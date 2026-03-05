חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב ייפתח היום על רקע ההנחיה להקלות במשק, ההתאוששות בבורסות אסיה והעלייה המחודשת במחירי הנפט.

ההנחיות של פיקוד העורף הוקלו אמש, מה שייכנס לתוקף היום בשעה 12:00. ניתן להגיע למקום העבודה אם יש בו מרחב מוגן תקני, ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים, ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, ואין לקיים פעילויות חינוכיות.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט ללא השפעה על המדדים המובילים, שכן פער הארביטראז' הכולל עומד על 0%. אלביט מערכות צפויה לפתוח את היום בעלייה של כ-2.1%, בעוד טאואר צפויה לרדת בכ-3%.

החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר ירידות של עד 0.5%, לאחר שאתמול הבורסה בניו יורק סיכמה יום ירוק. הירידות מגיעות במקביל לקפיצה המחודשת שנרשמת הבוקר במחירי הנפט, אחרי שאתמול נרשמה הפוגה בעליות החדות שנרשמו בימים האחרונים. מחיר חבית נפט מסוג ברנט נע כעת סביב 84 דולר.

באסיה, נרשמת התאוששות בבורסות המרכזיות, כאשר הבולטת מכולם היא הבורסה בסיאול, שעושה קאמבק חד וקופצת בכ-10%, לאחר שאתמול צללה בכ-12% וסיכמה את היום הגרוע ביותר שלה מאז ומעולם. SK Hynix וסמסונג אלקטרוניקס, שתי השחקניות המרכזיות הדרום־קוריאניות בתחום השבבים, מזנקות בשיעורים דו־ספרתיים. במקביל, הבורסה בטוקיו מטפסת בכ-1.5%, בורסת הונג קונג עולה קלות בכ-0.1% ובורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.5%.

אחרי חופשת חג פורים, המסחר בבורסה בת"א התחדש אתמול וננעל במגמה מעורבת, בסיומו של יום תנודתי. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.5%. מדד הביטוח הוביל את העליות בקרב המדדים הענפיים והתחזק בכ-3.8%. אחריו, בלטו לחיוב מדד ת"א־מניב חו"ל ומדד הפיננסים, עם עליות של כ-2.2% וכ-1.1%, בהתאמה. מנגד, את הירידות הובילו מדדי הבנקים והבנייה, שנחלשו שניהם בכ-1.7% ובכ-0.5%, בהתאמה. מחזור המסחר בשוק המניות היה גבוה במיוחד והסתכם בכ-8.2 מיליארד שקל.

מניית ג'י סיטי הובילה במדד ת"א 125 אתמול, עם עלייה של כ-9%. כך, המניה השלימה זינוק של כ-25% מתחילת השבוע. מנגד, מניית יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן הובילה את הירידות במדד ונפלה בכ-7%.

במדד ת"א 35, החברה הביטחונית אלביט מערכות הפכה לחברה הישראלית עם השווי הגבוה ביותר - והשנייה בגודלה בבורסה כולה אחרי פאלו אלטו , שהצטרפה למסחר לאחרונה. החברה הוסיפה לשווי שלה כמעט 12 מיליארד שקל ובעל השליטה מיקי פדרמן הרוויח "על הנייר" כ-5 מיליארד שקל ביומיים בלבד.

מניות השבבים הדואליות, קמטק טאואר ונובה סיימו את היום באדום בעקבות הירידות שנרשמו בסקטור השבבים בוול סטריט ביום שלישי. גם ענקית הפארמה טבע סיימה את היום בטריטוריה שלילית. מנגד, מניות התוכנה הישראליות התרוממו עקב ההתאוששות שנרשמה במניות התוכנה בוול סטריט, כאשר בלטו לחיוב מלם תים , מטריקס , וואן טכנולוגיות ונייס .

הירידה במדד הבנקים התרחשה לאחר שבנק לאומי , הגדול מבין הבנקים במונחי שווי שוק, פרסם את תוצאותיו הכספיות לשנת 2025. הבנק רשם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות שלו של 10.3 מיליארד שקל, עלייה של 5% ביחס לשנת 2024, אז עמד הרווח הנקי על 9.7 מיליארד שקל.

