חברת הענק שלא עמדה בציפיות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר ייפתח בצל ההסכם בין ישראל ולבנון על תוכנית להפסקת אש מלאה, אשר לפי הדיווחים מותנית בעצירה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ובפינוי כל פעיליו מהשטחים שמדרום לנהר הליטני.

המניות הדואליות חוזרות מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי זניח של כ-0.1%. טאואר צפויה לרדת בכ-2.6%, נובה צפויה לטפס בכ-1.4% ופורומולה תעלה בכ-3.3%.

בעקבות הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט, באסיה המסחר מתנהל הבוקר במגמה שלילית. בורסת טוקיו יורדת בכ-1.6%, בורסת הונג קונג יורדת בשיעור דומה, הבורסה בשנגחאי מאבדת מערכה כ-0.5% ובורסת סיאול נחלשת בכ-1.2%. בנוסף, החוזים העתידיים נסחרים בעיקר בירידות שערים, כאשר החוזים על הנאסד"ק נסוגים בכ-0.5%.

אתמול, נרשמה בבורסה בתל אביב תנודתיות רבה והמסחר ננעל במגמה שלילית, כאשר מדד ת"א 35 השיל 1.1% ומדד ת"א 125 ירד ב-0.9%. את הירידות הוביל מדד הביטוח, שנחלש בכ-3.1%, כאשר גם מדדי הפיננסים והקלינטק בלטו לשלילה עם ירידות של כ-2% וכ-1.8%, בהתאמה. מנגד, מדד הביטחוניות היה המדד הענפי היחיד שסיים את היום בירוק.

ברקע למסחר, עמדו פרסום תחזית המאקרו המעודכנת של ארגון ה-OECD לישראל, המצביעה על התרחבות הגירעון הממשלתי ל-5.3% (הרחבה על כך תחת סעיף 4), לצד המשך הפיחות החד בשקל בעקבות רמיזות הנגיד מאתמול על האצת קצב הורדות הריבית, וסנטימנט מעורב בשווקים מעבר לים.

מניית אבטחת הסייבר פאלו אלטו נסוגה אתמול מהשיא אליו הגיעה מוקדם יותר השבוע. זאת, על אף שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים בדוחותיה לרבעון הפיסקאלי השלישי. הכנסות החברה צמחו ב-31.1% ביחס לרבעון המקביל, בעיקר בזכות תרומת הרכישות האחרונות של סייברארק הישראלית ו-Chronosphere האמריקאית (שתרמו יחד 388 מיליון דולר). עם זאת, בשורת הרווח לפי כללי ה-GAAP עברה החברה להפסד נקי של 177 מיליון דולר, על רקע עלייה בהוצאות התפעוליות וירידה ברווח הגולמי ל-67.6%. מנגד, במונחי Non-GAAP (בנטרול תגמולים הוניים והוצאות רכישה), הרווח הנקי זינק ב-21.9% ל-684 מיליון דולר, כשהחברה מייצרת 781 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

מניית או פי סי אנרגיה ריכזה עניין ואיבדה 2.6% מערכה, לאחר שהודיעה על הסכם מימון ענק עם בנק לאומי. במסגרת ההסכם, הבנק צפוי להוביל מימון של כ-80% מעלות הקמת פרויקט "חדרה הרחבה", המוערכת בכ-1.5-1.6 מיליארד דולר. במקביל, חתמה החברה על הסכם EPC להקמת תחנת הכוח עם סולל בונה, שתבצע את הפרויקט בשיתוף קבלן בינלאומי.

קבוצת פוקס סיימה את יום המסחר בירידה של 2.2%, על רקע הפרסומים כי היא מנהלת משא-ומתן מתקדם לרכישת השליטה ברשת הירקניות והמעדניות "נוי השדה", המפעילה 17 סניפים ומערך אונליין שמגלגלים יחד כ-250 מיליון שקל בשנה.

בניו יורק, הבורסה סגרה את היום בירידות שערים, בעוד המשקיעים לקחו רווחים ממניות הטכנולוגיה, שהובילו בימים ובשבועות האחרונים את הראלי ההיסטורי בוול סטריט. הנאסד"ק ירד בכ-0.9%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.7% והדאו ג'ונס נפל בכ-1.2%. הירידות התרחשו גם על רקע עלייה שנרשמה במחירי הנפט, לנוכח החלפת מהלומות נוספות בין ארה"ב ואיראן, וכן עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות (ראו הרחבה תחת סעיף 2).

