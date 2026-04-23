בגלל איחור של שבוע: פאלו אלטו לא תיכנס למדדים המובילים בבורסה

הבורסה פרסמה את רשימת השינויים במדדים ובהתאם להערכת גלובס מהשבוע שעבר, שלוש החברות שיעלו למדד ת"א 35 הן מגה אור, חברת הנדל"ן המניב וחוות השרתים, של צחי נחמיאס, מניית הבורסה לניירות ערך עצמה, וחברת ההחזקות קנון של עידן עופר (בעלת השליטה בענקית האנרגיה OPC).

חברת הבנייה היזמית דמרי של הקבלן יגאל דמרי לא תצא מהמדד המוביל אחרי שדמרי שוב מכר מניות למוסדיים וגייס ברגע האחרון 420 מיליון שקל (ואף מכין את הקרקע לעדכוני המדדים הבאים עם אופציות נוספות בהיקף זהה) והצליח לעקוף "בנקודות" את חברת המלונאות פתאל של דוד פתאל.

לכן, המניות שירדו למדד ת"א 90 הן פתאל, ושתי חברות הנדל"ן המניב מבנה ואמות, לאחר שהידרדרו למקומות 40 ומטה בבורסה, מה שמאלץ אותן לפנות את המקום במדד המניות הגדולות.

פאלו אלטו לא תיכנס למדדים בעדכון מאי

השאלה המעניינת של התקופה האחרונה הייתה מה באשר לכניסתה של פאלו אלטו, ענקית הסייבר, שהצטרפה לאחרונה לבורסה ברישום כפול, ונסחרת כעת בשווי של 420 מיליארד שקל.

לפי העדכון שפרסמה הבורסה, פאלו אלטו לא תצורף כעת למדדים ת"א 35 ות"א 125. בבורסה לא סיפקו התייחסות למניה והמשמעות היא שהיא לא נכנסת למדדים. הסיבה היא שבבורסה לא "הגמישו" את התנאי שמניה צריכה להיסחר 60 יום לפני כניסה למדדים. פאלו אלטו החלה להיסחר ב-23 בפברואר, שבוע לאחר המועד האחרון שהיה מאפשר לה את ההצטרפות למדדים כבר בעדכון של חודש מאי.

ובכל זאת, ההנחה בשוק היא שפאלו אלטו כן תצורף למדדים הגדולים במסגרת "מסלול מהיר" בעדכון הפרמטרים של חודש אוגוסט (שבו אין כניסה ויציאה של מניות אלא רק עדכון משקל לכל מניה). אם זה אכן יקרה, המשמעות היא שיהיו באותו זמן 36 מניות במדד הדגל של הבורסה. המניה שתיגרע מהמדד עקב כך תהיה בעדכון החצי השנתי הבא, בחודש נובמבר.

עוד לפני כן, ועדת המדדים של הבורסה תצטרף להכריע האם פאלו אלטו הרשומה בארה"ב היא "חברה זרה" או כזו שיש לה פעילות/ נכסים/ היקף עובדים משמעותי/ מטה החברה/ תלות בנכסים בישראל. לאחר רכישת חברת סייברארק הישראלית (שבעקבותיה בוצע הרישום לבורסת ת"א), האפשרות השנייה בהחלט סבירה.

השינויים במדד ת"א 90: כצמן אייזנברג וגיל אגמון מחוץ למדדים

אל מדד ת"א 90 ייכנסו 11 חברות חדשות (בנוסף לאלה שעוברות אליו ממדד ת"א 35). החברות הן, חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י, קרנות הריט לתחום התשתיות ג'נריישן קפיטל וקיסטון וחברת הביטוח איילון, להב אל.אר של אבי לוי שעוסקת בנדל"ן מניב, אנרגיה מתחדשת ותחנות דלק, וגייסה מאות מיליוני שקלים מהמוסדיים, חברת הנדל"ן המניב איי.אי.אס של חיים גייר. וכן חברת השבבים קווליטאו וחברת הביטוח ווישור.

את רשימת המצטרפות החדשות סוגרות חברת הטכנולוגיה הביטחונית אר.פי אופטיקל וחברת המתכות סקופ, שאמנם נמצאות מתחת למקום 80 (שמכניס אותן אוטומטית למדד) אך מאחר שיש שני מקומות פנויים נוספים (היו במדד 88 מניות), הן אלה שעלו, מאחר שהן הגדולות ביותר שעדיין לא נמצאות במדד. בכך הן גברו על מניות רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון והחברה הביטחונית עשות אשקלון שיוותרו הפעם בחוץ.

מנגד, ממדד ת"א 90 ייצאו 9 חברות כלפי מטה. אלה כוללות את חברת ה-IT מלם תים של שלמה אייזנברג, עקב ירידה בהחזקות הציבור לפחות מ-20% (תנאי הסף למדד). בנוסף תצא ממנו חברה נוספת שלו, ישרס אחזקות, בעקבות שווי נמוך מידי ביחס לאחרות.

לצד אלה ייצאו ממנו חברת לוחות הפלסטיק פלרם מקיבוץ רמת יוחנן, חברת האופנה ריטיילורס (זכיינית נייקי) של הראל ויזל, חברת אלקטרה צריכה של האחים זלקינד (בעלת השליטה ברשת קרפור) וג'י סיטי (לשעבר גזית גלוב), חברת הנדל"ן של חיים כצמן, דלק רכב של גיל אגמון, וכך גם חברות הנדל"ן דוניץ וקרסו נדל"ן.