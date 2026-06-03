מניית פאלו אלטו נטוורקס יורדת מהשיא שאליו הגיעה מוקדם יותר השבוע, אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה לרבעון הפיסקאלי השלישי של השנה (שהסתיים בסוף אפריל), וזאת למרות שעקפה את תחזיות האנליסטים.

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החברה, המספקת פתרונות אבטחת סייבר, סיימה את הרבעון עם הכנסות של מעל 3 מיליארד דולר ועם רווח נקי (Non-GAAP) של 85 סנט למניה, לעומת תחזיות האנליסטים להכנסות של 2.94 מיליארד דולר ורווח של 80 סנט למניה.

הכנסות החברה צמחו ב-31.1% ביחס לרבעון המקביל, בין היתר בזכות תרומת הרכישות שבוצעו לאחרונה - של סייברארק הישראלית ושל Chronosphere מארה"ב, שתרמו 388 מיליון דולר לשורת ההכנסות.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), פאלו אלטו עברה להפסד נקי של 177 מיליון דולר. זאת על רקע ירידה בשיעור הרווח הגולמי מ-73% ל-67.6% ברבעון, וכן עלייה בהוצאות התפעוליות. על בסיס Non-GAAP, בנטרול תגמולים הוניים לעובדים, הוצאות שקשורות לרכישות והפחתות של נכסים בלתי מוחשיים, הרווח הנקי ברבעון גדל ביחס לרבעון המקביל ב-21.9% והסתכם ב-684 מיליון דולר. פאלו אלטו ייצרה במהלך הרבעון 781 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

מתחילת שנת הכספים, הכנסות החברה צמחו ב-20.7% לכ-8.1 מיליארד דולר, הרווח הנקי ירד ב-33% ל-589 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP הרווח הנקי עלה ב-24.3% לכ-2.1 מיליארד דולר.

ברבעון הפיסקאלי הרביעי החברה צופה צמיחה של 32% בהכנסות ל-3.345-3.355 מיליארד דולר, עם רווח נקי של 96-98 סנט למניה. בכך תסתיים שנת הכספים עם הכנסות של 11.415-11.425 מיליארד דולר, צמיחה של 24%, ועם רווח נקי של 3.77-3.79 דולר למניה, ובסך הכול קרוב ל-2.9 מיליארד דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים.

ג'פריס מעלה את מחיר היעד

"הרבעון השלישי היה רבעון יוצא דופן עבור פאלו אלטו נטוורקס, עם גידול בביקוש האורגני, כאשר לקוחות פונים אלינו כדי לאבטח את מערכות ה-AI הנרחבות שהם מטמיעים בארגונים", אמר ניקש ארורה, יו"ר ומנכ"ל החברה. "ההתקדמויות האחרונות בחזית הבינה המלאכותית הגבירו את תחושת הדחיפות סביב אבטחת הסייבר, ועיצבו מחדש את פני התעשייה לשנים הקרובות", הוסיף ארורה.

בעקבות הדוחות, בנק ההשקעות ג'פריס העלה את מחיר היעד למניה מ-300 ל-335 דולר, פרמיה של כ-13%, ונשאר בהמלצת "קנייה". בג'פריס ציינו שהחברה השאירה ללא שינוי את תחזית הצמיחה בטווח הארוך בתזרים החופשי (שיגיע ל-40% מהמחזור בשנת הכספים 2028), מה שמצביע על החזר ההשקעה מהרכישות האחרונות שבוצעו.

פאלו אלטו נסחרת החל מפברואר האחרון גם בבורסה בתל אביב, אליה הצטרפה במסגרת הרישום הכפול. שווי החברה הוא הגבוה ביותר בבורסה המקומית בפער גדול מהבאות אחריה, אך בשלב זה היא לא חלק מהמדדים המובילים.