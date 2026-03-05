אחרי תוצאות השיא של הפועלים: למה מניות הבנקים יורדות?

בניגוד למגמה הכללית בבורסה, כאשר מדד ת"א־35 מטפס בשיעור מתון של 0.2%, מדד הבנקים מוביל את הירידות בין מדדי הבורסה ויורד במעל 1%. את הירידות במדד מובילה מניית פועלים , לאחר שהבנק דיווח הבוקר (חמישי) על עלייה חדה של 28% ברווח הנקי לכמעט 10 מיליארד שקל בסיכום השנה שעברה.

אולם, מנהל מחלקת המחקר של IBI, לירן לובלין, מסביר בהתייחסות לדוח הפועלים כי מדובר בדוח עם הרבה הכנסות חד־פעמיות, בין היתר הודות להנפקת רשת "עמל ומעבר" בבורסה (שם היה שותף הבנק דרך פועלים אקוויטי), וכן הסדרי מס בשוויץ וארה"ב - אלה אחראים לרווח החריג.

ברבעון הרביעי, מסביר לובלין, "הציג הבנק תשואה להון נמוכה מהצפי המוקדם שלנו של 13% אל מול תחזית שלנו 14.7%". הוא הוסיף כי "הדוח היה רווי בהוצאות ובהכנסות חד־פעמיות שעיקרן היו הפרשה של 200 מיליון שקל, בגין סכסוך עם העובדים בבנק בגין השינויים הארגוניים המתוכננים, הכנסה חד־פעמית בגין ההנפקה של עמל ומעבר בגובה 190 מיליון שקל לפני מס (נלקחה בתחזית) ושיעור מס נמוך מהצפי בעקבות הגעה לתקרת מס המלחמה. בנטרול השפעת ההפרשה בגין סכסוך העבודה ובנרמול שיעור המס למס הסטטוטורי, היה מציג הבנק תשואה להון של כ-13.5%".

במקביל, ציין לובלין כי הבנק עדכן כלפי מעלה את התוכנית האסטרטגית שלו לשנתיים הקרובות (2026-2027), שעיקריה: יעד רווח הנקי בטווח של 10-9 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים ויעד תשואה להון בטווח של כ-15%-14% בכל אחת מהשנים; יעד צמיחת תיק האשראי עודכן לשיעור שנתי ממוצע של כ 9%-8% וחלוקת הרווחים בטווח של 60%-50% מהרווח הנקי. לדבריו, חשוב לציין כי "היעדים נקבעו בהתחשב בכך שבמהלך שנת 2027 הבנק עתיד לעבור לבניין 'פועלים סנטר' בתל אביב, בו ירוכזו כלל עובדי מטה הבנק, ובכך יתאפשר למכור מספר נכסי נדל"ן שיתפנו מתוך סך הנכסים שבבעלות, תוך הנחה ראשונית שהרווח לפני מס ממכירתם יהיה בטווח של 900-800 מיליון שקל ויוכר בשנת 2027 ואילך".

"ניתן להעריך בזהירות שהבנק יציג תשואה גבוהה יותר ברבעון הראשון"

לדברי לובלין, הדוח של בנק הפועלים "מעט מאכזב ביחס לציפיות ברבעון. אך יאמר לזכות הבנק שהלחץ על המרווח הפיננסי לא נוגע לבנק והוא שומר על המרווח הגבוה בענף. במקביל, הנהלת הבנק שומרת על מדיניות מאוד זהירה ביחס להוצאות להפסדי אשראי וכריות הביטחון ממשיכות לתפוח. בגלל שהרבעון היה רווי אירועים חד־פעמיים קצת קשה לקבל תמונה נקייה מרעשים, אך הצמיחה המרשימה באשראי והצפי ליציבות הנגזר מהתוכנית האסטרטגית הם נקודות חיוביות להמשך".

במבט קדימה, מעריך לובלין כי "ניתן להעריך בזהירות שבנק הפועלים יציג תשואה גבוהה יותר ברבעון הראשון של השנה, שיאופיין במדד שלילי נמוך יותר (-0.2%), ועל־פי הערכה גסה, הבנק צפוי להציג תשואה להון של כ-14.5%. הבנק נכנס ל-2026 עם המון דגש על מחירים. לראיה, ה-NIM (הכנסות הבנק מריבית נטו) גבוה, כריות הביטחון בצד ההפרשות מהגבוהים בענף, ופוטנציאל מכירות הנדל"ן גבוה - עם זאת, ביחס לתחזיות האפסייד, הוא אינו גבוה כמו בעבר ותלוי הרבה ביכולת של הבנק לעמוד בתחזית ואף לעבור אותה".