שמות מרכזיים רבים בתחומי ה-AI והטכנולוגיה סיימו את היום באדום, ביניהם אנבידיה , אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט , אפל ואמזון . המשקיעים גם לקחו רווחים מחלק משחקניות ה-AI שביצעו תנועות חדות במיוחד בימים האחרונים. מניית דל , שזינקה בשבוע שעבר במעל 35% בעקבות פרסום דוחות חזקים במיוחד, רשמה ירידה, וכמוה גם מניית HPE , שטיפסה במעל 20% בעקבות הדוחות מוקדם יותר השבוע. מנגד, מארוול , שזינקה אתמול בכ-30% לאחר שמנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג הכתיר אותה כ"חברת טריליון הדולר הבאה", טיפסה במסחר.

סקטור התוכנה בלט גם הוא לשלילה, עם ירידות במניות כמו פלנטיר , אורקל , וסרוויס נאו . קרן הסל IGV, שעוקבת אחר המניות בסקטור התוכנה, נפלה במעל 4%. מנגד, מניות האנרגיה התחזקו, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם, ביניהן אקסון מובייל , שברון וקונוקו-פיליפס .

מייגן שו, ראש תחום אסטרטגיית השקעות ב-Wilmington Trust, אמרה ל-CNBC כי אם מדד ה-S&P 500 יסגור שבוע חיובי, זה יהיה השבוע הירוק ה-10 הרצוף של מדד הדגל - ורצף השבועות המנצחים הארוך ביותר שלו מאז 1985. עם זאת, היא מעריכה שבתקופת הקיץ, ייתכן שהראלי ייקח הפסקה.

"המומנטום הוא חזק להפליא", אמרה שו. "זה נובע מהרבה סיבות טובות, והרבה אופטימיות, כמו גם ביקוש חזק מאוד סביב מחזורי ההשקעה ב-AI. אבל עדיין, אנחנו נכנסים לתקופה שבה אנחנו עוברים את עונת הדוחות, שהייתה זרז חיובי עצום לשווקים. עכשיו, נשארנו עם מעין פגרה של הקיץ. פעילות המסחר עשויה להאט מעט, ויש לנו עדיין הרבה סיכונים גאו-פוליטיים באופק". "אני לא בהכרח צופה היפוך חד בשוק, אבל אני חושבת שזה הגיוני מאוד לראות אותו עוצר כאן, או אפילו נסוג מעט ומביא איתו קצת יותר תנודתיות ככל שאנו נכנסים לחודשי הקיץ", הוסיפה שו.

אתמול, דווח כי SpaceX של אילון מאסק מתכננת לקבוע מחיר קבוע של 135 דולר למניה לקראת השיווק הרשמי של ההנפקה הראשונית לציבור שלה, וכי החברה מתכננת להתחיל להיסחר בנאסד"ק ב-12 ביוני. ב-CNBC דווח כי בדרך כלל, בשלב זה של התהליך, מנפיקים חדשים מציעים טווח מחירים המאפשר לחברה וליועציה לבחון את רגישות הביקוש ברמות מחיר שונות; אך במקרה זה, SpaceX נקטה בגישה ייחודית יותר בעקבות שורה של פגישות גישוש לקראת היציאה לרודשואו.

החברה מתכננת למכור 555.6 מיליון מניות, מה שמצביע על היקף הנפקה של 75 מיליארד דולר, כאשר תחת תג מחיר של 135 דולר למניה, שוויה של SpaceX יעמוד על 1.75 טריליון דולר - נתון היוצא מתוך הנחה כי עסקאותיה מול EchoStar ו-Cursor ייסגרו. הערכת שווי זו תהפוך את SpaceX לחברה השביעית בגודלה בארה"ב, ותציב אותה מעל טסלה (Tesla), ששווי השוק שלה עומד על כ-1.6 טריליון דולר.

במהלך הלילה, ענקית השבבים ברודקום , החברה השישית בגודלה בעולם מבחינת שווי שוק, צנחה במעל 13% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקאלי השני שלה, ופספסה את צפי האנליסטים בשורת ההכנסות. החברה דיווחה על רווח למניה של 2.44 דולר לעומת צפי ל-2.4 דולר, ועל הכנסות של 22.19 מיליארד דולר לעומת צפי ל-22.27 מיליארד דולר.

