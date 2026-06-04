מה עומד מאחורי התנודתיות החריפה בבורסה היום, ומה מומלץ לעשות?

למרות הפסקת האש הרשמית אתמול בין ישראל ללבנון, הבורסה סוערת היום. התנודתיות הייתה חריפה במיוחד, ואם המסחר היום מרגיש לכם כמו יו-יו, אתם לא לבד. מפתיחת מסחר בירידות שהלכו והעמיקו עד לנפילות חדות של יותר מ-2% במדדים הגדולים כמו ת"א 125, הבורסה ביצעה מהלך תיקון חד ומחקה בשעות הצהריים כמעט את כל הירידות. אלא שמהר מאוד התיקון החיובי לא החזיק מעמד והירידות התחדשו לכמעט 1% במדד הרחב.

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מה מטריד כל כך את המשקיעים, מדוע נרשם בלבול כזה בהתנהגות המשקיעים לאורך יום המסחר ומה חושבים המומחים שצריך לעשות כעת? גלובס שוחח עם המומחים.

מה קורה היום בשוק? "אוויר פסגות ותנודתיות רגילה"

בניסיון להבין את הדרמה של יום המסחר הנוכחי, חלק מהמומחים מציעים להסתכל על התמונה הרחבה ומסבירים כי מדובר בתיקון טבעי לחלוטין לאחר תקופה ארוכה של עליות.

"השוק נוטה לתמחר אירועים עוד לפני שהם מתרחשים בפועל", מסביר רמי דרור, מנכ"ל Value השקעות מתקדמות". חלק גדול מהאופטימיות סביב האפשרות להפסקת אש כבר גולם במחירי המניות בימים ובשבועות האחרונים, ולכן כשההכרזה הגיעה בפועל ראינו תופעה מוכרת: המשקיעים מימשו רווחים לאחר העליות החדות, והדבר יצר לחץ זמני על המדדים. בנוסף, למרות ההכרזה, השווקים עדיין ממתינים לראות האם מדובר בהפסקת אש יציבה שתוביל לשינוי ארוך־טווח בסביבה הגאו־פוליטית או במהלך זמני בלבד. במצבים כאלה, המשקיעים מעדיפים לעיתים לנקוט זהירות ולא למהר להגדיל סיכון".

דרור מדגיש כי "הירידות היומיות אינן מעידות על אכזבה מהסכם הפסקת האש עצמו. זהו בעיקר תהליך טבעי של מימוש רווחים ובחינה מחדש של רמת הסיכון לאחר ראלי משמעותי. ההסבר הזה גם תואם למה שראינו היום בשווקים בעולם - ירידות ומימושי רווחים לאחר ראלי חד, למרות החדשות החיוביות על הפסקת האש".

במחלקת המחקר של תמיר פישמן שותפים להערכה כי השוק פשוט חוזר לקרקע המציאות: "הבורסה עלתה בשיעורים יוצאי־דופן בשנים האחרונות ואנחנו לקראת תקופה יותר בריאה - תהליך של התאמת שוויים וחיבור למציאות ולא לחלומות. ממצב בו התחושה הלאומית הכללית היא של הכרעה, ניצחון וכן שלום בסגנון מזרח תיכון חדש, אנחנו מתחברים למציאות בה אין הכרעות ילדותיות ומחשבות על מיזוג עם ארה"ב. אנחנו חוזרים למציאות מורכבת במישורים הגאו־פוליטיים והכלכליים, כמו משבר היצוא למשל, שימשיכו ללוות אותנו בעתיד".

הסבר אחר: מוקד תשומת־הלב עבר למאקרו

הסבר אחר, ספציפי יותר, מציע מרדכי הרוש, מנכ"ל פלקון קפיטל, שטוען כי מדובר בשילוב של חוסר יציבות בשטח לצד איומי מאקרו. "לטעמי ההסבר פשוט יותר ממה שנראה", אומר הרוש. "הפסקת האש שהוכרזה אתמול בלילה היא מתווה ישראל-לבנון, וכבר הבוקר ראינו תקיפות הדדיות בדרום לבנון, כולל בשעה האחרונה. כשהשוק רואה שהלחימה נמשכת בפועל, הוא לא מתמחר את ההכרזה כסוף סיפור אלא כעוד שלב בתהליך שביר. 'האוויר' לא יצא, הוא פשוט מעולם לא נכנס".

