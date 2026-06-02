בפתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, מניית פאלו אלטו נטוורקס חצתה את רף ה-300 דולר וננעלה בשיא של כל הזמנים. בהתאם, המניה עולה היום (ג') בבורסה בתל אביב, שאליה היא הצטרפה כחברה דואלית בפברואר האחרון. ענקית הסייבר מארה"ב השלימה אז את רכישת חברת הסייבר הישראלית סייברארק, שאמנם לא נסחרה בתל אביב, אך כחלק מהשלמת העסקה החליטו בחברה האמריקאית להירשם למסחר בבורסה המקומית. מאז תחילת המסחר של פאלו אלטו בתל אביב, המניה זינקה ב-81.5% (בשקלים; במסחר בנאסד"ק המניה יותר מהכפילה את עצמה בתקופה זו). נזכיר שבתקופה שבין ההודעה על רכישת סייברארק לבין השלמתה והרישום למסחר ברישום הכפול, מניית פאלו אלטו דווקא נחלשה, אך בהמשך שינתה כיוון וזינקה.

פאלו אלטו היא החברה הגדולה ביותר בבורסה, בפער גדול בהשוואה לחברות שאחריה - שווי השוק של פאלו אלטו הוא כ-666 מיליארד שקל, בזמן שהשווי של חברת התרופות טבע ושל החברה הביטחונית אלביט מערכות הוא כ-113 מיליארד שקל כל אחת, והבנקים לאומי והפועלים נסחרים בשווי של 101 מיליארד שקל ו-92.4 מיליארד שקל, בהתאמה. למעשה, שוויה של פאלו אלטו היום מהווה כמעט רבע משווי כל מניות הבורסה יחד (מעל 540 מניות) - משקלה עומד על כ-24.8% במדד המניות הכללי, בעוד שהמשקלים של טבע ואלביט הם סביב 4.2%.

עם זאת, מניית פאלו אלטו לא נכנסה למדדים ת"א 35 ות"א 125 בבורסה בעדכון האחרון, משום שהתנאים קובעים שמניה צריכה להיסחר בבורסה 60 יום לפני כניסה למדדים, ואילו פאלו אלטו התחילה להיסחר ב-23 בפברואר, שבוע לאחר המועד האחרון שהיה מאפשר לה להצטרף למדדים כבר בעדכון האחרון. בכל מקרה, ההנחה בשוק היא שפאלו אלטו תצורף למדדים הבולטים במסגרת "מסלול מהיר" בעדכון המדדים של חודש אוגוסט. השאלה היא על משקלה הצפוי במדדים: ועדת המדדים של הבורסה תצטרך להכריע האם פאלו אלטו נחשבת "חברה זרה", או שיש לה היקף פעילות, נכסים ועובדים משמעותי בישראל ותלות בהם, והדבר ישפיע על משקלה.

פאלו אלטו, המנוהלת על-ידי ניקש ארורה, תפרסם היום (ג') אחרי סיום המסחר בוול סטריט את הדוחות הכספיים שלה ואנליסטים מצפים לדוחות טובים.