המשקיעים ציפו לתחזית חזקה יותר - נטפליקס נופלת במסחר המאוחר

נטפליקס פרסמה הלילה את תוצאות הרבעון הראשון לאחר סגירת המסחר.

החברה דיווחה על הכנסות של 12.25 מיליארד דולר, וזאת לעומת צפי ל־12.17 מיליארד דולר, ברבעון המקביל אשתקד, הכנסותיה עמדו על 10.54 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.23 דולר הרבה מעל הצפי של 0.76 דולר ו-0.66 דולר באותו רבעון בשנה שעברה.

לעומת המספרים הטובים, החברה מפספסת את תחזית לרבעון הבא, 12.57 מיליארד דולר לעומת 12.64 מיליארד דולר שהיו צפויים לה ע"י האנליסטים. גם הרווח התפעולי ושולי הרווח התפעולי הצפויים לרדת מתחת לקונסנזוס האנליסטים.

זהו הדוח הראשון של נטפיקס מאז שהחברה פרשה משולחן המו״מ לאחר קרב הצעות מתוח לרכישת וורנר ברדרס. פרמאונט סקיידאנס זכתה בהתמודדות והסכימה לשלם את דמי הפירוק. למשקיעים היתה זו אנחת רווחה לאחר שהחלו לחשוש מהמיזוג הפוטנציאלי ומהחוב שהיה נלווה אליו, מה שהוביל לעלייה במניה.

"אנחנו רואים סיפור נקי יותר לנטפליקס לאחר ביטול המיזוג עם WBD, כאשר המשקיעים מתמקדים מחדש בפעילות הליבה וביסודות בטווח הקצר, ומחפשים הוכחות לכך שנטפליקס יכולה לבנות לאורך זמן עסק פרסום בהיקף של יותר מ־10 מיליארד דולר," כתב האנליסט בריאן ג’יי פיץ מ־BMO Research.

זהו גם דוח הרווח הראשון מאז שנטפליקס העלתה את מחירי המנויים בפעם השנייה בתוך קצת יותר משנה - מה שלדברי פיץ צפוי "להוסיף כ־1.5 מיליארד דולר להכנסות בשנת 2026, ולתרום כ־3.3% לצמיחה שמקורה בתמחור בלבד."

נטפליקס העלתה את מחיר חבילת ה־Standard עם פרסומות בדולר אחד ל־8.99 דולר לחודש, ואת חבילות ה־Standard (ללא פרסומות) וה־Premium בשני דולרים ל־19.99 ו־26.99 דולר לחודש, בהתאמה.

נטפליקס גם חזרה והדגישה כי היא בדרך להגיע להכנסות מפרסום של 3 מיליארד דולר בשנת 2026, עלייה של פי שניים משנה לשנה, זאת לאחר שהחלה לראות צמיחה בקו ההכנסות החדש הזה.

היכולת לבצע העלאות מחירים כאלו נתפסת כסימן לחוזקה, כתבה האנליסטית ג’סיקה רייף ארליך מבנק אוף אמריקה בהודעה ללקוחות. "בהינתן החששות במהלך 12-18 החודשים האחרונים, אנו רואים את העלאות המחירים הללו כהוכחה לביטחון של נטפליקס בחוזקה הבסיסית ובעמידותה לאורך זמן."

"נטפליקס שינתה את חיי"

היו הודיעה נטפליקס גם כי ריד הייסטינגס, מייסד החברה והיו"ר הנוכחי, יעזוב את הדירקטוריון ביוני עם סיום כהונתו.

הייסטינגס פרש מתפקיד המנכ"ל בשנת 2023. גרג פיטרס, ששימש כסמנכ"ל התפעול, נכנס לתפקיד מנכ"ל משותף לצד טד סרנדוס.

"נטפליקס שינתה את חיי בכל כך הרבה דרכים, והזיכרון האהוב עליי ביותר הוא ינואר 2016, כאשר אפשרנו כמעט לכל העולם ליהנות מהשירות שלנו," אמר הייסטינגס במכתב לבעלי המניות של החברה ביום חמישי. לפי המכתב, הייסטינגס יתמקד כעת בפעילות פילנתרופית וביוזמות נוספות.