בנק ישראל הותיר את הריבית במשק במקומה (4%) בשתי ההחלטות האחרונות, לקראת סוף פברואר ומרץ. אבל זה לא מנע מהבנקים לשחוק את הריבית שהם מציעים על הפיקדונות, שנפלה במרץ לרמה ממוצעת של 3.85%. למי שסוגר את הפיקדון שלו לתקופה של חצי שנה עד שנה. מדובר ברמת שפל של מעל שנה וחצי, שכן הרמה הכי נמוכה (הממוצעת) הקרובה לה עמדה ביולי 2024, על 3.96% בממוצע.

הנתונים שמתפרסמים הבוקר מצביעים על כך שמי שנעל את הפיקדון לתקופה של חצי שנה עד שנה, בריבית שקלית קבועה, קיבל טווח ריביות רחב בבנקים - בין ריבית ממוצעת של 5.43% ללקוחות וואן זירו, לריבית של 3.26% בבנק מסד. שני הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים, שילמו 3.88% ו-3.82%, בהתאמה, למי שסגרו אצלם פיקדון בטווח הזמן המדובר. נציין כי מי שקונה היום מלווה קצר מועד (מק"מ) בבורסה רושם תשואה שנתית (עד אפריל 2027) חזויה לפדיון של 3.65%. כלומר, בבנקים אפשר להשיג יותר, אפילו לפי הנתון הממוצע.

ככלל, יתרות חשבונות העובר ושב (עו"ש) של ציבור הלקוחות פרטיים עמד בפברואר על 225 מיליארדי שקל. בנק ישראל גם מפרסם את נתוני חודש מרץ, בו פרץ מבצע "שאגת הארי" מול איראן. סך הפיקדונות שהפקידו משקי הבית עמד על כ-41 מיליארד שקל. רוב הפיקדונות היומיים ניתנו בריבית משתנה זעומה של 1.25% בממוצע.

מי שהפקיד את כספו בפיקדון שבועי, יותר מאשר הכפיל את הריבית שלו שעמדה בממוצע (במערכת הבנקאית) על 2.76%. אך זה מאוד תלוי מול איזה בנק מדובר, כי הטווח על הריביות בפיקדונות השבועיים בריבית משתנה הוא רחב מאוד - בין 0.05% (מרכנתיל) ל-3.5% בשנה (וואן זירו). כלומר, הממוצע בנתון זה מאוד לא מייצג.

הנתון המעודד הוא שלא רק הריבית על הפיקדונות נשחקה, אלא גם הריבית על האשראי שניתן לציבור. הריבית הממוצעת על הלוואות למשקי הבית (משתנה, לא צמודה) עמדה במרץ על 8.71% - גם במקרה זה, רמת שפל של מעל שנה וחצי. זהו החודש השלישי ברציפות בטווח הנתונים שמספק בנק ישראל, בה הריבית הממוצעת על האשראי נמוכה מקו 9%. הטווח בין הגופים השונים (גם חברות האשראי נכללות במידע המפורסם) רחב. בלאומי ובפועלים ניתנו הלוואות בריבית ממוצעת של 8.25% ו-8.84%, בהתאמה.

וואן זירו העמיד אשראי בריבית ממוצעת של 6.67% - הנמוכה במערכת. בנק ירושלים נתן אשראי בריבית ממוצעת של 11.27%, הגבוהה במערכת, כולל חברות האשראי. בחברות האשראי מקס, כאל וישראכרט ניתנו במרץ ריביות ממוצעות של 9.21%, 10.94% ו-9.7%, בהתאמה. כאל לא ירדה מתחת לטווח הדו־ספרתי לפי נתוני בנק ישראל מאז יוני 2024. ישראכרט כבר החודש השני ברמה החד-ספרתית, ומקס נעה סביב קו ה-10% בממוצע, אך לרוב דווקא העניקה בממוצע הלוואות מתחתיו.