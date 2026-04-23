הביטחוניות כבשו את לב המשקיעים: מצעד המניות הכי פופולריות בת"א

הבורסה הישראלית הפכה בשנתיים האחרונות לסחורה לוהטת, אחת הטובות בעולם במונחי תשואה. עם זינוק של 123% במדד ת"א 125 (מתוכם 70% בשנה האחרונה), המשקיעים המקומיים (וגם הזרים) גילו מחדש את ת"א והעבירו אליה עוד ועוד כספים.

לכבוד יום העצמאות, גלובס התחקה אחרי המניות 'כחול לבן' שהכי עניינו את המשקיעים הישראלים בשנה החולפת, על פי נתוני החיפושים באתר הבורסה, היקף הצפיות בפורטל הפיננסי של אתר גלובס והעדפות של הגופים המוסדיים (חברות הביטוח ובתי ההשקעות) שמנהלים את חסכונות הציבור.

נתוני אתר הבורסה לניירות ערך (מאיה) חושפים את השינוי בהעדפות המשקיעים ואת הטרנדים החמים בשוק. אם ב־2024 המשקיעים חיפשו קודם כל את חברת התעופה אל על, ואחר כך מניות בנקים ונדל"ן (ישראל קנדה, אאורה), הרי שבשנה שעברה נכנסו לעשירייה הראשונה בסערה שתי מניות ביטחוניות, שהעפילו לשני המקומות הראשונים בטבלה. לצדן מופיעות ברשימה מניות אל על, קבוצת דלק ומספר מניות פיננסים, שהפכו גם הן ללהיט חם בת"א.

"בשנה האחרונה אנחנו רואים את שוק המניות הישראלי בטיסה", אומר עודד מקלר, מנהל מחלקת לקוחות פרטיים באי.בי.אי. "התחום הביטחוני תפס את מרכז העניין של הציבור". יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה לני"ע בת"א מסכים: "הפופולריות של המניות הביטחוניות אצל המשקיעים לא מפתיעה, לאור הביקושים שראינו לקרנות הסל שעוקבות אחרי הסגמנט". שניהם מעריכים שהתוצאה ב־2026 לא תהיה שונה.

כך, מניית נקסט ויז'ן, יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים, שהפכה לחברה ה־16 בשווי השוק שלה בבורסה (כמעט 28 מיליארד שקל - תשואה של 2,400% בשלוש השנים האחרונות), הובילה את טבלת החיפושים באתר הבורסה בפער גדול.

למקום השני התברגה מניית אלביט מערכות, שבשליטת מיקי פדרמן ובהובלת בצלאל מכליס, שהפכה לאחרונה לחברה הגדולה במדד ת"א 35 עם שווי שוק של 123 מיליארד שקל, אחרי זינוק של יותר מ־300% בשלוש השנים האחרונות. אלה נהנו מהאצת ההוצאות הביטחוניות של מדינות המערב, בצל המלחמות בישראל ובאוקראינה, וגם הצבר שלהן מזנק לשיאים חדשים.

למקום השלישי בחיפושים בבורסה התברגה ב־2025 מניית רשת הקמעונאות רמי לוי, שבשנה הקודמת תפסה את המקום ה־9. מה יכול להסביר את החיפושים אודותיה באתר הבורסה? ייתכן כי המיתוג. אם שופרסל היא המותג היקר בענף הקמעונאות, רמי לוי הוא לכאורה ההיפך הגמור, הרובין־הוד שמוכר בזול. מבחינת פגוט מהבורסה, "זו ההפתעה הכי גדולה. אין הסבר מיוחד לגידול בעניין, אולי מעבר לזה שמדובר בקמעונאי מפורסם".

בשנה שלפני כן גם שופרסל הייתה ברשימת החיפושים הפופולריים, על רקע השתלטות האחים אמיר על הרשת בתחילת 2024, מהלכי ההתייעלות וההשבחה האגרסיביים בהם נקטו והמומנטום החזק בענף הקמעונאות בתחילת מלחמת חרבות ברזל. השנה, לפחות ברמת ההתעניינות, עבר הפוקוס מהמובילה הגדולה אל האלטרנטיבה הזולה.

