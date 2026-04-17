עדכון המדדים הקרוב בבורסה בתל אביב, שיתרחש ב־7 במאי, יהיה אחד הדרמטיים של השנים האחרונות. "עשרת הימים הקובעים" בנוגע לאילו חברות ייכנסו למדדי הדגל של ת"א ואילו ייצאו מהם, הסתיימו אתמול בערב.

התוצאה, שלוש חברות גדולות איבדו את מקומן במדד ת"א 35, כשגם במדד ת"א 90 (ולכן גם בת"א 125) יתבצעו שינויים גדולים, שם לא פחות מ־9 חברות איבדו את מקומן בו ובמקומן ייכנסו 11 חברות (שכן במדד יש היום רק 88 חברות).

גלובס מציג את השינויים הצפויים בעזרת סמארטבול, תוכנה המספקת חיזוי שינויי מדדים בזמן אמת.

נחמיאס, הבורסה וקנון נכנסים למדד הדגל

כדי שמניה שלא נמצאת במדד ת"א 35 תיכנס בזכות עצמה ללא תלות באחרות, היא צריכה להיות אחת מ־30 החברות הגדולות בו, בשווי שוק ממוצע ב"עשרת הימים הקובעים". אלא שרק חברה אחת עמדה בקריטריון הזה בסיבוב האחרון: מגה אור של צחי נחמיאס, שהבטיחה את עלייתה לאחר שהפכה לחברה ה־24 בשוויה בבורסה (לא כולל פאלו אלטו, ראו בהמשך).

חברת הנדל"ן המניב נכנסה לתחום חוות השרתים, מה שצפוי להקפיץ את עסקיה בשנים הקרובות. אחרי זינוק של 350% במניה בשנה האחרונה, היא כבר נסחרת לפי שווי של כמעט 21 מיליארד שקל.

בנוסף אליה יצטרפו למדד מניית הבורסה בתל אביב עצמה שמוביל איתי בן זאב (זינוק של 252% במניה בשנה האחרונה) וחברת ההחזקות קנון של עידן עופר (בעלת השליטה בענקית האנרגיה OPC ) שנמצאות במקומות 32 ו-33 בהתאמה בבורסה מבחינת שווי השוק שלהן (מעל 13 מיליארד שקל). חברת האנרגיה המתחדשת דוראל, שהייתה מתחת לשתיהן, לא הצליחה לסגור את הפער ונותרה במדד ת"א 90 הפעם.

אלא ששתי אלה יצטרפו לת"א 35 לא "בזכות עצמן", כיוון שהן לא ב-30 הגדולות, אלא כיוון שאחרות נאלצות לצאת מהמדד ולכן התפנה מקום והן, הגדולות הבאות בתור, נהנות מכך ומשתדרגות.

דמרי שוב ניצח בנקודות וברגע האחרון

מניה שנמצאת במקום ה־40 ומטה בבורסה בדירוג הממוצע של עשרת הימים הקובעים נפלטת אוטומטית מהמדד המוביל. כאן נרשמה דרמה של ממש: ארבע חברות התמודדו על מקום אחד של הישארות במדד - עד יום שלישי האחרון, חברת המלונאות פתאל הייתה במקום ה-39, חברות הנדל"ן המניב מבנה ואמות, ויזמית הבנייה למגורים דמרי, בשליטת יגאל דמרי, היו במקומות 41-43. בסופו של דבר פתאל, אמות ומבנה הן השלוש שיירדו למדד ת"א 90.

במקרה של דמרי, זו פעם שלישית ברציפות שהוא התנדנד והיה מועמד להדחה. אלא שלא קבלן כמו יגאל דמרי ייתן לאחרים לנצח אותו, והוא שוב שלף את השפן מהכובע, שבו השתמש גם בסבבים קודמים: דמרי גייס לאחר המסחר ביום שלישי האחרון 420 מיליון שקל מהמוסדיים (מנורה מבטחים, הפניקס, הראל ועוד) בהנחה של 8% על מחיר המניה, כדי להקפיץ את שווי השוק של החברה שלו מעל לזה של פתאל ולשפר את סיכוייו להישאר במדד.

אלא שגם זה כמעט לא הספיק לו וביום חמישי הוא ביצע תרגיל נוסף כשהעביר "ללא תמורה" של מניות רדומות בתוך הקבוצה שלו, בשווי של עוד 26 מיליון שקל.

בעקבות כך, הוא הצליח לסיים את היום עם שווי שוק גבוה בכ-30 מיליון שקל מזה של פתאל בשווי השוק הממוצע לדירוג של עשרת הימים הקובעים וכך הצליח לשמור על מקומו במדד, וזאת הגם שאם תסתכלו כעת על מסכי הבורסה תראו שפתאל היא כעת החברה בעלת שווי השוק ה-37 (שווי שוק של 11.5 מיליארד שקל), בעוד דמרי במקום ה-44 בלבד, עם שווי שוק של 10 מיליארד שקל.

אגב דמרי, הוא נתן למוסדיים אופציות לגיוס נוסף של עוד 420 מיליון שקל. אם זה אכן יקרה, דמרי ישלים ירידה של 4% מהחזקותיו ויירד לשיעור החזקה של 50.7% בחברה שלו.

