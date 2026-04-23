מרץ האדום בתשואות הפנסיה: אלו בתי ההשקעות שנפגעו הכי פחות

בחודש מרץ 2026, שוב למדו החוסכים את חשיבות הסבלנות והצורך לנשום עמוק כשהשווקים יורדים. שכן, בחודש שעבר, בעקבות המלחמה עם איראן (מבצע "שאגת הארי"), קרנות ההשתלמות והפנסיה רשמו את החודש הכי חלש שלהן מאז אוקטובר 2023. אלא שבינתיים, חודש אפריל נראה חזק במיוחד ומפצה היטב על הירידות הללו.

נתחיל ממרץ. בחודש מרץ, רשמו השווקים ירידות חדות והחוסכים במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות רשמו תשואה שלילית של 2.3% בממוצע, שמחקה את רוב התשואה מתחילת השנה (0.3% בלבד). ובכל זאת, בטווח של שלוש שנים, החוסכים במסלולים הכלליים נהנים מתשואה חיובית חזקה במיוחד של 41.5%.

במסלולי המניות בקרנות ההשתלמות, נרשמו ירידות חדות עוד יותר של 4.6% בחודש מרץ, והתשואה מתחילת השנה עומדת על 0.2%. גם כאן, בטווח של שלוש שנים, התשואה חזקה מאוד ועומדת על יותר מ-73.5% בממוצע. לשם השוואה, המסלולים מחקי מדד ה-S&P 500 ירדו מעט פחות בחודש מרץ (4.3%), אך מתחילת השנה הם בתשואה שלילית של כמעט 6%, והתשואה בשלוש השנים האחרונות עומדת על 46% בלבד - כמעט כמו תשואת המסלולים הכלליים.

אנליסט ומור נפגעו פחות במרץ

השונות בלטה במיוחד בין מנהלי ההשקעות, עם פערי תשואה של יותר מאחוז. הגופים שבלטו לטובה במסלולים הכלליים בחודש מרץ הם בית ההשקעות אנליסט, שירד הכי פחות, עם תשואה שלילית של 1.6%; אחריו מור, עם ירידה של 1.8%; ובמקום השלישי נמצא אינפיניטי, עם תשואה שלילית של 2%. בתחתית הטבלה, נמצא גם כן בית השקעות. כאן מדובר על ילין לפידות, עם תשואה שלילית של 2.8% ומעליו הראל (2.7%). הפניקס, מנורה מבטחים ואלטשולר שחם, סיפקו כולם תשואה שלילית דומה (2.6%).

מתחילת השנה, הגופים המובילים הם חברת הביטוח כלל, עם תשואה חיובית של 1.3% ואחריה בית ההשקעות מור, עם עלייה של 1.1%, שפותחים שניהם פער גדול בצמרת. אחריהם נמצאים אינפיניטי, מגדל, מנורה מבטחים והראל, עם תשואות דומות של כחצי אחוז. מנגד, במקומות האחרונים בטבלה, נמצאים שני גופים עם תשואה שלילית מתחילת השנה - ילין לפידות ואלטשולר שחם, עם ירידה של 1% לכל גוף.

במבט לשלוש שנים, אינפיניטי ואנליסט מובילים את הטבלה, עם תשואות של 47.7% ו-46.6%, בהתאמה; אחריהם מתחרות הפניקס (42.9%) וכלל, מיטב ומור (42.7% לכל אחת). גם כאן, בתחתית הטבלה ניתן למצוא את ילין לפידות, עם תשואה של 39.5%; הראל עם תשואה של 36.3%; ונועל את הטבלה בית ההשקעות אלטשולר שחם, עם תשואה של 35.4% בלבד.

פערים גדולים מאוד מתחילת השנה במסלול המנייתי

במסלול המנייתי, נרשמת תמונה דומה, כאשר בחודש מרץ, אינפיניטי נמצא במקום הראשון, עם ירידה של 3.9%, ואחריו אנליסט ומור, עם ירידה של 4.2%-4.3%. בצד השני של הטבלה, נמצאים הראל, כלל ומיטב, עם ירידה של 4.8% לכל אחד מהם, ואחר כך מנורה מבטחים, עם תשואה שלילית של 4.9%; נועלת את הטבלה אלטשולר שחם, עם ירידה של 5%.