רחפן הנושא מצלמה של נקסט ויז'ן / צילום: נקסט ויז'ן

מניה בולטת נוספת בחיפושי הגולשים היא קבוצת דלק של יצחק תשובה, ובניהולו של עידן וולס, שפועלת בעיקר בתחומי הגז והנפט ושולטת בין השאר בניו־מד שמחזיקה ב־45.3% מהזכויות במאגר הגז לוויתן. בד בבד מרחיבה דלק את עסקיה בתחום הפיננסים. לאחר שרכשה את השליטה בחברת כרטיסי האשראי ישראכרט, היא ממשיכה לבסס את מעמדה בתחום, כש"חטפה" לאחרונה את שיתוף הפעולה עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על מידי חברת כרטיסי האשראי המתחרה כאל, והודיעה על רכישת הבנק הדיגיטלי אש (Esh).

את קבוצת דלק מייחדת לא רק המניה, אלא הקהילה שנבנתה סביבה - קבוצות ווטסאפ וטלגרם בניהולם של משקיעים צעירים שמתעניינים בחברה, עם דיונים על הדוחות, ההחלטות האסטרטגיות ומהלכי ההנהלה. המנכ"ל וולס מקיים שיחות משקיעים בפורמט וידיאו אינטראקטיבי, כמו מסיבת עיתונאים, ומציג את הדוחות הכספיים בסרטון ישיר לציבור. זו שפה 'צעירה יותר' ביחס לשאר החברות.

כשבוחנים את החזקות המניות של המשקיעים המוסדיים (חברות הביטוח ובתי ההשקעות) שמנהלים את החסכונות של הציבור בישראל, ניכרת יציבות. ש ההחזקות הגדולות ביותר שלהן בבורסה בת"א (באמצעות קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות נאמנות וסל) היו גם הגדולות ברשימה ב-2024. כך לפי נתוני סמארטבול, שפיתחה מערכת לניהול וניתוח הנפקות והחזקות מוסדיים. במקומות 1-6 מבחינת היקף ההחזקות, נמצאות לפי הסדר מניות הבנקים לאומי, הפועלים, דיסקונט ומזרחי טפחות. אחריהן נמצאות אלביט מערכות וטבע. לשלושת המקומות הבאים נכנסו מניות חדשות: חברת הביטוח הפניקס (בעצמה גוף מוסדי), מניית האנרגיה המתחדשת אנלייט וחברת השבבים טאואר. אנלייט רשמה תשואה של 330% רק בשנה האחרונה לבדה, והיא כבר נסחרת לפי שווי של 35 מיליארד שקל. אחריה טאואר, יצרנית השבבים ממגדל העמק, נסחרת כבר בשווי עצום של 76 מיליארד שקל לאחר זינוק של 435% בשנה האחרונה. מי כבר זוכר שלפני שנים ספורות אינטל ניסתה לקנות אותה לפי שווי של 17 מיליארד שקל בלבד, שאז נחשב לחלומי. במקום העשירי, שמרה על מקומה מניית התקשורת בזק, שהפכה אשתקד לחברה ללא גרעין שליטה. עודד מקלר, מנהל מחלקת לקוחות פרטיים באי.בי.אי, מציין כי "הגופים המוסדיים שמים דגש על ערך, ניתוח כלכלי של מחיר המניה. הם מחפשים את המקומות שבהם יוכלו להרגיש בנוח להשקיע את הכסף". הוא מאבחן כי "יש שתי גישות השקעה מרכזיות: המומנטום, שבה הטרנד הוא החבר שלך (the trend is your friend), ולכן מניות כמו אלביט מערכות ונקסט ויז'ן זוכות לפופולריות בקרב המשקיעים. ויש את גישת הניתוח והבנת התמחור של המניות. הרבה פעמים חתכתי דווקא בטרנד, כשלא הבנתי את התמחור של המניה. "ככלל, כדאי לפעמים להיות הופכי ולחשוב מי תהיה המניה המעניינת הבאה. או האם מניה שירדה מגלמת את ההזדמנות הבאה, ומה שעלה בחדות - אולי זה המקום לממש לפני שהמנגינה תיגמר". איתי ליפקוביץ', מנכ"ל הורייזן שוקי הון, מציין כי "מניות הבנקים יהיו תמיד עוגן בתיקי ההשקעות של מוסדיים. החברות הפיננסיות והביטחוניות היו הקטר של שוק המניות בת"א ב־2025, ומאז תחילת 2026 יש רצון שלא להפגין ביצועי חסר, ולכן עוד מוסדיים מצטרפים". לגבי אנלייט, הוא אומר כי "היא מניית אנרגיה ירוקה שנהנית מתזרים שוטף ומגידול צפוי בביקוש לחשמל מצד חוות שרתים".