בסיכום 2025, התשואה על ההון שהציג לאומי עמדה על 15.8%, זו ירידה ביחס לשנה הקודמת אז הסתכמה ב-16.9%. הירידה נובעת מכך שלבנק יש עודפי הון עצומים של 10 מיליארד שקל, אך הוא מוגבל בהיקף הדיבידנד שהוא יכול לחלק בשל הוראות הרגולטור. אלה "צרות של עשירים" ואם מנטרלים את עודפי ההון של הבנק, התשואה על ההון בפועל היתה עומדת על 17.9%.

הבוקר, בנק הפועלים פרסם את הדוחות הכספיים שלו והציג רווחי שיא לשנת 2025. הבנק רשםרווח נקי של 9.8 מיליארד שקל בשנת 2025. על פניו, מדובר בזינוק חריג של 28% ביחס לרווח הנקי אשתקד, שעמד על 7.6 מיליארד שקל והושפע מרישום חד פעמי של תוכנית ההתייעלות בבנק, בסך של כ-597 מיליון שקל.

בבנק ציינו כי הרווח הנקי עלה בסיכום השנה שעברה, בזכות העלייה ברווח המימוני ובעמלות. נציין כי סביבת הריבית הגבוהה במשק פועלת לטובת הבנקים, וכך גם חגיגת העליות בבורסה, שמסדרת להם גידול בעמלות. הבנק גם רשם הכנסות מסים בסך של כ-300 מיליון שקל, בגין תחילת פירוק חברת הבת הפועלים שוויץ. בנוסף, חלה ירידה בהוצאות התפעוליות בשנה שחלפה, הודות להתחלת יישום תוכנית ההתייעלות כאמור, וכן הודות ליישום מהלכי ריסון הוצאות. מנגד, חל גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי בהשוואה לשנת 2024.

החל מהיום, כדי לסייע לסוחרים שירצו להגיב לאי וודאות או לאירועים קיצוניים בשווקים, הבורסה בת"א משיקה, פקיעה יומית של אופציות על מדד ת"א 35, כך נודע לגלובס. עד כה, הפקיעה התרחשה בשלושה מתוך חמשת ימי המסחר (שני, רביעי ושישי), כאשר האופציות פוקעות בשער של פתיחת אותו יום. בעבר הלא רחוק, התרחשה רק פקיעה אחת מדי שבוע.

המשמעות של מעבר לאופציות שיפקעו בכל יום מסחר היא שלסוחרים ולמשקיעים מתוחכמים יהיה כלי נוסף כדי להגיב לאירועים מאקרו כלכליים (אינפלציה, החלטת ריבית) או גיאו-פוליטיים (מלחמה, מכסים). מהבחינה הזו, המלחמה הנוכחית מול איראן היא הדוגמה הקלאסית לרצון של משקיעים להגיב מיידית לאירועים והכלי של אופציות יאפשר להם עוד אפשרות תגובה.

וול סטריט סיכמה את יום המסחר החולף בעליות שערים. מדד הנאסד"ק קפץ בכ-1.3%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.8% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.5%.

העליות בוול סטריט נתמכו על־ידי שני גורמים מרכזיים. הראשון, הוא ההפוגה בעליות החדות שנרשמו במחירי הנפט מתחילת השבוע - אלו נעו לאורך יום המסחר בתנודתיות בין מגמת יציבות לירידות קלות. ההפוגה הגיעה אחרי ששר האוצר האמריקאי הצהיר כי ארה"ב צפויה להוציא "סדרה של הכרזות" לגבי מהלכים שמטרתם לתמוך בזרימת הנפט במפרץ הפרסי. זאת, לאחר שביום שלישי, הנשיא טראמפ הצהיר כי ארה"ב תספק ביטוח מפני סיכונים לכל הספינות החוצות את מיצרי הורמוז.

