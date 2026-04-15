עדכון המדדים הקרוב בבורסה בת"א, שיתרחש ב־7 במאי, עשוי להיות דרמטי במיוחד. "עשרת הימים הקובעים" בנוגע לאילו חברות ייכנסו למדדי הדגל של ת"א ואילו ייצאו מהם, יסתיימו בסוף יום חמישי הקרוב.

נכון לעכשיו, שלוש חברות עלולות לאבד את מקומן במדד ת"א 35, כשגם במדד ת"א 90 (ולכן גם בת"א 125) צפויים שינויים גדולים, שם לא פחות מ־9 חברות עלולות לאבד את מקומן בו ובמקומן צפויות להיכנס 11 חברות (שכן במדד יש היום רק 88 חברות).

גלובס מציג את השינויים הצפויים בעזרת סמארטבול, תוכנה המספקת חיזוי שינויי מדדים בזמן אמת.

נחמיאס בדרך למדד הדגל

כדי שמניה שלא נמצאת במדד ת"א 35 תיכנס בזכות עצמה ללא תלות באחרות, היא צריכה להיות אחת מ־30 החברות הגדולות בו. נכון לעכשיו יש חברה אחת כזו: מגה אור של צחי נחמיאס, שלמעשה הבטיחה את כניסתה לאחר שהפכה לחברה ה־24 בשוויה בבורסה (לא כולל פאלו אלטו, ראו בהמשך).

חברת הנדל"ן המניב נכנסה לתחום חוות השרתים, מה שצפוי להקפיץ את עסקיה בשנים הקרובות. אחרי זינוק של 354% במניה בשנה האחרונה, היא כבר נסחרת לפי שווי של כמעט 20 מיליארד שקל.

בנוסף אליה עשויות להיכנס שתיים נוספות מתוך שלוש - מניית הבורסה בת"א עצמה שמוביל איתי בן זאב (זינוק של 252% במניה בשנה האחרונה), חברת ההחזקות קנון של עידן עופר (בעלת השליטה בענקית האנרגיה OPC) או חברת האנרגיה המתחדשת דוראל, שנמצאות במקומות 32-34 בבורסה מבחינת שווי השוק שלהן (14-13 מיליארד שקל).

מאחר שאלה לא נמצאות ב־30 הגדולות הכניסה שלהן תלויה בכמה מניות ייצאו מהמדד.

דמרי שוב עם הגב לקיר

מניה שנמצאת במקום ה־40 ומטה בבורסה נפלטת אוטומטית מהמדד המוביל. כאן נרשמת דרמה של ממש: ארבע חברות מתמודדות על מקום אחד של הישארות במדד - חברת המלונאות פתאל (מקום 39), חברות הנדל"ן המניב מבנה ואמות, ויזמית הבנייה למגורים דמרי, בשליטת יגאל דמרי, שנמצאות במקומות 41-43.

הכול ישתנה אם אחת או יותר מהחברות הללו יגייסו ברגע האחרון כמה מאות מיליוני שקלים, כדי לנסות להבטיח את הישארותן, כפי שכבר עשה דמרי כדי להינצל מהדחה בפעם הקודמת. במקרה שלו, זו פעם שלישית ברציפות שהוא מתנדנד ומועמד להדחה.

ואכן, לאחר המסחר אתמול (ג') דמרי הגשים את התחזית, עשה "פעם שלישית גלידה" וגייס 370 מיליון שקל מהמוסדיים, בהנחה של 8% על מחיר המניה כדי להקפיץ את שווי השוק של החברה שלו מעל לזה של פתאל ולשפר את סיכוייו להישאר במדד.

הנעלם הגדול: פאלו אלטו

ענקית הסייבר האמריקאית שייסד הישראלי ניר צוק הצטרפה לבורסה בת"א ברישום דואלי לפני חודשיים, לאחר שרכשה את חברת סייברארק. החברה נסחרת בשווי של יותר מ־400 מיליארד שקל (הגדולה בבורסה), אלא שבינתיים הבורסה טרם פרסמה עדכון האם ומתי פאלו אלטו תצורף למדדים המובילים.