מניית אל על: כועסים אבל גם מחפשים

במקומות הבאים בחיפושים באתר הבורסה נמצאים חברת התעופה אל על, הבנקים הגדולים לאומי והפועלים, חברת הביטוח הפניקס וגם מניית הבורסה לניירות ערך עצמה.

הישראלים אולי כועסים על אל על, בעקבות הזינוק במחירי הטיסות שגבתה בזמן המלחמה, אבל המשקיעים לא מפסיקים לחפש אותה. שכן בזמן שהציבור זעם, החברה הרוויחה כמעט מיליארד דולר במהלך מלחמת חרבות ברזל - נתון שגרם לרבים לבלוע את הכעס ולשאול את עצמם איפה קונים את המניה. וזו אכן זינקה ב־370% בשלוש השנים האחרונות, שבמהלכן היא גם מככבת ברשימת החיפושים.

ומה באשר למניות הפיננסים? לא ניתן להתעלם מהן כמובן. לאומי והפועלים שוב בעשירייה הפותחת של החיפושים באתר הבורסה. הציבור הישראלי אוהב את מניות הבנקים, אולי כי במקביל לרווחי העתק של המערכת הבנקאית (32 מיליארד שקל בשנה האחרונה, שיא כל הזמנים) הם מחלקים דיבידנדים שמנים במיוחד. גם שתי המניות זינקו ביותר מ־200% בשלוש השנים האחרונות. מניות הבנקים נחשבות ל"חלון הראווה" של הכלכלה הישראלית, מה שהופך אותן לפופולריות במיוחד גם אצל משקיעים זרים.

חברת הביטוח הגדולה בישראל, הפניקס בהובלת אייל בן סימון, גם היא מככבת בחיפושים. המניה כבר נסחרת בשווי שוק של כמעט 45 מיליארד שקל, והפכה לחברה העשירית בגודלה בבורסה, אחרי זינוק של 460% תוך שלוש שנים בלבד. "סקטור הביטוח טס בבורסה וכך גם המניה של הפניקס", מציין פגוט ומוסיף כי "זו גם מניה עם המון משקיעים זרים".

סוגרת את העשירייה המובילה מניית הבורסה בת"א עצמה, לאחר שהניבה תשואה של כמעט 1,000% בשלוש השנים האחרונות לשווי של 14 מיליארד שקל, וכעת היא צפויה להצטרף למדד הדגל ת"א 35. החברה שמוביל המנכ"ל איתי בן זאב נהנית מקפיצת מחזורי המסחר בת"א, ולכן גם מעלייה בדמי הניהול וזינוק חד בתוצאות.

מי שפינו את מקומן בצמרת דירוג החיפושים הן מניות נדל"ן גדולות ובולטות כמו ישראל קנדה, אאורה וביג, אך גם קטנות יותר כמו רני צים ואפילו חברת הנדל"ן המניב שקרסה, חנן מור.

מי מחפש את מניית מיטרוניקס החבוטה?

כשמשווים את נתוני הבורסה לצפיות של קוראי הפורטל הפיננסי של גלובס, עולה תמונה שונה במקצת. את צמרת הצפיות בשנת 2025 מובילה "מניית העם" לשעבר, טבע, עם כמעט מיליון צפיות בשנה האחרונה. גם בשנה שלפני היא הייתה ראשונה, אך "רק" עם 500 אלף צפיות. טבע אגב, לא הייתה בשלוש השנים האחרונות ברשימת החיפושים באתר הבורסה, למרות שהניבה למשקיעים בה תשואה של יותר מ־200%. את המקום השני בצפיות בגלובס תופס מדד מניות הבנקים (הכולל את חמשת הבנקים הגדולים) עם 626 אלף צפיות, וכאן במקום השלישי מגיעה מניית נקסט ויז'ן עם 386 אלף צפיות.

