. הזינוק השבוע מסיים, לדברי Coface, תקופה של עודף היצע. "חוסר הוודאות לגבי ביטחון האספקה חוזר לקדמת הבמה ומאיים לדחוף את המחירים לרמות תלת־ספרתיות", הם מוסיפים.

עד כמה עליית מחירי האנרגיה בעולם תשפיע על האינפלציה בישראל? שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט, מעריך שהיא תהיה מתונה מאוד, בעיקר דרך מחירי הדלק בטווח הקצר. להערכתו, מחיר הדלק במרץ יעלה ב־3%־4%, אך הוא מוסיף שהאומדן עשוי להשתנות עד סוף החודש, מועד קביעת המחיר לאפריל. "מדובר בתרומה של 0.07%־0.1% בלבד למדד מרץ", מציין קצביאן ומסביר כי ההשפעה המתונה היא בשל מספר סיבות, חלקן טכניות, כמו מרכיב גבוה של מיסוי במחיר הדלק בישראל.

"לגבי אפיקים אחרים, ההשפעה של עליית מחירי האנרגיה מתונה יחסית", הוא אומר. כך למשל החשמל, שחלק גדול ממנו מיוצר ממקורות מקומיים. עם זאת, קצביאן מציין כי "מצב שונה עשוי להיווצר אם השקל ירשום מגמה מתמשכת ניכרת של היחלשות עקב המלחמה", בניגוד למגמה עד כה. "מצד השני, תרחיש של נפילת המשטר באיראן ומעבר למשטר פרו־מערבי שיחזיק מעמד לאורך זמן, עשוי למתן באופן מבני את מחירי האנרגיה (לא באופן חד מדי)".

מחירי הזהב ירדו אתמול ביותר מ־1% לרמה של 5,065.30 דולר לאונקיה, לאחר ששר הפנים של ארה"ב קרא לחברות אמריקאיות לנצל את עתודות הזהב של ונצואלה, מהלך שעשוי להגדיל את ההיצע בשוק. הבוקר, מחיר הזהב עולה בכ-0.7% לרמה של 5,120 דולר. אחת הסיבות להיחלשות הזהב לאחרונה היא מגמת ההתחזקות של הדולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך לאבד גובה הבוקר ונסחר סביב 70 אלף דולר. זאת, לאחר שמוקדם יותר השבוע, הוא נסחר סביב 73 אלף דולר - רמתו הגבוהה ביותר מזה כחודש.

שוק החוב האמריקאי

הלחימה באיראן השפיעה גם על שוקי החוב העולמיים, והובילה השבוע לעליות בתשואות איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב. כך למשל, תשואת האג"ח ל־10 שנים עמדה ביום ה' על 4.13%, לעומת כ־3.97% בסוף השבוע שעבר, לפני התקיפות הראשונות באיראן. עליית התשואות מגיעה, בין היתר, על רקע ההבנה המחלחלת שמחירי נפט גבוהים יותר עלולים ליצור לחץ אינפלציוני, ולהשפיע על תוואי הריבית בארה"ב.

ב־Yahoo Finance ציטטו את הכלכלן תיירי וויזמן מ־Macquarie שאמר כי מלחמה קשורה לזעזועים שליליים בהיצע, והוסיף: "ה'כלבים' של המלחמה עלולים לנשוך את היד של הבנקים המרכזיים, כאשר יחד עם הסיכוי לאינפלציה מחודשת, יכולים להגיע איתותי מדיניות מוניטרית ניציים יותר".

מאקרו

לקראת פרסום דוח התעסוקה בארה"ב בצהרי היום, נתונים חדשים הראו אתמול כי מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה מתייצב סמוך לאחת הרמות הנמוכות ביותר בשנה האחרונה, מה שמעיד על סביבת פיטורים נמוכה יחסית. מספר המפוטרים ירד ל-48 אלף וזאת לעומת 100 אלף בחודש שעבר, ירידה של 55%. בנוסף, מספר מקבלי האבטלה נותר על 213 אלף, פחות מהצפי.

דוח התעסוקה שיתפרסם היום צפוי להראות כי קצב הגיוס התמתן בחודש האחרון לאחר נתון חזק בינואר, בעוד שיעור האבטלה נותר יציב. ככל שהנתון יהיה חזק יותר - כך טוב יותר, לאור העלייה בציפיות האינפלציה בעקבות מחירי האנרגיה," אמרו בדסק של מורגן סטנלי,בהובלת אנדרו טיילר. "נתון חלש יותר יגביר את הציפיות להורדת ריבית, אך בטווח הקצר קיים סיכון לסטגפלציה".

בנוסף, דוח שפרסמה חברת ההשמה האמריקאית Challenger, Gray & Christmas לחודש פברואר העלה כי במהלך החודש המשיכה לבלוט מגמה של האטה בפיטורים המתוכננים וכן בגיוסי העובדים.

צ'אלנג'ר, אשר עוקבת אחר פעילות של מעסיקים גדולים בארה"ב, מסרה כי החברות הודיעו על כ-48 אלף קיצוצי משרות במהלך החודש - ירידה של 55% לעומת ינואר וצניחה של 72% לעומת אותו החודש אשתקד. מתוך הקיצוצים, מגזר הטכנולוגיה ריכז את הנתח הגדול ביותר, עם עלייה של 51% לעומת פברואר 2025. בינה מלאכותית צוינה כגורם המניע ל-10% מהצמצומים.

במקביל, תוכניות הגיוסים קפצו ב-140% לעומת הנתון הנמוך של ינואר, אך היו נמוכות ב-63% לעומת פברואר 2025. תוכניות הגיוסים מתחילת השנה ירדו ב-56% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.