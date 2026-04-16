אלי גליקמן (64) הודיע הלילה על פרישתו מניהול חברת הספנות הישראלית צים , אחרי תשע שנים כמנכ"ל החברה וכמי שחילץ אותה מסף פשיטת רגל, והפך אותה למשך שנתיים לחברה הישראלית הכי רווחית אי־פעם. בהודעה שפרסמה החברה, גליקמן מסביר למעשה שהוא פורש מאחר שהדירקטוריון בחר ברוכש אחר על פני הצעתו שלו (הצעת הרכישה של הפאג-לויד וקרן פימי של ישי דוידי). אך גליקמן פורש עם הרבה מאוד כסף. על פי בדיקת גלובס, עד שנת 2024 הוא צבר הון של 100 מיליון דולר, בשכר, בדיבידנדים ובמימוש מניות.

במכתבו, ציין גליקמן כי "בחודשים האחרונים, קידם דירקטוריון החברה תהליך מיזוג עם הפאג־לויד. אני מכבד את החלטת הדירקטוריון, אולם לאחר מחשבה הגעתי למסקנה כי איני יכול להמשיך ולכהן כמנכ"ל צים".

העסקה תמשיך - אבל גם המאבק

גורמים בשוק מעריכים שפרישתו של גליקמן לא תשפיע על קידום העסקה. אמנם גליקמן נחשב בקרב חלק מהעובדים למי שהיה "בצדם", אך כמי שניסה לרכוש את החברה בעצמו, בשוק יש מי שטוענים שהוא היה צריך לפרוש מתפקידו ברגע שניסה לרכוש את השליטה בחברה.

בכל מקרה, הדירקטוריון, בראשות יאיר סרוסי, ממשיך בתהליך וכבר הודיע על פתיחת חיפוש אחר מנכ"ל חדש. העסקה עצמה, עם זאת, עדיין מצריכה אישורים רגולטוריים מורכבים, ובראשם השאלה האם המדינה (דרך רשות התחרות ומשרד התחבורה) תפעיל את "מניית הזהב" שלה כדי לעצור ואולי אפילו להפיל את העסקה. נדמה כי זו תקוותם של העובדים.

השביתה של אלו שאולי יישארו מאחור

בעוד גליקמן מסיים בנחת, התמונה בקומות התחתונות שונה לגמרי. ועד עובדי צים, בראשות יו"ר הועד אורן כספי, הכריז על שביתה מלאה. "900 עובדים בסכנת פיטורים, וכל הריבונות הימית של המדינה שלנו בסכנה", נכתב בהודעת הוועד. "כל קו אדום שהצבנו - הופר. הדירקטוריון עובד מולנו בשיטות של הפרד ומשול, לא נפקיר עובדים מבוגרים, שנתנו את מיטב שנותיהם לצים, והם רחוקים מגיל פרישה לחיי עוני. לא נאפשר לפרק את צים לכמה חברות קטנות, כך שכל הסחר הימי של המדינה יישאר בידיים זרות. לכן, אנו מכריזים על השבתה מלאה של החברה, החל מרגע זה".

לטענת ועד העובדים, הקווים הרווחיים יעברו להפג־לויד, הקווים ההפסדיים יישארו בישראל, ומרבית העובדים יישארו ללא עבודה". לפי כספי, הפאג־לויד תקלוט רק 120 עובדים ישראלים ואף זאת לתקופה של שנה בלבד. קרן פימי, אגב, מתכננת רק לקלוט עובדים - השאלה היא כמובן כמה.

המחלוקת אף הפכה לייצרית במיוחד, כאשר כספי טוען כי צים בעצם תהפוך להיות חברה שחלק מבעליה הם "קרנות ריבוניות סעודיות וקטאריות".