במקום הרביעי בדירוג הפורטל של גלובס נמצאת חברת חיפושי הגז והנפט נאוויטס של גדעון תדמור (שגם היא נפקדת מצמרת החיפושים באתר הבורסה), שהצטרפה לאחרונה למדד ת"א 35. כעת היא נסחרת בשווי של 15 מיליארד שקל עם תשואה של 610% תוך שלוש שנים בלבד. במקרה שלה, החברה החלה להפיק נפט ממאגר הדגל שלה, שננדואה, במפרץ מקסיקו, מה שהקפיץ את ההכנסות והרווחים שלה בבת אחת.

החברה הביטחונית אלביט מערכות נמצאת במקום החמישי. החברות הביטחוניות זוכות לעניין רב מצד גולשי הפורטל הפיננסי, כשמניית ארית תעשיות, סינדרלה ידועה בת"א, וגם מנועי בית שמש, תופסות את מקומות 7־8 בפורטל גלובס (שתיהן אינן בדירוג החיפושים של הבורסה).

פער מעניין נוסף בין פורטל גלובס לאתר הבורסה הוא בהופעתה של חברת הרובוטים לניקוי בריכות מיטרוניקס אצל הראשון (במקום השישי). בניגוד למניות האחרות שרובן ככולן הניבו תשואות גבוהות של עשרות ולעיתים מאות אחוזים בשנה האחרונה, כאן מדובר בקריסה של חברה שהייתה בתחילת העשור במדד ת"א 35 ואיבדה מאז כמעט את כל שוויה, בעקבות עודפי מלאי חריגים ותחרות גוברת, ובינתיים לא מצליחה להתאושש.

ומה באשר לקבוצת דלק ולרמי לוי? לפני שנה דלק הייתה במקום השני בצפיות בפורטל עם כמעט 500 אלף צפיות (ובשנת 2022 במקום הראשון). בשנה האחרונה היא הגיעה רק למקום ה־11. רמי לוי בכלל לא נמצאת באזור המניות הנצפות בפורטל גלובס, עם 5000 צפיות בלבד בשנה האחרונה.

מקלר מאי.בי.אי מתעכב על פער בולט בין נתוני אתר גלובס, שבהם טבע זוכה לחשיפה הגבוהה ביותר בעוד היא כלל לא נכללת בין 10 שיאניות החיפושים באתר מאיה של הבורסה. "טבע בביצועי חסר בשנה החולפת, וגם בשלוש שנים האחרונות המניה רשמה אמנם ביצועים יפים, אבל הם לא משמעותיים ביחס למדד", הוא מסביר.

"ההקלקות באתר גלובס מרמזות להערכתי שמשקיעים יותר מתוחכמים מתחילים להתעניין מחדש בטבע. כנראה שבעקבות דוחות טובים, כאשר בינתיים ההמלצות של האנליסטים למניה עוד לא פוגשות את המציאות", מציין מקלר. "לפעמים הפופולריות בחיפוש, מרמזת על ניתוק בתמחור השוק את המניה (מקדים עלייה עתידית שלה, ח"ש ונ"א).

לגבי הפערים בין נתוני הבורסה לפורטל גלובס, אומר פגוט כי "רואים שמניות הבנקים ונקסט ויז'ן פופולריות בשניהם. מיטרוניקס שעברה אירוע דרמטי מבחינת חברה גדולה בבורסה שהפכה לקטנה, גם ריכזה עניין. כך גם ארית תעשיות, שהתרחש בה אירוע חריג (הנפקה של החברה הבת רשף שלבסוף בוטלה). זה מלמד שנתוני פורטל גלובס הם יותר 'שוק הוניים' מאתר המאיה. אם למאיה נכנסים אנליסטים, לצורך העניין, בפורטל גלובס ניכר שיש יותר סוחרים (טריידרים). הייתי רוצה יותר טראפיק מגולשי גלובס באתר המאיה", סיכם פגוט.