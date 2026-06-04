קרן ג'נריישן תגייס מאות מיליוני שקלים מהמוסדיים; המניה נופלת

מניית קרן ג'נריישן צונחת בכ-10% בבורסה לקראת גיוס הון משמעותי. בכך היא מוחקת את העלייה שהיא צברה לאחר דוח מוצלח לרבעון הראשון של 2026. הגיוס צפוי להיות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, ולהגיע אך ורק מהגופים המוסדיים. המטרה: לממן עסקאות משמעותיות בעיקר בתחומי האנרגיה, כמו רכישת שיכון ובינוי אנרגיה ומימון של תחנת הכוח החדשה ריינדיר. בנוסף, אולי כדי לרכך את צניחת המניה בעקבות העדכון על הגיוס, ג'נריישן מעדכנת על התקדמויות בנכסים משמעותיים בבעלותם.

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על פי ההודעה לבורסה, הקרן "בוחנת מהלך של הנפקה לציבור ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ של מניות רגילות של הקרן וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות כאמור". זאת, כאמור, בהיקף של מאות מיליוני שקלים ומכלל הגופים המוסדיים. בשוק מעריכים שגיוס גדול כל כך על מניה שעלתה בצורה דרמטית בשנה האחרונה (177%) יביא להנחה של כ-10% על המחיר לפני שהשמועות על הגיוס הגיעו לשוק. מכך נובעת הירידה בשיעור הזה שמתרחשת כעת בבורסה. גיוס ההון עצמו יתרחש מחר או בתחילת השבוע הבא.

לאן יזרום כסף הגיוס של ג'נריישן?

מדובר על גיוס גדול יחסית, שאמור לממן מספר עסקאות גדולות של קרן ג'נריישן, בעיקר בתחום האנרגיה: הראשונה היא הכוונה לקניית שיכון ובינוי אנרגיה, זרוע האנרגיה של חברת שיכון ובינוי . רשות החשמל ורשות התחרות כנראה ידרשו מג'נריישן למכור חלק מתחנות הכוח שברשותם, מה שיעזור לממן חלק מהעסקה, אך החלק האחר יצטרך לבוא מהקרן עצמה, והגיוס מהבורסה יאפשר להשיג זאת.

בנוסף, ג'נריישן פועלת לקידום תחנת הכוח ריינדיר, וניצלה את ההודעה לבורסה כדי לעדכן שהיא צפויה לחתום סופית על הסכם לרכישת טורבינת כוח, צעד משמעותי בדרך להקמת התחנה. ריינדיר נמצאת בתחרות עזה מול תחנת הכוח דוראד על מקום ברשת החשמל, כאשר מי שיסגור פיננסית ראשון יזכה בה. אך עדיין נדרש לחתום עם קבלן להקמה, להשיג היתר בניה ולחתום על הסכם אספקת גז. אך לדוראד, בזמן שיש לה היתר בניה, יש בעיות משלה: בעיקר מניות המיעוט של אדלטק, שמתנגדת להרחבת התחנה משיקולים רגולטוריים.

בנוסף, ג'נריישן מתכוונת להשתמש בשאר הכסף שתגייס עבור פרויקטים נוספים: הקמת נכסים סולאריים משולבי אגירה, כמו גם נכסים נוספים בתחומי הפעילות העיקריים של ג'נריישן כמו תח"צ, מים, פסולת ולוגיסטיקה. בנוסף, ג'נריישן שוקלים התרחבות לתחומים נוספים כמו תקשורת.

ג'נריישן גם מנצלים את ההודעה לבורסה לעדכון נוסף. ג'נריישן מעדכנים על אסדרה חדשה בתחום התחבורה הציבורית שתשפיע על חברת מטרופולין בה מחזיקים ג'נריישן. בין השאר, יבוטלו קווים עם מיעוט נוסעים ותוגדל החשיפה של החברות לכמות הנוסעים, ופחות למספר הקילומטרים, תוך פיצוי כספי על ההפרשים. על פי ג'נריישן "להערכת הקרן, הסכם פרטני של משרד התחבורה עם מטרופולין צפוי להיחתם.