פימי טוענת: "לא יהיה מצב שצים לא תעמוד בדרישות המדינה"

בקרן פימי, ניסו להרגיע כבר לפני חודשיים את החששות של המדינה, כאשר בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת, מנכ"ל ומייסד קרן פימי, ישי דוידי טען כי "אנחנו הולכים להקים את צים החדשה, שתענה על הביטחון הימי והכלכלי, והיא מאוד חזקה. אנחנו מקימים חברה עם הון עצמי של 700 מיליון דולר ואין לה בכלל חוב. לצים נכון להיום יש התחייבויות על הספינות של 5-6 מיליארד דולר, לנו אין כאלה". כשיו"ר הוועדה ח"כ ביטן שאל האם במלחמה הבאה צים תוכל לספק את כל צורכי המדינה, השיב דוידי: "כן עם סימן קריאה... לא יהיה מצב שצים החדשה לא תעמוד בדרישות מדינת ישראל".

עם זאת, מנהל רשות הספנות והנמלים, רב חובל צדוק רדקר, נשמע הרבה פחות אופטימי, ואמר באותו דיון כי "לפחות מהמידע שאנחנו ניזונים מהתקשורת, אנחנו לא רואים שום דבר טוב למדינה. אנחנו יודעים בוודאות שענף הספנות הולך להיכנס לשפל, וזה מחזק את ההצהרות שאין לחברה הישראלית הרזה היתכנות כלכלית. אנחנו לא רואים שום סיכוי שזה יחזיק מעמד. ספנות זה עסק עם הוצאות מטורפות".

האיש שהפך את צים - ויצא עשיר

כאמור, גליקמן מונה לתפקיד ב-2017, בתקופה שהייתה בשליטתו של איש העסקים עידן עופר. גליקמן סיפר בעבר לגלובס כי "כשפנו אליי להיות מנכ"ל צים אמרתי, 'מה, אני משוגע?'. לקח יותר מחצי שנה של פניות ובסוף החלטתי לבוא, בזכות שני דברים: האתגר והתגמול. לקחתי סיכון אישי רב לקרדיט שלי בהגעה לחברה כמו צים".

הוא לא התאכזב מהתגמול. לפי נתוני גלובס, בין השנים 2020 ל-2024, הסתכמה עלות שכרו ב-26.6 מיליון דולר, מתוכם 14.4 מיליון דולר בתגמול הוני. אך הסכום הגדול הגיע מהדיבידנדים. מאז ההנפקה, צים חילקה דיבידנדים מצטברים עצומים, כך שבסך הכל, בשנים שבהן החזיק גליקמן בין פחות מ-1% ל-1.3% מהון המניות, הוא נהנה מדיבידנדים של לא פחות מ-54 מיליון דולר. לפני שבועות ספורים, הוא מימש גם כ-90% מהחזקותיו - 1.4 מיליון מניות בשתי פעימות, תמורת כ-40 מיליון דולר.

שנות הזוהר - הרווח שמעולם לא נראה בחברה ישראלית

הצלחתו של גליקמן אינה רק על הנייר. בכל אחת מהשנים 2021 ו-2022, רשמה צים רווח נקי שנתי של כ-4.65 מיליארד דולר, בעקבות הזינוק במחירי התובלה בעולם בעקבות מגפת הקורונה. המספר המדהים הזה הפך את צים לחברה הרווחית ביותר בתולדות ישראל, כאשר הייתה בשיאה. במרץ 2022, הגיעה צים לשווי שוק של 10.6 מיליארד דולר, פי שישה מהשווי לפיו הונפקה שנה קודם לכן (לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר, לאחר הכסף). לאחר מכן, המניה איבדה גובה.

אלא שייתכן שגליקמן קצת יכול להאשים באירועים גם את עצמו. גליקמן ניסה את כוחו בהגשת הצעת רכישה לחברה, יחד עם איש העסקים ואיל הספנות רמי אונגר. אלא שדירקטוריון צים דחה את ההצעה, בסכום של 20 דולר למניה, שהייתה נמוכה מדי בעיניו. בהמשך, הוא קיבל את ההצעה של קבוצת הפאג־לויד וקרן פימי לרכוש את החברה תמורת 35 דולר למניה, פרמיה של כמעט 60% על מחיר מניית החברה באותו הזמן. העסקה הזו נחתמה בפברואר 2026, תמורת סכום כולל של 4.2 מיליארד דולר.

אסיפת בעלי המניות נקבעה ל-30 באפריל כדי לאשר את העסקה. אז יצביעו בעלי המניות, על מכירת החברה שהפכה לאחת הסאגות הסוערות של התקופה האחרונה.