הגורם השני הוא נתוני מאקרו מעודדים שפורסמו אתמול בארה"ב. דוח התעסוקה של ADP לחודש פברואר הצביע על תוספת משרות גדולה מן הצפוי בקרב החברות הפרטיות. נוסף על כך, מדד מנהלי הרכש של ה-ISM במגזר השירותים הצביעה על צמיחה גדולה מן הצפוי בחודש פברואר (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

בגזרת מדיניות הסחר של ארה"ב, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר שהמכסים הגלובליים בשיעור 15% עליהם הכריז הנשיא דונלד טראמפ לאחרונה ייכנסו לתוקף כבר במהלך השבוע הנוכחי. בראיון ל-CNBC, הוסיף בסנט כי להערכתו שיעורי המכס בארה"ב יחזרו בקרוב בפועל לרמות שבהן עמדו לפני שבית המשפט העליון פסל את צעדי המכס הנרחבים ביותר של טראמפ. "אני מאמין מאוד ששיעורי המכס יחזרו לרמתם הקודמת בתוך חמישה חודשים", אמר בסנט.

את העליות בוול סטריט אתמול הובילו מניות הטכנולוגיה, כאשר מניות של שחקניות מפתח בתחומי השבבים והבינה המלאכותית בלטו לחיוב, ביניהן אנבידיה , מיקרון , אמזון , פלנטיר , מטא , AMD וברוקדום .

מניית טסלה טיפסה אתמול, לאחר שבנק אוף אמריקה שדרג את המלצתו עליה ל'קנה', לאחר הפסקה שחלה בסיקור שלה. לפני הפסקה זו, המלצת הבנק על המניה הייתה 'החזק'. הבנק קבע למניה מחיר יעד של 460 דולר - אפסייד של כ-13% לעומת מחיר הנעילה שלה אמש.

בהודעה למשקיעים, אלכסנדר פרי, אנליסט בבנק, כתב שהוא רואה את טסלה כמובילה בתחום הנהיגה האוטונומית. לדבריו, "אנו מצפים שטסלה תהפוך במהירות למובילה בשירותי ה'רובוטקסי' (robotaxi), בהתחשב ביכולתה להתרחב ברווחיות גבוהה יותר ממתחריה. אנו רואים ברכבים אוטונומיים את המנוע שיניע את עידן הניידות הבא, וכגורם השינוי המשמעותי ביותר בסביבת ה-'Auto 2.0', המציע לצרכנים עתיד של חיסכון בזמן, נסיעה בטוחה יותר ותחבורה נגישה יותר". האנליסט צופה גם רוח גבית עבור טסלה המגיעה מכיוון הפעילות שלה בתחום הרובוטים ההומנואידים.

במקביל, ההתאוששות של הביטקוין, שעלה במהלך יום המסחר לרמה של 73 אלף דולר - הרמה הגבוהה ביותר שלו מזה חודש - הקפיצה את מניות הקריפטו, ביניהן סטרטג'י , קוינבייס גלובל ורובין הוד .

בגזרת הישראליות בוול סטריט, יצרנית המשטחים אבן קיסר צללה אתמול, אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה ל-2025. החברה נסחרת כיום בשווי שנמוך מהמזומנים נטו שיש לה בקופה - כ-34 מיליון דולר לעומת 57.5 מיליון דולר בקופה. אבן קיסר דיווחה על ירידה של 10.3% בהכנסות השנתיות ל-397 מיליון דולר, הפסד נקי של 137.5 מיליון דולר לעומת 42.8 מיליון דולר ב-2024, ו-EBITDA שלילי בגובה 32.6 מיליון דולר. החברה צופה שתוכנית ההתייעלות שעליה דיווחה בעבר תתמוך בחזרה ל-EBITDA חיובי ברבעון השלישי של 2026.

עוד בגזרה זו, חברת השבבים הדואלית נובה עקפה אתמול את חברת השבבים טאואר במונחי שווי שוק, והיא כעת הפכה להיות הרביעית בגודלה בין הישראליות בוול סטריט, אחרי אלביט , טבע וצ'ק פוינט . שווי השוק של נובה עומד לפי שעה על 14 מיליארד דולר.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, הבורסה לניירות ערך ציינה אתמול כי "בשוק האג"ח נרשמה מגמה חיובית, עם מחזור מסחר של כ-6.5 מיליארד שקל. במדדי האג"ח הקונצרניות, מדד תל בונד צמודות 5-15 עלה ב-0.39% ומדד תל בונד שקלי 5-10 עלה ב-0.23%. גם במדדי האג"ח הממשלתיות נרשמו עליות: תל גוב צמודות +15 עלה ב-0.7%, תל גוב צמודות 5-10 עלה ב-0.36%, תל גוב שקלי +10 עלה ב-0.41% ותל גוב שקלי 5-10 רשם עלייה של 0.32%".