הנעלם הגדול: פאלו אלטו

ענקית הסייבר האמריקאית שייסד הישראלי ניר צוק הצטרפה לבורסה בתל אביב ברישום דואלי לפני חודשיים, לאחר שרכשה את חברת סייברארק. החברה נסחרת בשווי של 408 מיליארד שקל (הגדולה בבורסה בפער גדול), אלא שבינתיים הבורסה טרם פרסמה עדכון האם ומתי פאלו אלטו תצורף למדדים המובילים. היא צפויה לפרסם את העדכון הזה בעוד שבוע.

יש לכך כמובן השלכה ישירה. אם היא תיכנס לת"א 35 כבר בעדכון הקרוב, הרי שחוץ ממגה אור יתווספו למדד המוביל רק שתי מניות מבין השלוש שאמורות לעלות. לאור הדירוג של שלוש המצטרפות לפי הסדר (מגה אור, הבורסה, קנון), אם הבורסה תחליט להכניס את פאלו אלטו למדד הדגל כעת, מי שתשלם את המחיר היא קנון.

אפשרות נוספת היא כניסה של פאלו אלטו בעדכון הפרמטרים (המשקל) בחודש אוגוסט, במסגרת "מסלול מהיר", או החלטה שהיא לא תצורף כלל למדדים - אם ייקבע שאינה חברה ישראלית.

אגב, למרות הנפילה השבוע במניות הסייבר, כולל זו של פאלו אלטו, בעקבות החששות מאיומי ה־ AI על התעשייה, היא עדיין הניבה תשואה של 7.5% מאז הרישום הכפול שלה בת"א.

כצמן, אייזנברג וגיל אגמון מחוץ למדדים

גם במדד השני בחשיבותו, ת"א 90, נרשמות לא מעט דרמות. כדי להיכנס למדד בזכות עצמה חברה צריכה להיות אחת מ־80 הגדולות (לא כולל מניות מדד ת"א 35) וכדי להיפלט ממנו היא צריכה להיות ממקום 100 והלאה.

החברות שייכנסו למדד ת"א 90 הן אפי נכסים, חברת הנדל"ן המניב במזרח אירופה וישראל (בזכות גידול בהחזקות הציבור ליותר מ־20%, קריטריון סף כדי להיכלל במדד), אשר עם שווי של מעל 9 מיליארד שקל היא תהיה במקום ה־9 מבין מניות המדד

גם חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י, קרנות הריט לתחום התשתיות ג'נריישן קפיטל וקיסטון וחברת הביטוח איילון, שנמצאות במקומות 45 עד 60 מבחינת השווי בין 90 המדורגות לאחר מדד ת"א 35, צפויות להיכנס למדד המשני, עם שווי שוק של 4 מיליארד שקל ומעלה.

גם חברת להב אל.אר של אבי לוי שעוסקת בנדל"ן מניב, אנרגיה מתחדשת ותחנות דלק, וגייסה מאות מיליוני שקלים מהמוסדיים, תצטרף לת"א 90, עם שווי של 3.3 מיליארד שקל (במקום ה־69). וכך גם חברת הנדל"ן המניב איי.אי.אס של חיים גייר, הנסחרת בשווי של 3.2 מיליארד שקל (מקום 73).

במקומות הבאים, נמצאות חברת השבבים קווליטאו וחברת הביטוח ווישור, שעולות גם הן בזכות עצמן מהמקומות 77 ו־80 בהתאמה.

את רשימת המצטרפות החדשות סוגרות חברת הטכנולוגיה הביטחונית אר.פי אופטיקל וחברת המתכות סקופ, שאמנם נמצאות מתחת למקום 80 אך מאחר שיש שני מקומות פנויים נוספים כאמור, הן אלה שעלו, מאחר שהן הגדולות ביותר (לאחר הרשימה שמעליהן) שעדיין לא נמצאות במדד (שווי של 2.76 עד 2.9 מיליארד שקל).

בכך הן גברו על מניות רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון והחברה הביטחונית עשות אשקלון שיוותרו הפעם בחוץ (שווי של 2.6-2.7 מיליארד שקל).

בצד השני, מי שתצא מהמדד השני בחשיבותו היא חברת ה־ IT מלם תים של שלמה איזנברג, אך זאת לא בגלל שהתרסקה ביותר מ־40% ברבעון האחרון, אלא כי בעל השליטה הגדיל בה את החזקותיו, כך שהחזקות הציבור ירדו מתחת לתנאי הסף של 20% החזקות ציבור. גם חברה נוספת שלו, ישרס אחזקות, תצא מהמדד בעקבות שווי נמוך מידי ביחס לאחרות.

ברשימת שאר החברות שייצאו מת"א 90 נמצאות: חברת לוחות הפלסטיק פלרם מקיבוץ רמת יוחנן, חברת האופנה ריטיילורס (זכיינית נייקי) של הראל ויזל, חברת אלקטרה צריכה של האחים זלקינד (בעלת השליטה ברשת קרפור) וג'י סיטי (לשעבר גזית גלוב), חברת הנדל"ן של חיים כצמן, שלא זזה בשלוש השנים האחרונות (שווי נוכחי של פחות מ־2 מיליארד שקל). גם דלק רכב של גיל אגמון, שאיבדה 11% בשנה האחרונה, תיפלט ממנו החוצה וכך גם חברות הנדל"ן דוניץ וקרסו נדל"ן.