בעלי השליטה בבנק מזרחי טפחות מנצלים את הירידות האחרונות במניית הבנק: בשבועיים האחרונים רכשו בעלי העניין מניות בהיקף מצטבר של כ-100 מיליון שקל. אם בעבר הלא רחוק מניות הבנקים היו מגנט למשקיעים בשוק ההון הישראלי ונחשבו - במידה רבה של צדק - לשער הכניסה לכלכלה המקומית, הרי שמתחילת השנה המגמה התהפכה, בין היתר לנוכח המתיחות הביטחונית הגואה והמבצע הצבאי באיראן.

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מדד הבנקים מקרטע בתקופה האחרונה, גם בשל התחזקות השקל שממתנת את האינפלציה (ומחלישה את אפיק ההלוואות הצמודות למדד שממנו נהנים הבנקים). בנוסף, הריבית במשק הופחתה כבר פעמיים בתחילת השנה, ופעם נוספת לקראת סוף מאי, כאשר הנגיד מאותת על כוונתו לבצע הפחתה נוספת בקרוב - מהלך שצפוי לשחוק עוד את רווחיות המערכת הבנקאית.

מבדיקת גלובס עולה כי בעלי השליטה במזרחי טפחות, האחים דודי ודרורית ורטהיים ואייל עופר, ניצלו את הירידות האחרונות במניית הבנק, ורכשו במצטבר בשבועיים האחרונים מניות של מזרחי טפחות בקרוב ל-100 מיליון שקל.

מניית מזרחי טפחות סגרה אתמול (ד') את יום המסחר בשער של 202.7 שקלים - ירידה של כ-20% מהשיא האחרון שאליו הגיעה במהלך חודש פברואר השנה. כמו כן, מדובר בירידה של כ-11.5% משער המניה בתחילת חודש מאי.

בעלי השליטה בבנק הם כאמור דודי ודרורית ורטהיים שרכשו מניות, במספר מהלכים, בהיקף מצטבר של כ-86 מיליון שקל; Aואייל עופר, שרכש אתמול מניות של הבנק בקרוב ל-10 מיליון שקל. בעקבות הרכישות האחרונות עלה שיעור ההחזקה של האחים ורטהיים במניות הבנק ל-20.48%, ושל אייל עופר ל-20.97%.

בשוק ההון, יש מי שרואים במהלך האחרון של בעלי השליטה הצבעת אמון במניית הבנק ומסר של ביטחון, לפיו הירידות האחרונות הן ביטוי לחולשה זמנית שמאפיינת את השוק כולו, על רקע ההסלמה הביטחונית.