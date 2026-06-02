הפוך מבאפט: ברקשייר תשקיע 10 מיליארד דולר בגיוס של אלפבית

אלפאבית שואפת לגייס 80 מיליארד דולר באמצעות הנפקות מניות, כולל השקעה מצד ברקשייר האת'וויי , כך מסרה ביום שני החברה־האם של גוגל. המהלך הוא חלק מהמאמץ האגרסיבי של אלפאבית לממן את ההרחבה היקרה של תשתית הבינה המלאכותית (AI) שלה.

בחודש אפריל העלתה אלפאבית את תחזית הוצאות ההון השנתית שלה (CapEx) ב-5 מיליארד דולר, לטווח של בין 180 ל-190 מיליארד דולר, כשהיא מגבירה את ההשקעות כדי להיענות לדבריה לביקוש הגובר למחשוב מבוסס AI.

"החברה חווה ביקוש חזק לפתרונות ושירותי ה-AI שלה מצד ארגונים וצרכנים, ברמות שעולות על ההיצע המשתקף והזמין של החברה", מסרה החברה.

היא גייסה למעלה מ-85 מיליארד דולר בחוב בשישה מטבעות ושווקים שונים במהלך השנה האחרונה, מה שהביא את סך מאזן החוב שלה ליותר מ-100 מיליארד דולר.

גם ברקשייר האת'וויי מעמיקה את ההימור שלה על בינה מלאכותית והבטיחה במסגרת הזו השקעה נוספת בגובה 10 מיליארד דולר באלפאבית באמצעות רכישת מניות פרטית.

הדבר מאותת על הביטחון הגובר של ברקשייר במעמדה של אלפאבית במרכז תנופת ה-AI. היא גם מספקת הצצה ראשונית לגישת הקצאת ההון של המנכ"ל החדש גרג אייבל ומצביעה על כך שיורשו של וורן באפט מוכן להשקיע סכומי עתק בחברות טכנולוגיה.

נזכיר כי לברקשייר קופת מזומנים שעמדה בסוף מרץ על קרוב ל-400 מיליארד דולר.

עמדה זו מסמנת תפנית עבור תאגיד שהעדיף באופן מסורתי עסקים בעלי מודל כלכלי צפוי ויציב יותר. באפט, כזכור, הגדיר בשעתו את ההשקעה של ברקשייר באפל כהימור על חברת מוצרי צריכה (ולא כהימור טכנולוגי).

ברקשייר חשפה לראשונה את אחזקותיה באלפאבית במהלך הרבעון השלישי של שנת 2025, אז רכשה כ-17.8 מיליון מניות. מאז, התאגיד הגדיל את השקעתו בצורה דרמטית במשך שני רבעונים רצופים, והפך את החברה-האם של גוגל לאחת הפוזיציות הגדולות ביותר בפורטפוליו שלו.