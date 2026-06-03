בגירה השלימה את ההנפקה בת"א - אלה המוסדיים שהשתתפו

חברת הסימולטורים הצבאיים בגירה, שבשליטת משפחת מזרחי, השלימה את הנפקת מניותיה הראשונית (IPO) בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל לפני הכסף, בדילול מלא. לגלובס נודע כי בהנפקה השתתפו שורה של גופי חיסכון לטווח ארוך, ביניהם מיטב, הפניקס, כלל, הראל ומגדל, איילון, מור ואי.בי.אי.

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לצידם, נרשמה הפתעה יוצאת דופן, כאשר אפילו עמיתים (קרנות הפנסיה הוותיקות), גוף שאינו מששתף בדרך כלל בהנפקות, לקח חלק במהלך. את ההנפקה הובילו אי.בי.אי חיתום ולידר חיתום. יצוין כי בהתחלה, התכוונה החברה להנפיק לפי שווי גבוה יותר של 4.5-5 מיליארד שקל. ובכל זאת, עדיין מדובר בהנפקה הביטחונית הגדולה ביותר בשוק המקומי בשנים האחרונות.

עם הצטרפותה לבורסה, בגירה הופכת לאחת החברות הביטחוניות הגדולות ביותר הנסחרות בתל אביב, כשלפניה אלביט מערכות , יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן ומנועי בית שמש .

לאחר ההנפקה, יחזיקו משפחת מזרחי בכ-73% ממניות החברה והיתר יוחזקו בידי המוסדיים. מתוך סכום ההנפקה, שעומד על 855 מיליון שקל, 200 מיליון שקל יגיע לקופת החברה ו-655 מיליון שקל יגיעו לכיסם של משפחת מזרחי שביצעו הצעת מכר.

מקבלן מקומי לספקית בינלאומית צומחת

בגירה, הפועלת ממשרדיה במודיעין ומעסיקה כ-430 עובדים, הוקמה בשנת 2004, כאשר אריה מזרחי (לשעבר מנכ"ל משרד השיכון) היה מבין מקימיה. בראשית דרכה, עסקה בעיקר בהפעלה ובתחזוקה של מתקני אימון בבסיסי צה"ל, אך עם השנים פיתחה קבוצת מוצרים עצמאית ומתקדמת. כיום היא מתמחה בפיתוח, במכירה ובתפעול של מערכות אימון וסימולטורים מתקדמים המיועדים לכוחות יבשה ברחבי העולם.

המוצרים החדשים הללו תפסו תאוצה אדירה בשנים האחרונות: אם בשנת 2023 הם היוו כ-17% בלבד מהכנסות החברה, הרי שכיום הם כבר מהווים כ-44% מההכנסות (כ-117 מיליון שקל).

בגירה רוכבת על גל של ביקוש עולמי חסר־תקדים של הצטיידות ביטחוניות. בתשקיפה, מציינת החברה כי הגידול המתוכנן בכוח האדם בצבאות אירופה והקמת מערכי מילואים חדשים יוצרים עבורה פוטנציאל צמיחה משמעותי, בעיקר בשל מחסור בשטחי אש ובאימונים פיזיים, המצריך מעבר לפתרונות דיגיטליים ניידים.

החברה כבר פועלת כיום ב-22 מדינות באירופה. בעוד שבשנת 2024, היוו ההכנסות מלקוחות באירופה כ-61% מהמחזור (והשאר מישראל), בשנת 2025 התהפכה המגמה ונתח השוק בישראל זינק ל-63% מההכנסות, בעקבות הזמנות משמעותיות שקיבלה החברה ממשרד הביטחון ברקע המצב הביטחוני.

התוצאות הכספיות של בגירה משקפות היטב את הצמיחה הזו: הכנסות שנת 2025 עמדו על כ-270 מיליון שקל, זינוק של 55% לעומת שנת 2024. הרווח הנקי רשם עלייה של 60% והסתכם בכ-99 מיליון שקל.

נוסף על כך, החברה פרסמה תחזית לפיה היא צפויה לסיים את שנת 2026 עם הכנסות של 340-380 מיליון שקל, נתון המשקף צמיחה של כ-33% (לפי אמצע הטווח) בהשוואה לאשתקד. בטווח הארוך יותר, הנהלת החברה הציבה לעצמה יעד שאפתני במיוחד: שמירה על קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 25% עד 35% בהכנסות בין השנים 2027 ל-2030.