מתחילת השנה, כלל מובילה עם עלייה של 1.9%, ואחריה מור עם 1.4%; הראל עם עלייה של 1.1% ומגדל עם 1%. מהצד השני, שלושה גופים סיפקו תשואה שלילית לחוסכים. אנליסט, עם ירידה של 0.7%; ילין לפידות, עם מינוס 1.2%; ואלטשולר שחם, עם ירידה של 2.8%.

בתשואה של שלוש השנים האחרונות, אינפיניטי מוביל עם תשואה של 81.5%. אחר כך, מבין הגופים הגדולים, בולט לחיוב מיטב, עם תשואה של 76.5%; אחריו, מגדל עם 75.7%, מנורה עם 74.8%, ומור ואנליסט עם 74.5% כל אחד. בתחתית הטבלה, נמצאים הראל, עם תשואה של 71.4%; ילין לפידות עם תשואה של 71.2%; ואלטשולר שחם הרחק מאחור, עם תשואה של 61.6% בלבד.

גם קרנות הפנסיה סבלו בחודש מרץ מירידות חדות. על פי הנתונים, הקרנות במסלול עד גיל 50 ירדו ב-2.4% בממוצע. ובכל זאת, מתחילת השנה, הן מספקות תשואה של 0.9%, וכמעט 49% בשלוש השנים האחרונות.

התמונה דומה גם כאן. שתי קרנות הפנסיה החדשות ביותר הן הראשונות. בית ההשקעות מור הוביל את הטבלה, עם ירידה של 1.8% בלבד, אחריו נמצא אינפיניטי, ואז כלל והפניקס עם ירידה של 2.2%-2.4%. בצד השני של הטבלה, נמצאות כל שאר החברות, עם ירידה של 2.6%.

מתחילת השנה, מור מובילה את הטבלה עם תשואה של 2.8%, אחר כך כלל עם 1.8%, והראל עם 0.9%. בצד השני, הפניקס, מיטב ואינפיניטי עם תשואה של 0.6% מתחילת השנה, ובמקום האחרון אלטשולר שחם, עם ירידה של 1%.

בשלוש השנים האחרונות, מור ואינפיניטי החדשות מוליכות את הטבלה עם תשואה של 56% ו-53%, בהתאמה. מבין הגופים הגדולים, הפניקס מובילה עם 51%, ואחריה מיטב ומנורה מבטחים, עם 50% כל אחת. בתחתית הטבלה, נמצאים מגדל עם 47%, אלטשולר שחם עם 45.8% והראל עם 43% בלבד.

חודש אפריל יתקן את ירידות מרץ?

כאמור, חודש אפריל נראה שונה לחלוטין, ובינתיים המדדים בעולם מספקים תשואה של שנה שלמה בחודש אחד. המלחמה עם איראן נמשכה גם בתחילת אפריל, אך השווקים כבר החלו לתמחר את סופה. מאז ה-30 במרץ, נרשמת התאוששות חזקה בעולם, כאשר השווקים שנפלו יותר גם מזנקים יותר. כך, מתחילת חודש אפריל, מדד הנאסד"ק משלים זינוק של 14%, מדד ה-S&P 500 מזנק ביותר מ-9%, הדאקס הגרמני ביותר מ-6%, וגם הקאק הצרפתי מוסיף לערכו יותר מ-4.5%. הניקיי היפני משלים קפיצה של 16%.

גם בישראל נרשמות עליות חדות. מתחילת החודש, מדדי ת"א 125 ות"א 35 מזנקים ביותר מ-7%, כאשר מדד הבנקים משלים קפיצה של יותר מ-9%, ומדדי הבנייה והביטוח עולים בשיעור כמעט זהה.

במילים אחרות, אם חודש מרץ היה שלילי במיוחד, חודש אפריל, לפחות בינתיים, צפוי להיות חיובי במיוחד לחוסכים.