בשוק החוב האמריקאי, ממשיכה לבלוט מגמה הפוכה, של ירידה במחירי האג"ח הממשלתיות ועלייה בתשואות. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.08%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של כ-3.54%.

ראש אנליסטים אג"ח ביוליוס בר, דאריו מסי, כתב מוקדם יותר השבוע כי בתגובה לאירועים במזרח התיכון, "שוקי האג"ח נמצאים תחת לחץ מכירות משמעותי והתשואות עלו בחדות ברוב השווקים המרכזיים". לדבריו, "אנו סבורים כי אין להסיק מהעלייה בתשואות השבוע מגמה מתמשכת. למעשה, ניתן אף לטעון כי מאפייני הגידור של אג"ח איכותיות השתפרו לאחרונה". הוא הוסיף עוד כי "בהסתכלות מעבר להלם הגאופוליטי המיידי - שעשוי בסופו של דבר להתברר כבעל השפעה זמנית בלבד על השווקים - אנו ממשיכים לראות ערך בחשיפה לחלק הבינוני של עקומת התשואות (טווח של 5-10 שנים) באג"ח בעלות סיכון אשראי נמוך או אפסי. באג"ח קונצרניות מסוכנות יותר אנו עדיין מעדיפים מח"מ קצר".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במקביל להתאוששות שנרשמה אתמול בוול סטריט, השקל התחזק מול הדולר בכ-0.4% ושער הדולר-שקל עמד על 3.07 שקלים. הבוקר, השקל נחלש בכ-0.4% ושער הדולר-שקל עומד על מעט מתחת לרף ה-3.08 שקלים.

כאמור, נרשמה אתמול הפוגה מסוימת בעליות החדות שחלו במחירי הנפט בימים האחרונים, לאחר שארה"ב הבטיחה לבצע סדרה של מהלכים שמטרתם לתמוך בזרימת הנפט במפרץ הפרסי. עם זאת, הבוקר המחירים חוזרים לטפס. מחיר נפט מסוג אמריקאי קופץ בכ-4% ועומד על כ-77.5 דולר לחבית, בעוד מחיר נפט מסוג ברנט עולה בכ-2% ועומד על כ-84.2 דולר לחבית.

ב-State Street Investment Management סבורים שההשפעה הפיננסית של המשבר תהיה משמעותית, אך זמנית, אלא אם תחול החמרה בשיבושי האנרגיה. האסטרטג ד"ר אליוט חנטוב מעריך כי "נכון לעכשיו, הסיכון לייצור נפט נראה מוגבל, מה שעשוי להגביל את משך העליות במחירים".

ביוליוס בר העריכו שמחיר הנפט יגיע לשיא בטווח של 80-90 דולר לחבית, ומחירי הגז בטווח של 40-50 אירו במהלך החודש, לפני שיתמתנו לקראת הקיץ. ביוליוס בר נותרים בעמדה נייטרלית על מחירי הנפט והגז בעולם.

כאמור, הביטקוין התאושש בימים האחרונים ועלה אתמול לרמה של כ-72 אלף דולר - רמתו הגבוהה ביותר מזה חודש. המטבע הקריפטוגרפי נסחר ברמה זו גם הבוקר. עם זאת, הוא עדיין רחוק מהשיא של חודש אוקטובר שעבר, מעל 126 אלף דולר. אנליסט שווקים ראשי ב-FxPro, אלכס קופציקביץ, אמר לבלומברג כי המצב עדיין שברירי מכדי לקבוע שכבר הגענו לתחתית. לדבריו, הביטקוין חשוף לתנודתיות בשוקי המניות שגורמת למשקיעים מוסדיים להפחית את המינוף.

