גם בנק ירושלים מצטרף לאזהרות בתחום הנדל"ן

"אי הוודאות עקב מצב המלחמה והגידול בנטל החוב כתוצאה מעליית הריבית בשנים האחרונות, העלו את פוטנציאל הסיכון באשראי לנדל"ן", מזהיר בנק ירושלים בדוחות הכספיים לשנת 2025, מה שהוביל את הבנק לזינוק בהפרשות להפסדי אשראי ל-1.06% בשנה האחרונה לעומת 0.13% "טרום המלחמה".

● האזהרה החמורה לשוק הנדל"ן שמסתתרת בדוחות חברת האשראי

● כמה זה ביליון? שיתוף פעולה הוא נס מבצעי ולוגיסטי גם כשכולם דוברי אנגלית

בכך מצטרף בנק ירושלים לאזהרות בתקופה האחרונה בתחום, כולל גם של חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה, שהזהירה בדוחותיה גם היא כי "בחודשים האחרונים מסתמנת התממשות של גורמי הסיכון בתחום הנדל"ן, הן בפעילות האשראי לעסקים של החברה ובמידה מועטה יותר, בתחום ליווי הפרויקטים לבניה... אשר הביאו לשחיקה מהותית ברווחיות של יזמי הנדל"ן, קבלני הביצוע ויתר הגורמים בענף, ולעיכובים מהותיים בהשלמת פרויקטים...

"השחיקה המתמשכת ברווחי היזמים והקבלנים הביאה שורה של חברות בענף להיכנס לקשיים תזרימיים ואף לחדלות פירעון. נרשמה עליה בשיעור בקשות חדלות הפירעון המוגשות על ידי יזמי נדל"ן ובשיעורי חזרות השיקים בתחום".

"ירידה חדה במכירות דירות"

בבנק ירושלים מוסיפים כי ה"תמורות בשוק הנדל"ן באות לידי ביטוי בירידה חדה במכירות דירות על ידי קבלנים וירידה במחירי הדירות, בדגש על אזור המרכז". כזכור, היקף מכירת הדירות של הקבלנים ירד בשנה האחרונה ב-25% לכ-85 אלף דירות, מה שמהווה שפל של 20 שנה.

עוד מציינים בבנק באופן ספציפי על תחום המשכנתאות, כי "בשנת 2025 נרשמה מגמת עלייה בשיעורי הכשל ובשיעורי הפיגורים". לפי הבנק, מתוך 10.6 מיליארד שקל של משכנתאות שלקח הציבור, 191 מיליון שקל הוא "אשראי בעייתי", כלומר כ-1.8%, אך למרות זאת אין עליה בבנק ב'מחיקות', כלומר חובות שלא משולמים, וזאת "בשל העובדה שיכולת מימוש הביטחון היא גבוהה" - כלומר האפשרות לקחת את הדירה מהרוכש. אגב, בשנת 2022 היה מדובר רק על 1% מתיק האשראי של הבנק, 116 מיליון שקל. כלומר זינוק של 65% תוך שלוש שנים בלבד.

בבנק ירושלים מציינים אף את תמהיל הלקוחות שלהם וחושפים כי המגזר החרדי מהווה 22% מנוטלי המשכנתאות אצלם, הציבור הערבי והדרוזי 37% והציבור הכללי 41%.

ובכל זאת, בנק ירושלים בניהולו של יאיר קפלן, מסכם את שנת 2025 עם רווח שיא של 194.6 מיליון שקל, זינוק של 26% בשנה אחת. כמובן, המספרים הללו לא מתקרבים לאלה של הבנקים הגדולים. שם דיווחו רק השבוע שני הבנקים הגדולים בישראל, לאומי ופועלים, על רווח של 10 מיליארד שקל כל אחד. מזרחי טפחות דיווח על רווח של 5.6 מיליארד שקל בשנת 2025.

התשואה להון של בנק ירושלים אמנם טובה בהחלט בפני עצמה ועומדת על 12.6%, אך גם כאן היא רחוקה מ-15%-17% שהציגו הבנקים הגדולים.

היקף האשראי של בנק ירושלים (כולל ליווי בניה, הלוואות מסחריות מגובות נדל"ן ותיקי מוסדיים) הסתכם ב-16.5 מיליארד שקל, עליה של 5% בשנה האחרונה.

במקביל, בנק ירושלים ממשיך לנסות ולמשוך אליו לקוחות בתחום הפיקדונות. כזכור, הבנק הציע ריבית של 6% לתקופה של שנה וחצי (כלומר ריבית של 4% לשנה). לא מדובר בריבית גבוהה במיוחד ביחס לחלופות אחרות בשוק כמו קרנות כספיות ואג"ח סולידיות, אך ביחס למערכת הבנקאית זו ריבית שגבוהה ב-0.5%-1%. אלא שצריך לזכור שעל פי בנק ישראל רוב הכסף של הציבור לא 'ננעל' לתקופה כזו, הציבור מעוניין לשמור את הכסף נזיל ורוב הפיקדונות הם לטווחים של עד חצי שנה.

בכל מקרה, על רקע הזה היקף הפיקדונות של בנק ירושלים צמח בשנה האחרונה ב-3% לסכום של 18.3 מיליארד שקל.

מניית בנק ירושלים עלתה בשנה האחרונה ב-31% והבנק נסחר לפי שווי של 1.6 מיליארד שקל. לשם השוואה, מדד ת"א בנקים 5 קפץ בשנה האחרונה ב-55%.