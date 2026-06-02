אחרי שאיכזבה את המשקיעים בדוחות הרבעון הקודם, חברת הטכנולוגיה לעולם האופנה אודיטי טק (בעלת המותג איל מקיאג') מפרסמת דוחות לרבעון הראשון של השנה ומדווחת על "התקדמות לעבר חזרה לנורמליזציה". עם זאת, המניה נחלשת במסחר המוקדם בנאסד"ק במעל 20%.

אודיטי טק נסחרה בנאסד"ק לפי שווי של 800 מיליון דולר, לפני הירידה הנוכחית. מניית החברה נפלה בפברואר האחרון לשפל של כל הזמנים, לאחר פרסום הדוחות לשנת 2025 ותחזית מפתיעה לרעה, ומאז היא התאוששה חלקית. אך כאמור, עם פרסום הדוחות לרבעון הראשון של 2026, היא נופלת שוב. בסך הכל, איבדה המניה 82% משווייה בשיא לפני כשנה.

אודיטי גילתה בתחילת השנה באיחור מסוים על שינוי באלגוריתם של שותף הפרסום הגדול של החברה - שמו לא נמסר, אך לפי הערכות מדובר באינסטגרם - שגרם לאודיטי לעלויות גבוהות באופן חריג, שהגדילו משמעותית את עלויות רכישת הלקוח. זאת, משום שאסטרטגיית רכישת הלקוחות של אודיטי כוללת הצעה של ניסיון המוצר, ממותג האיפור שלה איל מקיאג', לפני הרכישה ,(Try Before You Buy) וכנראה האלגוריתם זיהה את שיעור ההחזרות מצד לקוחות החברה כסימן שלילי בנוגע לאיכותה והקטין לה את החשיפה.

אודיטי הונפקה לראשונה בנאסד"ק בקיץ 2023 לפי שווי של 2 מיליארד דולר, ועלתה לשיא של מעל 77 דולר למניה במאי 2025 (שווי של 3.5 מיליארד דולר). אורן הולצמן, מייסד ומנכ"ל אודיטי, היטיב לנצל את רמות המחיר הגבוהות כדי לממש מניות בכ-630 מיליון דולר. בהנפקה הוא מכר חלק ממניותיו תמורת 248 מיליון דולר ובתקופת השיא עוד חלק ב-385 מיליון דולר.

אחרי הנפילה האחרונה במניה, רכש הולצמן ממניות החברה בסכום מוערך של כ-11 מיליון דולר, כשהמניה נסחרה סביב 13 דולר. שווי ההחזקה הנוכחי של הולצמן (כ-24% ממניות אודיטי) מגיע ל-192 מיליון דולר.

אודיטי צופה ירידה בהכנסות ברבעון השני

ברבעון הראשון, אודיטי הציגה הכנסות גבוהות יותר ממה שציפתה, 198 מיליון דולר, סכום שמשקף ירידה של 26% ביחס לרבעון המקביל, בעוד שהתחזית הייתה לירידה של 30%. עם זאת, נרשמה, כצפוי, פגיעה בכל מדדי הרווחיות. לפי כללי החשבונאות המקובלים, הרווח הגולמי ירד ב-31% ל-138 מיליון דולר, החברה עברה מרווח תפעולי להפסד תפעולי של 25.5 מיליון דולר ומרווח נקי להפסד נקי של 21.4 מיליון דולר.

גם הEBITDA- המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בגובה 7 מיליון דולר, לעומת נתון חיובי בסך 52.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי למניה הסתכם ב-17 סנט, לעומת ציפיות האנליסטים לאיזון. אודיטי גם רשמה תזרים שלילי מפעילות בגובה 20.2 מיליון דולר, לעומת תזרים חיובי מפעילות של 88.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

החברה עדיין לא מספקת תחזית ברמה השנתית. לרבעון השני היא צופה ירידה של 25%-30% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל. כלומר, הן יגיעו לכ-169-181 מיליון דולר, והEBITDA- המתואם יחזור להיות חיובי בסך 8-10 מיליון דולר, לעומת 70 מיליון דולר ברבעון המקביל.

החברה מספקת נתונים על עלויות רכישת הלקוח אצל שותף הפרסום הגדול (כאמור, אינסטגרם כנראה) בשנים האחרונות, ומעריכה שהנתונים תומכים בהערכה שהשיבוש בהן הוא בעל אופי טכני, ולא נובע מחוזק המותג או מרוויה של השוק. לפי הנתונים, בין 2023-2025, העלייה בנתון הייתה בהתאם למקובל בענף (כ-15%), ואילו עד סוף מאי השנה, העלייה הייתה של 83%. לפי אודיטי, "הזינוק בשנת 2026 התרחש באופן פתאומי ומעיד על סטייה חדה מהמגמה, ולא על הידרדרות הדרגתית ומתמשכת לאורך זמן. השיבוש התרחש במקביל במספר שווקים: ארה"ב, קנדה, בריטניה, אוסטרליה וישראל, שווקים הנבדלים זה מזה ברמת הבשלות שלהם וברמת הרוויה שלהם".

הולצמן, מנכ"ל אודיטי, מסר: "אנו ממשיכים ליישם את תוכנית החזרה למסלול שלנו כדי להתמודד עם השיבוש בחשבון הפרסום אצל שותפת הפרסום הגדולה ביותר שלנו, ואנו עדיין מקווים שאנו מתקדמים לקראת חזרה לנורמליזציה במהלך המחצית השנייה של השנה".

לדבריו, "במשך שנים רבות, עלות רכישת הלקוח (CPA) שלנו הייתה יציבה מאוד עם עליות מתונות בלבד, בהתאם למגמות בענף. ברבעון הראשון של שנת 2026, חווינו קפיצה חריגה ומשמעותית בהשוואה לרבעונים ראשונים קודמים, כאשר ה-CPA הגיע במקרים מסוימים לרמות הגבוהות פי שניים מהצפוי. בעודנו ממשיכים להתמודד עם השיבוש הזה, עבדנו בשיתוף פעולה הדוק עם שותפת הפרסום שלנו על צעדי תיקון, ואנו מעודדים מהשיפור שנרשם ב-CPA של איל מקיאג' במהלך חודש מאי, אשר ירד, להערכתנו, בכ-28% לעומת חודש אפריל".

במקביל, אודיטי גם הודיעה לאחרונה על רכישה עצמית של מניות תמורת עד 200 מיליון דולר, ובסוף הרבעון הראשון נותרו לה עוד 167 מיליון דולר במסגרת זו.