יש לכך כמובן השלכה ישירה. אם היא תיכנס לת"א 35 כבר כעת, הרי שחוץ ממגה אור יתווספו למדד המוביל רק שתי מניות מבין השלוש שעשויות לעלות.

הבורסה צפויה לפרסם עדכון בנושא ביום חמישי הבא. אילו תחליט להכניס את פאלו אלטו למדד הדגל, הדבר עלול לבוא על חשבון כניסה של מניית הבורסה עצמה למדד.

אפשרות נוספת היא כניסה של פאלו אלטו בעדכון הפרמטרים (המשקל) בחודש אוגוסט, במסגרת "מסלול מהיר", או החלטה שהיא לא תצורף כלל למדדים - אם ייקבע שאינה חברה ישראלית.

אגב, למרות הנפילה השבוע במניות הסייבר, כולל זו של פאלו אלטו, בעקבות החששות מאיומי ה־AI על התעשייה, היא עדיין הניבה תשואה של יותר מ־6% מאז הרישום הכפול שלה בת"א.

כצמן מחוץ למדדים?

גם במדד השני בחשיבותו, ת"א 90, נרשמות לא מעט דרמות. כדי להיכנס למדד בזכות עצמה חברה צריכה להיות אחת מ־80 הגדולות (לא כולל מניות מדד ת"א 35) וכדי להיפלט ממנו היא צריכה להיות ממקום 100 והלאה.

מי שהבטיחו את מקומן בהצטרפות למדד הן אפי נכסים, חברת הנדל"ן המניב במזרח אירופה וישראל (בזכות גידול בהחזקות הציבור ליותר מ־20%, קריטריון סף כדי להיכלל במדד), אשר עם שווי של מעל 9 מיליארד שקל היא תהיה במקום ה־9 מבין מניות המדד.

גם חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י, קרנות הריט לתחום התשתיות ג'נריישן קפיטל וקיסטון וחברת הביטוח איילון, שנמצאות במקומות 46 עד 60 מבחינת השווי בין 90 המדורגות לאחר מדד ת"א 35, צפויות להיכנס למדד המשני, עם שווי שוק של 3.9 מיליארד שקל ומעלה.

גם חברת להב אל.אר של אבי לוי שעוסקת בנדל"ן מניב, אנרגיה מתחדשת ותחנות דלק, וגייסה מאות מיליוני שקלים מהמוסדיים, כנראה הבטיחה את עלייתה לת"א 90, עם שווי של 3.3 מיליארד שקל (במקום ה־69). חברת הנדל"ן המניב איי.אי.אס של חיים גייר, הנסחרת בשווי של 3.2 מיליארד שקל (מקום 73) גם היא בעלת סיכויים טובים.

במקומות הבאים נמצאות חברת השבבים קווליטאו וחברת הביטוח ווישור, שאם ישמרו על המקומות שלהן (79 ו־80 בהתאמה) יעלו גם כן.

שני המקומות הבאים תנודתיים מעט יותר. כרגע העולות הן חברת הטכנולוגיה הביטחונית אר.פי אופטיקל וחברת המתכות סקופ כשגם רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון והחברה הביטחונית עשות אשקלון בתמונה.

בצד השני, מי שתצא מהמדד השני בחשיבותו היא כנראה חברת ה־IT מלם תים של שלמה איזנברג, אך זאת לא בגלל שהתרסקה ביותר מ־40% ברבעון האחרון, אלא כי בעל השליטה הגדיל בה את החזקותיו, כך שהחזקות הציבור ירדו מתחת לתנאי הסף של 20%.

עוד צפויות לצאת: חברת לוחות הפלסטיק פלרם מקיבוץ רמת יוחנן, חברת האופנה ריטיילורס (זכיינית נייקי) של הראל ויזל, חברת אלקטרה צריכה של האחים זלקינד (בעלת השליטה ברשת קרפור) וג'י סיטי (לשעבר גזית גלוב), חברת הנדל"ן של חיים כצמן, שלא זזה בשלוש השנים האחרונות (שווי נוכחי של פחות מ־2 מיליארד שקל). ואולי גם דלק רכב של גיל אגמון - שאיבדה 7% בשנה האחרונה.