אולם לפי הרוש, הביטחון הוא רק חלק קטן מהסיפור הנוכחי. "זו רק חצי תשובה. מה שבאמת מזיז את הבורסה היום זה לא הגאו־פוליטיקה, אלא לדעתי שלושה גורמים מאקרו מקומיים וגלובליים: הראשון הוא אזהרת ה-OECD: הדוח שפורסם אתמול, לפיו הגירעון בישראל צפוי להגיע ל-5.3% תוצר - גבוה משמעותית מתכנון הממשלה.

"השני הוא זינוק במחירי הנפט: חבית ברנט נסחרת שוב באזור של כ-97 דולר וחבית מסוג WTI נסחרת סביב 96 דולר, וכל זאת על רקע מתיחות מחודשת מול איראן. בזמן שמכריזים על הפסקת אש בחזית הלבנונית, בחזית האיראנית המתח דווקא מתגבר והנפט מתמחר את זה. פריצה מעל 100 דולר היא כבר לא תרחיש רחוק, וזה האיום האמיתי על רצף הורדות הריבית שכולם מצפים לו". הרוש מעריך שהשוק גם ממתין ל"לנתוני התעסוקה בארה"ב שמתפרסם מחר. כשיש אירוע בינארי גדול ביום למחרת, המשקיעים מקטינים סיכון מראש, וזה לבדו מסביר חלק מהדשדוש".

האם התנודתיות היום חריגה? המומחים טוענים שלא

לדברי דרור, מדובר בתנודתיות רגילה שאינה חריגה במיוחד. "אנחנו רואים סלקטיביות בשוק, יש ניירות שעולים ויש שיורדים, זה לא ירידות לאורך כל הקו. אנחנו מזהים ירידות כבר מספר ימים בסקטור הביטוח שעלה חזק מאוד וככל הנראה עובר תיקון, זאת אחרי שגם הבנקים ירדו כ-20% מהשיא. השוק לא זול ויש כאן אוויר פסגות, לכן ללא חדשות חיוביות נוספות לשוק יהיה קשה להמשיך לעלות".

הרוש מתייחס להתנהגות המדדים לאורך היום כסיפור קלאסי של חוסר הכרעה: "הגרף מספר סיפור קלאסי של שוק בלי הכרעה. כל עוד חוסר הוודאות נמשכת, כך גם התנודתיות. בבוקר הייתה ירידה חדה, עד אזור מינוס 2%, זו הייתה התגובה הראשונית של risk off לשילוב של אזהרת ה-OECD, הנפט שמטפס והעובדה שהפסקת האש פשוט לא מחזיקה בשטח. אחר כך, סביב הצהריים, נכנסו קונים והשוק תיקן כמעט את כל הדרך חזרה. אבל הוא לא הצליח להחזיק את התיקון, ושוב נשחק. זו לא פאניקה. פאניקה נראית כמו קו ישר למטה ונעילה בשפל. היום זה שוק שניסה לרדת, מצא קונים, אבל לא היה מוכן להתחייב לכיוון. בשורה התחתונה, מי שחיפש בהפסקת האש את הקטליזטור לעליות התבדה, לא בגלל אכזבה מהגאו־פוליטיקה, אלא בגלל שמוקד תשומת־הלב עבר מזמן מהחזית למאקרו - לגירעון, לנפט ולפד".

מה צריך לעשות כעת? "לעזוב את המסכים"

למרות חילוקי הדעות בנוגע לגורמים לתנודתיות, בשאלת הפעולה הנדרשת מצד המשקיעים המומחים מציגים חזית אחידה ומרגיעה: אין סיבה לפעול ברעש הקיים.

"אין משהו מיוחד לעשות ואין פאניקה בשווקים", מבהיר דרור מ-Value. "השוק גבוה והיה גבוה גם לפני חודש או חודשיים. אני לא חושב שצריך לעשות משהו או לשנות אסטרטגיה. זה נכנס לחלוטין במסגרת תיקון נורמלי של שווקים".

במחלקת המחקר של תמיר פישמן מסכימים וממליצים לשמור על קור רוח: "ככה נראה שוק נורמלי. לא לעשות כלום, להבין שזה שוק נורמלי שעולה ויורד, ובממוצע ארוך־טווח נותן תשואה ממוצעת של 10%-15% בשנה". מרדכי הרוש מפלקון קפיטל חותם בהמלצה פרקטית למסחר התנודתי: "לא הייתי רודף אחרי התיקון הזה. כשיש לך אלוקציה נכונה שתואמת את תיאבון הסיכון שלך - פשוט תעזוב את המסך".