ב-CNBC דווח כי ברודקום מסייעת לחברות טכנולוגיה אחרות לפתח ארכיטקטורות שבבים בהתאמה אישית, ומספקת קניין רוחני וטכנולוגיות חיוניות נוספות ששבבי בינה מלאכותית (AI) דורשים. החברה מושכת תשומת לב גוברת מצד משקיעים, על רקע המגמה שבה ענקיות הענן מעצבות שבבים מותאמים אישית משל עצמן. נכון לנעילת המסחר אמש, מניית ברודקום טיפסה בקרוב ל-40% מתחילת השנה. המניה זינקה במעל 700% מאז סוף 2022, אז ChatGPT התניע את בום הבינה המלאכותית.

2. שוקי האג"ח

בישראל, המסחר באפיק הממשלתי ננעל במגמה שלילית קלה. מדד תל גוב שקלי 10+, שרשם זינוק חד של מעל ל-1% ביום שלישי בעקבות דברי הנגיד, חווה אתמול תיקון טכני קל וסיים בירידה של 0.07%. באפיק הקונצרני, נרשמה יציבות מוחלטת עם שינויים מזעריים של עד 0.02% במדדי התל-בונד המרכזיים (תל בונד 20, 40 ו-60).

בארה"ב, במקביל לסנטימנט השלילי בשוק המניות אתמול, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו, על רקע נתונים חזקים מהמצופה בשוק העבודה (הרחבה בסעיף 4) והעלייה במחירי הנפט. התשואה ל-10 שנים טיפסה והתקרבה לרמה של 4.5%, בעוד התשואה ל-30 שנה נסחרה קרוב לרמת ה-5%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש אתמול בחדות מול המטבעות המובילים, בניגוד למגמת התיסוף שאפיינה אותו בחודשים האחרונים. זאת, בצל ההתפתחויות האחרונות מול לבנון, כמו גם איתותי נגיד בנק ישראל על כוונה להאיץ הפחתות הריבית, במידה שציפיות האינפלציה ימשיכו לרדת. הדולר התחזק בכ-0.7% ושערו היציג נקבע על 2.87 שקלים. הבוקר, שערו הרציף נותר סביב רמה זו.

בשוק הנפט, מחירי האנרגיה טיפסו אתמול במעל 2%, ברקע אי-הוודאות הגאו-פוליטית וההסלמה בין ארה"ב לאיראן, וכן בעקבות דיווחים על מיקוש איראני במצר הורמוז. הבוקר, המחירים יורדים קלות, לאחר ההסכמה בין ישראל, ארה"ב ולבנון על הפסקת האש. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 97 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 95 דולר לחבית. בג'יי.פי מורגן העריכו אתמול כי הידלדלות במלאי הנפט תאלץ את פתיחת המצר מחדש עוד במהלך חודש יוני הנוכחי.

בשוק הקריפטו, מטבע הביטקוין נחלש ונפל ב-4% נוספים לאזור ה-65 אלף דולר - רמתו הנמוכה ביותר מאז תחילת פברואר. הבוקר, הוא ממשיך לרדת ונסחר סביב 64 אלף דולר למטבע. הירידה מיוחסת ליציאת כספים מתמשכת מקרנות סל עוקבות ביטקוין בארה"ב ולנטישת נכסי סיכון לטובת מניות השבבים והטכנולוגיה.

4. מאקרו

בישראל, ארגון ה-OECD פרסם אתמול את תחזית המאקרו המעודכנת שלו לישראל, המצביעה על התרחבות הגירעון הממשלתי ל-5.3% (מעל יעד הממשלה של 4.9%) וצמיחה מתונה של 3.3% השנה, לפני התאוששות חזקה של 5.6% בשנה הבאה. מנגד, נתוני הלמ"ס מראים שוק עבודה הדוק באפריל עם אבטלה של 2.9%.

הארגון גם העריך שהאינפלציה שתהיה השנה סביב 2.3%, בתוך טווח היעד של בנק ישראל (1%-3%), תרד עוד יותר בשנה הבאה ל-2.1%, כאשר מחירי הדלק יתמתנו והיצע העבודה יחזור לנורמליות. יחד עם זאת, הארגון מעלה סיכונים משמעותיים לתחזית, כמו חידוש לחימה בעצימות גבוהה שיחמיר את המצב הפיסקלי. לעומת זאת, העמקה של שיתופי-פעולה בסחר האזורי עשויים להביא לצמיחה חזקה ומשמעותית.

בגזרת המאקרו בארה"ב: מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר השירותים לחודש מאי הציג קריאה של 53.6, ירידה של 0.4 נקודות לעומת אפריל ומתחת לצפי האנליסטים ל-53.9. המדד אומד את שיעור החברות המדווחות על צמיחה בתקופה הנסקרת, כך שקריאה של מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות, וקריאה מתחת לרף זה מצביעה על התכווצות.