4. מאקרו

דוח התעסוקה של ADP חשף כי החברות הפרטיות בארה"ב הוסיפו 63 אלף משרות בפברואר, שיפור לעומת הנתון של 11 אלף משרות שנרשם בינואר ומעל הערכת האנליסטים של דאו ג'ונס, שצפו תוספת של 48 אלף משרות.

נוסף על כך, מדד מנהלי הרכש של ה-ISM במגזר השירותים עלה בחודש פברואר לרמה של 56.1 נקודות - שיפור של 2.3 נקודות לעומת ינואר ונתון גבוה מצפי האנליסטים של דאו ג'ונס, שעמד על 53.5 נקודות. המדד משקף את אחוז החברות המדווחות על צמיחה בפעילות לעומת התכווצות, כך שקריאה של מעל 50 נקודות היא חיובית ומעידה על התרחבות בפעילות הכלכלית.

אנתוני סגלימבנה, אסטרטג השווקים הראשי של Ameriprise, אמר ל-CNBC בהמשך לנתונים כי "החששות מכך ששוק עבודה הנחלש יהפוך, אולי, לשוק עבודה בהידרדרות - די מאותגרים כרגע. כלכלת ארה"ב ניצבת על קרקע יציבה".

בגזרת המאקרו בישראל, עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, התייחס להתייצבות שיעור האבטלה בינואר בנתון שהתפרסם טרם המלחמה, ובפרט לעלייה בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה - שצפוי להערכתו לרדת זמנית. הוא מסביר כי "הנתון המרכזי שהתפרסם טרם המלחמה מצביע על התייצבות שיעור האבטלה ברמה של 3.1% בינואר תוך עלייה בשיעור ההשתתפות, נתון הממשיך להעיד על חוזקו של שוק העבודה. לאור הדיווחים על גיוס משמעותי של מילואים, ובדומה לתמונה שראינו ביוני אשתקד, סביר שנראה ירידה זמנית בשיעור ההשתתפות בנתוני מרץ".

5. תחזית

מניות אבטחת הסייבר נמצאות על גל מתחילת השבוע, על רקע היציאה למבצע הצבאי הישראלי-אמריקאי נגד איראן והשלכותיו הגאופוליטיות. לראיה, קרן הסל First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, אשר עוקבת אחר מניות הסייבר, עלתה מתחילת השבוע בכ-3%, לעומת ה-S&P 500, שעלה עד כה בכ-0.7% בלבד.

בדוח שפרסמה מוקדם יותר השבוע יחידה 42 - יחידת מחקר של פאלו אלטו נטוורקס המתמקדת בסיכוני אבטחה - צוין כי נרשמה עלייה במתקפות סייבר מצד אקטיביסטים המשויכים לאיראן ופועלים מחוץ למדינה.

ביום שלישי האחרון, גם ג'יימי דיימון, מנכ"ל בנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן, התייחס לנושא בראיון לרשת הכלכלית CNBC, וציין כי "אנו חייבים לצפות שיהיו מתקפות סייבר או פיגועי טרור, כאן או ברחבי העולם. בנקים עשויים להיות מטרות, וכך גם גורמים רבים אחרים. אנחנו תמיד מנסים להיות מוכנים לכך... אנחנו מוציאים הרבה מאוד כסף על הגנת סייבר, ורואים בזה חלק מהעבודה שלנו. אבל תמיד אמרתי שאחשיב זאת לאחד הסיכונים הגבוהים ביותר שבנקים נושאים - לא רק מחזור העסקים, אלא הסייבר".

בבית ההשקעות האמריקאי Wedbush Securities סימנו מספר מניות טכנולוגיה שכדאי להחזיק בהן על רקע הקונפליקט באיראן. בין היתר, הם הזכירו את מניות הסייבר צ'ק פוינט הישראלית ופאלו אלטו , שנסחרת גם בת"א. מניות נוספות עליהן המליצו בבית ההשקעות הן קראודסטרייק , סיילספורס , מיקרוסופט , אפל ופלנטיר , עליה הם כותבים שהיא צפויה לזכות בעוד חוזים פדרליים מהממשל האמריקאי ושפלטפורמת ה-AI שלה הופכת ל"ברירת מחדל" של מחלקת ההגנה.