אירוע המאקרו המרכזי השבוע הוא פרסום דוח התעסוקה הרשמי לחודש מאי מחר (ו'), כאשר הצפי הוא לתוספת של 95 אלף משרות חדשות ולשיעור אבטלה יציב.

אתמול, התפרסם מדד התעסוקה של חברת ADP, שנחשב לאינדיקטור המקדים המרכזי לדוח התעסוקה הממשלתי שיתפרסם ביום שישי. מהדוח לחודש מאי עולה כי המגזר הפרטי בארה"ב הוסיף 122,000 משרות חדשות, נתון המעיד על מומנטום חיובי ויציב בשוק העבודה לקראת הקיץ. הגיוס בחודש החולף היה רוחבי ומבוזר במיוחד - שמונה מתוך עשרה סקטורים מרכזיים הציגו צמיחה, והביקוש לעובדים נרשם בקרב מעסיקים מכל הגדלים. מגזר שירותי החינוך והבריאות הוביל עם תוספת של 57,000 משרות, ואחריו ענפי המסחר, התחבורה והתשתיות שהוסיפו 36,000 משרות.

לדברי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, "נתוני האינפלציה האחרונים והימשכות השיבושים בהורמוז הגבירו את הקולות הניציים בתוך הבנק המרכזי שמדברים על אפשרות של העלאת ריבית. השאלה אם נעבור משיח תיאורטי לאפשרות ממשית תלויה בעיקר במגמה בשוק העבודה ומכאן החשיבות של הפרסום בשישי". אם הדוח יציג גם הוא נתונים חזקים, הדבר עשוי לדחוף את הפד לעבר העלאת ריבית.

5. תחזית

בימים האחרונים, הולכים ומתרבים הקולות שמזהירים מפני עליות חדות ומהירות מדי בשוק המניות האמריקאי, במיוחד לנוכח העובדה שרוחב השוק צר ומניות בתחום השבבים וה-AI נושאות עליהן את רוב המשקל הכבד.

כעת, במרקטוואץ' מדווחים על כך שה-S&P 500 עלה לאחרונה בקצב מהיר כל כך בארבעה מקרים בלבד מאז מלחמת העולם השנייה - כאשר בעקבות אחד מהם, התרחשה מפולת בשווקים, לפי דויטשה בנק.

על אף המלחמה נגד איראן וחששות שונים לגבי בינה מלאכותית, ה-S&P 500 טיפס במעל 16% במהלך שני החודשים שהסתיימו בסוף מאי. "זהו קצב באמת היסטורי", כתב ג'ים ריד מדויטשה בנק בהודעה למשקיעים. "מאז מלחמת העולם השנייה, ראינו רק ארבעה מקרים נוספים בהם העלייה הדו־‏חודשית של ה-S&P הייתה כה מהירה".

ריד ציין כי שלושה ממקרים אלו באו בעקבות מיתון - התופעה התרחשה אחרי זעזוע הנפט של שנות ה-70, ואז הרבה לאחר מכן כאשר השווקים התאוששו מהמשבר הפיננסי של 2008, כמו גם לאחר מגפת הקורונה ב-2021. המקרה הרביעי הוא זה שלא בא בעקבות מיתון, אלא מעט לפני התרסקות "יום שני השחור" ב-19 באוקטובר 1987 - אז ה-S&P 500 והדאו ג'ונס צללו במעל 20% באותו יום מסחר בלבד.

"במהלך ינואר ופברואר של אותה שנה, היה ראלי גדול 17%, והמומנטום נמשך אל תוך הקיץ. אך אז הוא נעצר בפתאומיות, כאשר ה-S&P איבד שליש מערכו תוך פחות מחודשיים [ביום שני השחור ואחריו]...", אמר ריד. לדבריו, "הסיבות המדויקות ל'יום שני השחור' עדיין נתונות לדיון, אך כמה מהבעיות מאז נשמעות מוכרות. אחת מהן הייתה סימני השאלה סביב הערכות השווי, כאשר מדד ה-S&P 500 כבר זינק ב-39% מתחילת השנה ועד סוף אוגוסט. בנוסף, הפד העלה את הריבית בתקופה שקדמה לקריסה, וגם כיום אנו עדים שתמחור השווקים [של ריבית הפד] הופך לניצי. יתרה מכך, באותה עת נפוצו חששות נרחבים יותר לגבי הגירעון המסחרי והגירעון התקציבי, שנראו גדולים בסטנדרטים של אותם ימים".